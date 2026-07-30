Slovan hrá aktívnejšie a agresívnejšie. Touré točí o hráča viac než Weiss, no privítal by posily

Hokejový tréner HC Slovan Bratislava Brad Tapper mal pred duelom futbalového Slovana s gruzínskou Iberiou čestný výkop, po ktorom si vyzliekol dres a rozbehol sa pred kotol belasých.
Začal skákať, kričať a objímať rozhodcov. „To je šou," kričal hlásateľ na štadióne. „Takú energiu mal preniesť na mojich hráčov," smial sa po zápase (1:1) Yaya Touré.
Kouč belasých neskrýval po postupe do 3. predkola Ligy majstrov spokojnosť, ale aj sklamanie. „Vytvorili sme si dostatok príležitostí, aby sme zápas vyhrali," hodnotil.
„Prvý polčas bol v poriadku. Duel sme kontrovali lepšie ako v Gruzínsku. Druhý polčas sme začali ešte lepšie, no hráči sa unavili. Sklamaní som z príležitostí, ktoré sme zahodili," vysvetlil.
Slovan musí byť doma dominantnejší
Slovan bol v odvete lepší tímom. V pomere streleckých pokusov vyhral 15:8 (5:3 na bránu). Z pätnástich striel však využil iba jednu.
„Nehrali sme tak dobre ako v nedeľu (výhra nad Banskou Bystricou 4:0, pozn. red). Robíme zlé rozhodnutia vo finálnej fáze. Snažíme sa vždy získať loptu. S loptou ste totiž v bezpečí. Bez nej som ale v strese. Keď som hral, snažil som mať loptu, dominovať, posúvať ju vpred a vytvárať príležitosti," vysvetľuje Touré svoj rukopis.
Od hráčov chce, aby na Tehelnom poli nepustili súpera k slovu: „Páčila sa mi odvaha a snaha môjho tímu. Snažia sa robiť to, čo im poviem. V sobotu hráme opäť doma. Chcem, aby sme tu hrali dominantnejšie."
Rovnako to vníma aj stredopoliar Slovana Peter Pokorný: „V druhom polčase sme mali ukázať sebavedomejšiu stranu. Bez lopty tam toho bolo málo, bez lopty ešte menej. V prvom polčase sme ale hrali dobre."
Pod Tourém hrajú aktívnejšie a agresívnejšie
Pokorný je na pozícii šestky srdcom Slovana v strede poľa. Vlani patril v Niké lige k najlepším stredopoliarom v úspešnosti súbojov (64%), ziskoch lôpt, kazení prihrávok súpera či dlhých prihrávkach.
„Sme dosť silní na lopte. Keď ju máme, súper behá. Teraz to bolo naopak a my sme behali za nimi. Unavuje nás to a stojí nás to sily. Potrebujeme byť viac na lopte a nebáť sa v niektorých situáciach. Máme to v sebe, ale v hlave to musíme zlepšiť," vysvetľuje.
Po príchode Yayu Tourého hrá Slovan aktívnejšie, útočnejšie, agresívnejšie. V čom vidí Pokorný najväčšie zmeny?
„Aktivita. Repressing. Prvé sekundy po strate lopty je vidieť, že sa všetci po nej rozbehneme a snažíme sa ju získať späť. Aj organizácia. Adaptujeme sa pomaly, ale zatiaľ úspešne," vraví.
Tento spôsob hry sa páči aj útočníkovi Slovana Mykolovi Kucharevičovi: „Hráme intezívne, fyzicky. Tvrdo sme pracovali, aby sme tak vedeli hrať. Páči sa mi to, pretože chceme mať čo najviac loptu."
Libero Slovana poistilo gól
Ukrajinský útočník sa postaral o jediný gól belasých v odvete. Aj keď nie sám. Kenan Bajrič sa z pozície stopéra vybral na výlet do šestnástky súpera.
Pravý obranca Cesar Blackman adresoval prihrávku do šestnástky práve slovinskému obrancovi. Tú však tečoval do vzduchu obranca Iberie, a zatiaľ čo jeho stopérsky kolega sledoval Bajričov pohyb, Kucharevič mal vďaka rozptýleniu výhodu dostať sa k hlavičke skôr.
„Vieme, že Bajro je také naše libero. Keď sa rozbehne, zastaví ho až brána," smial sa po zápase Pokorný.
„Rád si ho pozriem zo záznamu. Muselo to vyzerať pekne," vravel Kucharevič a dodal: „Tušil som, že vo vzduchu budem skôr ako obranca. Bol to dobrý pocit. Som útočník, musím dávať góly. Z tohto pohľadu som spokojný."
Touré by prijal nové posily
Zatiaľ čo kouč Iberie spravil v základnej jedenástke dve zmeny oproti prvému zápasu v Gruzínsku, Yaya Touré zamiešal polovicou zostavy.
Nový tréner Slovana využil v úvodných troch zápasoch sezóny 23 rozdielnych hráčov.
Takto pred rokom rotoval jeho predchodca Vladimír Weiss 22 hráčov v zápasoch so Zrinjski Mostar a Prešovom.
Touré však ešte nemal k dispozícii zranených kľúčových krídelníkov Tigrana Barseghjana a Nina Marcelliho. „Samozrejme, že by som privítal viac hráčov," poznamenal po postupe cez Iberiu Touré a pokračoval:
„Chýbajú nám dôležití hráči. Snažím sa dať príležitosť každému. Budem úprimný, z niektorých hráčov som sklamaní. Vravia mi, že chcú príležitosť, ale keď vám ju dám, využite ju. Chýba nám kvalita na lavičke.
Mám dostatok hráčov do defenzívy, ale najlepší ofenzívni hráči Šporar, Marcelli a Tigran sú mimo. Ak by som vedel postaviť do útoku obrancu, ktorý strelí gól, bolo by to perfektné. Ale musím sa so situáciou popasovať."
Mladému krídelníkovi chýba zakončenie
Aj preto musí tréner v úvode ročníka experimentovať. Z rezervy Slovana už vytiahol niekoľko hráčov vrátane 21-ročného Alexeja Maroša.
Ten mal v úvodnej štvrťhodine dve dobré príležitosti. Najskôr v 12. minúte prestrelil bránu a v 16. minúte napálil loptu do obrancu. Bola to najväčšia šanca Slovana na skórovanie v prvom polčase.
Ako môže dostať z hráčov lepšie zakončovateľské schopnosti? „To je na tom to náročné," zamyslel sa Touré.
„Či ich viac motivovať alebo rozvášniť? Chýba nám efektivita v zakončení. V prechodovej fáze pracujeme dobre. Alexej Maroš nehral v nedeľu v Banskej Bystrici, ale v druhom polčase mal kŕče. No v prvom polčase veľa nabehal, dobre bránil a intezívne pressoval. Chýba mu konzistencia v zakončení. Ak to zlepší, verím, že bude skvelý," pochválil mladíka.