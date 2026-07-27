Slovenský súboj o tretie predkolo Ligy majstrov. Gašparík pred odvetou: Máme šancu

Futbalová Liga majstrov tento týždeň spozná štrnásť postupujúcich do 3. predkola. Z pohľadu slovenskej účasti púta popri Slovane Bratislava najväčšiu pozornosť stredajšia odveta medzi Górnikom Zabrze a Fenerbahce Istanbul.
Proti sebe nastúpia slovenský tréner poľského tímu Michal Gašparík s útočníkom Erikom Prekopom a kapitán reprezentácie Milan Škriniar v obrane tureckého vicemajstra.
Fenerbahce si do Poľska nesie najtesnejší náskok. V úvodnom stretnutí v Istanbule zvíťazilo 1:0 zásluhou Taliscu, ktorý v 38. minúte skóroval priamo z priameho kopu. Škriniar i Prekop odohrali celý zápas.
Domáci mali výraznú prevahu, ale Górnik zostal vďaka brankárovi Philippovi Schulzemu a obetavému výkonu defenzívy v hre o postup.
Gašparík: Fenerbahce je veľmi silné
„Cítil som, že mužstvo zo seba vydalo maximum. Fenerbahce je veľmi silné, ale nedalo nám gól z hry.
Pred odvetou je všetko otvorené. Doma bude plný štadión a uvidíme, čo sa stane,“ uviedol Gašparík po minulotýždňovom dueli.
Slovenský kouč avizoval, že jeho zverenci musia byť na vlastnom štadióne aktívnejší.
Nebude to jednoduché, ale máme šancu
„Bol by som rád, keby v Zabrze viac útočíme, ale bolo jasné, proti akému tímu hráme. Je ťažké proti nim začať aktívne a o týždeň budú ešte silnejší.
Nebude to jednoduché, ale máme šancu,“ dodal Gašparík podľa portálu polsatsport.pl. Jeho zverenci sa pred odvetou naladili víťazne, keď v sobotňajšom úvodnom kole poľskej ligy zdolali Slask Vroclav 2:1.
Najvyššia turecká súťaž sa začne až v polovici augusta, Fenerbahce sa tak mohlo sústrediť plne na prípravu na odvetu, ktorá je na programe v stredu o 20.00 h SELČ.
Úspešnejší z tejto dvojice nastúpi v 3. predkole proti víťazovi súboja medzi Sturmom Graz a Heart of Midlothian.
Takmer istý postup má rakúsky klub, ktorý v prvom zápase doma deklasoval škótske mužstvo 4:0.
Slovan minulý týždeň triumfoval v Tbilisi 2:0 a okrem svojho stretnutia bude pozerať aj na zápas medzi Mjällby a Lincolnom Red Imps, ktorý im môže určiť ďalšieho súpera v LM. Úradujúci švédsky šampión zvíťazil v úvodnom dueli 3:0.
Tohtotýždňový program odštartuje v utorok o 17.00 h súboj medzi fínskym KuPS Kuopio a azerbajdžanským Sabahom Baku.
Víťazi dvojzápasov postúpia do 3. predkola LM, ktoré je na programe 4., 5. a 11. augusta. Zdolané mužstvá sa presunú do 3. predkola Európskej ligy.
Odvety 2. predkola Ligy majstrov
Utorok 28. júla:
17:00 KuPS Kuopio - Sabah Baku /prvý zápas: 0:1/
18:00 Lincoln Red Imps - Mjällby AIF /prvý zápas: 0:3/
20:00 Dinamo Záhreb - FC Thun /prvý zápas: 1:1/
20:15 NK Celje - KF Egnatia /prvý zápas: 3:3/
20:45 Heart of Midlothian - Sturm Graz /prvý zápas: 0:4/
21:00 Shamrock Rovers - Ararat-Armenia /prvý zápas: 0:2/
Streda 29. júla:
17:00 Kajrat Almaty - Omonia Nikózia /prvý zápas: 0:1/
18:00 Žalgiris Kaunas - KÍ Klaksvík /prvý zápas: 0:0/
19:00 Lech Poznaň - Aarhus GF /prvý zápas: 4:1/
19:30 Hapoel Beer Ševa - Víkingur Reykjavík /prvý zápas: 1:2/
19:30 Universitatea Craiova - Levski Sofia /prvý zápas: 0:1/
20:00 Crvena zvezda Belehrad - Larne /prvý zápas: 4:0/
20:00 Górnik Zabrze - Fenerbahce Istanbul /prvý zápas: 0:1/
20:15 ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi /prvý zápas: 2:0/