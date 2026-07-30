Nemecká elita nikdy za Slováka nezaplatila viac. Súrodenci z Bratislavy menia dejiny

Žiaden bundesligový klub nikdy neinvestoval do slovenského futbalistu toľko peňazí.
Z tohto pohľadu je aj prvý, ktorý prekročil hranicu desať miliónov.
Leo Sauer prestúpil z Feyenoordu Rotterdam do VfB Stuttgart. Podľa nemeckých médií predstavuje fixná prestupová čiastka necelých 15 miliónov eur, pričom s výkonnostnými bonusmi môže celková suma stúpnuť až na 17 miliónov eur.
„Pocity sú skvelé. Som veľmi rád, že sa mi podaril takýto prestup. Beriem to ako veľkú výzvu a motiváciu, že si môžem už v mladom veku zahrať takúto súťaž za takýto tím, ktorý hráva Ligu majstrov,“ vyhlásil Sauer.
Má stále iba dvadsať rokov. V jeho veku nebol žiaden slovenský futbalista drahší. Za žiadneho jeho rovesníka - rodáka nezaplatil klub vyššiu sumu.
Historický moment pre súrodencov
„Potvrdzujem, tak ako bolo uvedené v médiách, že prestupová čiastka sa pohybuje niekde na úrovni 15 až 17 miliónov eur vrátane bonusov. Leo podpísal zmluvu na päť rokov, teda do roku 2031,“ priznal jeho otec a zároveň agent Július Sauer.
Zhruba pred rokom prestúpil starší brat Mário Sauer do Francúzska za približne dva milióny eur. Teraz jeho mladší brat zamieril do Nemecka.
V dejinách slovenského futbalu sa ešte nestalo, aby slovenskí súrodenci súčasne pôsobili v kluboch, ktoré hrajú v jednej z piatich najlepších líg sveta.
O rok a pol starší Mário je hráčom francúzskeho FC Toulouse. Obaja bratia sú rodáci z Bratislavy a s futbalom začínali v Rači.
Môže byť tretím najdrahším hráčom
Ak sa naplnia všetky výkonnostné bonusy, Leo Sauer sa stane tretím najdrahším transferom v histórii VfB Stuttgart.
Viac stál iba Denis Undav, ktorý prišiel vlani z Brightonu za takmer 27 miliónov eur, a Ermedin Demirovič (23 miliónov eur). Obaja sú útočníci.
Hodnota kádra VfB Stuttgart je podľa portálu Transfermarkt približne 412 miliónov eur.
Najdrahšie prestupy Slovákov, vek maximálne 20 rokov
Leo Sauer (20 rokov) Feyenoord Rotterdam – VfB Stuttgart 12,5 – 17,0 mil. eur
László Bénes (18) MŠK Žilina – Borussia Mönchengladbach 5,5 mil.
Milan Škriniar (20) MŠK Žilina – Sampdoria Janov 5,2 mil.
Robert Boženík (20) MŠK Žilina – Feyenoord Rotterdam 4,0 – 4,5 mil.
Dávid Hancko (20) MŠK Žilina – ACF Fiorentina 3,8 mil.
„Leo svoje kvality opakovane potvrdil v holandskej Eredivisie, v Európskej lige aj v drese slovenskej reprezentácie. Nielen vzhľadom na svoj vek je pre nás hráčom s veľkým potenciálom do budúcnosti,“ cituje oficiálna webová stránka VfB Stuttgart Fabiana Wohlgemutha z predstavenstva klubu.
„Sme presvedčení, že jeho príchodom budeme môcť v nasledujúcich rokoch ďalej posilňovať a rozvíjať náš ofenzívny herný štýl," dodal Wohlgemuth.
Hancko: Bol som z Lea unesený
Stuttgart obsadil v uplynulej sezóne v Bundeslige štvrté miesto a kvalifikoval sa do Ligy majstrov.
Práve proti Nemecku, ktoré sa teraz stane Sauerovým novým domovom, vlani výrazne zaujal v kvalifikačnom zápase.
„Z Lea som bol unesený. Môžeme mu vyčítať, že nemal za prvý polčas bilanciu 2+1, ale keď sa pozriem na jeho ofenzívny výkon, tak možno na prstoch jednej ruky by som zrátal podobné výkony v ére samostatnosti,“ opisoval obranca Dávid Hancko jeho výkon proti Nemecku.
Sauer mal šesť úspešných osobných súbojov, čo je u slovenského krídelníka proti svetovej veľmoci takmer nevídaný jav.
Stuttgart už zažil
V prvom polčase školil hviezdy európskeho formátu. Za zmienku stojí situácia, keď skúseného stopéra Realu Madrid Antonia Rüdigera doslova posadil na zadok.
Leo Sauer už štadión vo Stuttgarte dobre pozná. V novembri 2025 na ňom nastúpil ešte vo farbách Feyenoordu Rotterdam v zápase Európskej ligy, v ktorom holandský klub prehral s VfB Stuttgart 0:2.
„Na tú atmosféru si pamätám veľmi dobre. Bolo to hlučné, výnimočné a presne také, čo robí futbal futbalom. Mám rád takéto prostredie, bol to pre mňa wow efekt. O to viac sa teším, že to budem zažívať častejšie,“ povedal nový hráč Stuttgartu pre oficiálnu klubovú webstránku.
Na prestupe zarobí aj Žilina
Z prestupu Lea Sauera bude profitovať aj MŠK Žilina. Práve z tohto klubu zamieril pred štyrmi rokmi do Feyenoordu za približne 250-tisíc eur.
Ak má Žilina nárok aspoň na desať percent z prestupu, získa minimálne okolo 1,2 milióna eur.
Prestup slovenského reprezentanta z Feyenoordu Rotterdam do VfB Stuttgart zároveň aktivuje aj solidárny mechanizmus FIFA, z ktorého budú profitovať dva slovenské kluby.
Najväčšiu sumu zinkasuje MŠK Žilina, ktorá si za výchovu mladého krídelníka v rokoch 2018 až 2022 zabezpečila dvojpercentný podiel. Podľa dohodnutej fixnej sumy 12,5 milióna eur tak pod Dubeň poputuje 250-tisíc eur, pričom v prípade naplnenia výkonnostných bonusov do výšky 15 miliónov eur sa táto čiastka môže vyšplhať až na 300-tisíc eur.
Feyenoord na Slovákoch výborne zarobil
Na finančné prilepšenie má nárok aj ŠK Slovan Bratislava, kde Sauer pôsobil v žiackom veku. Bratislavský klub získa solidárny príspevok vo výške približne 30- až 35-tisíc eur.
Vlani prestúpil z Feyenoordu Rotterdam do Atlética Madrid Dávid Hancko za približne 30 miliónov eur.
Holandský klub tak počas jediného roka na slovenských futbalistoch zarobil mimoriadne výraznú sumu.