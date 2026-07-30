ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, prípravný zápas hráčov do 20 rokov LIVE

Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos z prípravné zápasu hráčov do 20 rokov.
Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos z prípravné zápasu hráčov do 20 rokov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|30. júl 2026 o 14:00
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Sledujte s nami online prenos z prípravného zápasu hráčov do 20 rokov: Slovensko - Nemecko.

Hokejisti Slovenska a Nemecka do 20 rokov hrajú dnes prípravný zápas. Ide o prvý ostrý zápas v sezóne 2026/2027.

Duel sa hrá v Piešťanoch.

Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Nemecko dnes (prípravný zápas do 20 rokov, štvrtok, naživo, výsledky)

Prípravný zápas  2026/2027
30.07.2026 o 17:00
Slovensko U20
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko U20
Prenos
Nominácia slovenskej reprezentácie do 20 rokov:

Brankári:
Roberto Leonardo Henriquez
Samuel Hrenák
Michal Prádel

Obrancovia:
Jakub Floriš
Adam Kalman
Filip Kovalčík
Matúš Lisý
Luka Radivojevič
Patrik Rusznyák
Michal Tkáč
Tomáš Vajko

Útočníci:
Lucian Bernát
Ivan Berčík
Ján Chovan
Jakub Dubravík
Michal Jakubec
Timothy Kazda
Alex Marek
Ivan Matta
Samuel Murin
Adam Nemec
Maxim Šimko
Samuel Šramatý
Michal Svrček
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní medzištátneho prípravného zápasu, keď sa proti sebe v rámci kategórie do 20 rokov postaví Slovensko a Nemecko.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Reprezentácie

    Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos z prípravné zápasu hráčov do 20 rokov. online
    Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos z prípravné zápasu hráčov do 20 rokov. online
    ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, prípravný zápas hráčov do 20 rokov LIVE
    dnes 14:00
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