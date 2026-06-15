Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - utorok 16. jún (6. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú šiestym hracím dňom.
Utorkové dianie na svetovom šampionáte otvorí duel skupiny I, kde sa stretne Francúzsko so Senegalom. Duel hostí New York Stadium, úvodný výkop je na programe o 21.00 hod.
Následne sa predstaví v skupine I Nórsko, ktoré bude čeliť na štadióne Boston Stadium Iraku. Zápas sa začne presne o polnoci.
O 3.00 h sa začne program aj v skupine J duelom Argentína - Alžírsko, ktorý sa odohrá na Kansas City Stadium.
Posledným duelom bude stret Rakúska s Jordánskom, ktorý sa odohrá na San Francisco Stadium. Duel skupiny J je na programe od 6.00 hod.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Francúzsko - Senegal
Francúzi majú veľkú kvalitu hlavne v útoku, kde môžu rozhodnúť hráči ako Kylian Mbappé či Ousmane Dembélé. Ich silou je rýchlosť na krídlach, kombinácie vpredu a skúsenosti z veľkých zápasov. Vedia si vytvoriť šance aj proti dobre organizovanej obrane a často rozhodnú individuálnou kvalitou.
Senegal je nepríjemný súper, hlavne vďaka fyzickej sile, agresivite a rýchlym protiútokom. Senegal bude pravdepodobne hrať v obrane a čakať na chyby Francúzov. Nebezpečný môže byť hlavne pri rohoch a centroch.
Očakávam jasnú výhru Francúzska.
Analýza: Irak - Nórsko
Nórsko je jasným favoritom a od úvodného hvizdu by malo prevziať kontrolu nad hrou. Očakávam vysoké držanie lopty, časté útočné výpady a tlak smerom na irackú bránu, čo je presne scenár, ktorý vytvára priestor na zbieranie rohov.
Nóri disponujú veľkou kvalitou v ofenzíve a ich hra je založená na rýchlom prechode dopredu, využívaní krídelných priestorov a centrovaných loptách do šestnástky. Keď sa favorit dostane do takéhoto herného rytmu, obrana súpera často odvracia lopty na rohové kopy, aby zabránila väčšiemu nebezpečenstvu pred bránou.
Irak sa proti silnejšiemu súperovi pravdepodobne stiahne do hlbšieho obranného bloku a bude sa snažiť eliminovať tlak najmä pred vlastnou šestnástkou. To však môže viesť k tomu, že väčšina prvého polčasu sa odohrá na ich polovici ihriska. Čím viac času bude Nórsko tráviť v útočnej tretine, tým väčšia je šanca na sériu rohových kopov už v úvodných 45 minútach.
Analýza: Argentína - Alžírsko
Argentína sa vo svojom prvom zápase na tohtoročných MS stretne s podobným tímom ako pred 4 rokmi, tentokrát však s Alžírskom. Vybral som tip na viac ako 1,5 gólu Argentíny.
Argentína sa po príprave posunula na prvé miesto FIFA rebríčku. Alžírsko je až na 28. mieste. Argentína má nadupaný tím a je jedným z najväčších favoritov na turnaji. V príprave nezaváhali ani raz a v posledných šiestich zápasoch strelili aspoň dva góly. Skupinu majú celkom jednoduchú, pravdepodobne pôjde po plný počet bodov hneď v úvodnom zápase. Kurz na takýto tip mi príde dosť dobrý, tak uvidíme a snáď Argentína nesklame.
Analýza: Rakúsko - Jordánsko
Rakúsko si na úvod poradí s Jordánskom a zápas nám prinesie minimálne 2 góly.
Už na pohľad zápas, ktorý má zrejmého favorita, na základe rebríčku FIFA sa nám tu stretáva tím z 24., resp. 63.miesta. Rakúsko sa na MS dostalo cez kvalifikačnú skupinu, ktorej súčasťou bola Bosna, tá nechýba na tomto Mundiale, ale aj Rumunsko, Cyprus a San Maríno. Bolo teda favoritom tejto skupiny a úlohu zvládlo, postúpilo priamo a môže sa tešiť na konfrontáciu nie len s Jordánskom, ale aj Alžírskom, či Argentínou.
Pre Rakúsko je u mňa povinné víťazstvo nad Jordánskom odrazovým mostíkom do play off a toto by sa malo aj podariť. Má kvalitu, aby v min konkurencií Jordánska a Alžírska uspelo, keď im v podstate vyšla aj generálka, v ktorej porazili Tunisko 1:0, v priebehu tohto roka zvíťazilo aj 1:0 nad J. Kóreou a Ghanou.
Jordánsko je prekvapením týchto MS, v rámci kvalifikácie však bola nad ich sily len Južná Kórea, inak v konkurencií Iraku, Ománu, Palestíny a Kuvajtu uspeli, avšak predsa len, toto je konkurencia, ktorá sa s tou na MS porovnávať nedá. Jordánsko naviac v posledných prípravných zápasoch pred MS prehralo s Kolumbiou 0:2 a so Švajčiarskom 1:4, keď podobný výsledok odhadujem aj pre ich zápas s Rakúskom.