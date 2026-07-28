Nominácia Slovenska na Hlinka Gretzky Cup je známa. Čakajú ho tradične kvalitní súperi

Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov oznámil finálnu nomináciu na tohtoročný Hlinka Gretzky Cup v Kanade.
Nový hlavný kouč František Štolc prevzal osemnástku po úspešnom trénerovi Martinovi Dendisovi, ktorý sa posunul na pozíciu asistenta trénera pri dvadsiatke
Do kanadského Edmontonu, ktorý je dejiskom tohtoročného Hlinka Gretzky Cupu, odletí reprezentácie koncom júla.
Od 3. augusta sa v dvoch halách Rogers Place a Downtown Community Arena odohrá celý turnaj.
Nominácia Slovenska na Hlinka Gretzky Cup 2026
Brankári: Nicko Zakk Havel (HK Dukla Trenčín), Filip Hornáček (HC Slovan Bratislava-mládež), Jakub Husár (HC Košice)
Obrancovia: Oliver Botka (HK Nitra), Lucas Čongrády (HK Dukla Trenčín), Alexej Hoďovský (HC Kometa Brno, Česko), Alexander Michael Ferreira (HKM Zvolen), Marek Klačanský (HK Dukla Trenčín), Filip Škripec (HK Dukla Trenčín), Viliam Pikna (HC Slovan Bratislava), Jakub Vasko (HC Košice)
Útočníci: Dominik Štefan Domonkos (HC Košice), Miroslav Kalousek (mládež MHK 32 Liptovský Mikuláš), Robert Matula (HKM Zvolen), Oliver Ozogány (Tri-City Storm, USHL/USA), Patrik Rychlík (HK ŠKP Poprad), Jakub Šimončič (MMHK Nitra), Tomáš Suja (HC Energie Karlovy Vary, Česko), Richard Halaš (HC Kometa Brno, Česko), Michal Lazovský (HC Oceláři Třinec, Česko), Max Melicherík (Tappara, Fínsko), Samuel Pisarčík (HK Dukla Trenčín), Tomáš Selič (HC Kometa Brno, Česko), Patrik Šiška (HC Topoľčany), Matúš Válek (HC Dynamo Pardubice, Česko)
Realizačný tím: František Štolc (hlavný tréner), Denis Legerský (asistent trénera), Jozef Buda (asistent trénera), Adam Štepanovský (tréner brankárov), Adam Pavelka (kondičný tréner), Stanislav Salát (video analytik), Branislav Varga (manažér), Lukáš Mino (lekár), Eugen Beráts (masér), Ľuboš Ondrejka (masér)
Súpermi Slovenska v základnej A-skupine budú domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Predtým mužstvo ešte odohrá prípravný zápas proti USA.
Program Hlinka Gretzky Cupu
PONDELOK 3. AUGUSTA
21.00 Česko – USA /Rogers Place/
23.00 Fínsko – Nemecko /Downtown Community Arena/
UTOROK 4. AUGUSTA
01.00 Kanada – Švajčiarsko /Rogers Place/
03.00 Švédsko – Slovensko /Downtown Community Arena/
21.00 Česko – Nemecko /Rogers Place/
23.00 Švajčiarsko – Švédsko /Downtown Community Arena/
STREDA 5. AUGUSTA
01.00 Slovensko – Kanada /Rogers Place/
03.00 USA – Fínsko /Downtown Community Arena/
21.00 Slovensko – Švajčiarsko /Rogers Place/
23.00 Fínsko – Česko /Downtown Community Arena/
ŠTVRTOK 6. AUGUSTA
01.00 Kanada – Švédsko /Rogers Place/
03.00 Nemecko – USA /Downtown Community Arena/
PIATOK 7. AUGUSTA
20.00 semifinále 1 /Rogers Place/
SOBOTA 8. AUGUSTA
01.00 semifinále 2 /Rogers Place/
03.00 zápas o 5. miesto /Downtown Community Arena/
NEDEĽA 9. AUGUSTA
20.00 zápas o bronz /Rogers Place/
22.00 zápas o 7. miesto /Downtown Community Arena/
PONDELOK 10. AUGUSTA
01.00 finále /Rogers Place/