Takmer 1500 ľudí na zápase dvoch šiestoligistov. Je to výzva aj pre iných, znie z klubov

V Slovnaft Cupe nie je výnimočné, že na stretnutie dedinského tímu s ligistom prídu stovky ľudí.
V minulosti sa však nikdy nestalo, aby stretnutie dvoch tímov zo šiestej ligy sledovalo takmer 1500 divákov.
Zápas medzi FC Poprad-Stráže a FK 1931 Hranovnica v predkole Slovnaft Cupu sledovalo na NTC v Poprade pod umelým osvetlením 1474 futbalových priaznivcov.
Oba tímy sú účastníkmi VI. ligy Podtatranskej VsFZ, Poprad-Stráže ako nováčik a Hranovnica ako tradičný klub.
VIDEO: Zostrih zápasu Poprad-Stráže - Hranovnica
Hostia, posilnení Milošom Lačným, Erikom Jendriškom a Lukášom Janičom, zvíťazili 3:1, keď všetky tri góly strelil Lačný a na dva z nich prihrával Jendrišek.
Nezabudnuteľný večer
„Mali sme nejaké očakávania, ale realita ich prekonala. Je maximálna spokojnosť na oboch stranách,“ vravel pre Sportnet manažér FC Poprad-Stráže Martin Pohlod.
„Jedna vec je dostať 1500 ľudí na Slovan a Trnavu v rámci pohára, ale na zápas dvoch šiestoligistov je to niečo úplne iné,“ poznamenal.
Slávnostný výkop vykonal vynikajúci hokejista Peter Bondra, pred zápasom sa uskutočnila aj beseda s futbalovými osobnosťami s účasťou Henricha Benčíka, Mareka Saparu a Tomáša Medveďa.
„Prežili sme krásny, nezabudnuteľný večer,“ vyzdvihol aj hlavný sponzor a manažér Hranovníc Róbert Greš.
„Miloš dal tri góly, Erik mu dvakrát asistoval a Lukáš Janič bol jedným z najlepších hráčov na ihrisku,“ skonštatoval.
VIDEO: Divácka kulisa na zápase Poprad-Stráže - Hranovnica
„Chcel by som oceniť aj to, že ľudia zatlieskali jedným aj druhým, bolo to veľmi kultivované,“ zdôraznil Pohlod.
Odkaz pre celé Slovensko
„Diváci spravili super kulisu,“ súhlasil aj Miloš Lačný, ktorý skóroval v 19., 24. a 77. minúte. Výsledok korigoval minútu pred koncom zápasu Marko Vodehnal.
Cez víkend sa hralo aj prvé kolo Niké ligy a na troch štadiónoch, v Ružomberku, v Podbrezovej aj v Trenčíne bola návšteva nižšia ako na pohárovom súboji dvoch šiestoligistov.
„Možno je to aj výzva pre iné kluby v iných regiónoch Slovenska, aby párkrát do roka umožnili malým klubom hrať na svojom štadióne, napríklad v Slovnaft Cupe. Ihrisku by sa nič nestalo a bola by to krásna propagácia dedinského futbalu,“ zdôraznil Martin Pohlod.
„To by bol najlepší odkaz pre celé Slovensko,“ doplnil.
Funkcionár Popradu-Stráží si uvedomuje, že vysoký záujem bol aj výsledkom toho, že Hranovnica angažovala pred novou sezónou trojicu Lačný, Jendrišek, Janič.
„Bez týchto mien by to nemalo taký výtlak. Ale v dnešnej dobe v mnohých dedinách hrajú hráči, ktorí pôsobili aj vyššie. Sú to hráči, ktorí budovali slovenský futbal, úspešne ho reprezentovali a majú mu čo dať aj na staré kolená,“ podčiarkol Martin Pohlod.
S ligistom by hrali na NTC
Hranovnica v 1. kole Slovnaft Cupu cestuje v sobotu do Vikartoviec. V prípade postupu ju čaká víťaz zápasu Harichovce – Kežmarok. V pavúku by potom nasledovali Košice.
„Ak sa nám tam podarí postúpiť, hráči odo mňa dostanú za odmenu to, že zápas budeme hrať zase na popradskom NTC,“ prezradil Róbert Greš.
Hranovnicu minulý týždeň posilnil aj Ján Lipták, ktorý nevošiel do užšieho kádra Popradu a v riešení je aj ďalšie známe meno.
„Dáva sa tu dokopy super partia,“ podčiarkol aj Miloš Lačný. Naposledy pôsobil na Maledivách, predtým hral v tretej lige za Spišskú Novú Ves.
„Nechcem porovnávať úroveň súťaží. Beriem vážne každý zápas, či hrám prvú, tretiu či šiestu ligu,“ skonštatoval futbalový svetobežník.
Teší ho, že na sklonku kariéry si môže zahrať s Erikom Jendriškom. „Poznáme sa dlhé roky, ale nikdy sme spolu nesedeli v jednej šatni,“ vysvetľoval.
Hneď prvý spoločný zápas však ukázal, že tandem Lačný – Jendrišek bude postrachom súperov.
„Erik spravil vynikajúcu robotu pred prvým gólom, na druhý gól mi prihrával ľavačkou zo štandardky,“ chválil spoluhráča Lačný.
„Vždy som Erika obdivoval a myslím si, že aj ja som dosť dobrý hráč. Keď sa to spojí, plus Luky, ktorý má skvelú hlavu v strede zálohy, myslím si, že to bude fungovať dobre,“ vravel útočník Hranovnice.
Možný súboj s Košicami ho láka.
„V Slovnaft Cupe každý chce dostať súpera z ligy. So Spišskou Novou Vsou sa mi to podarilo, privítali sme Slovan, bol to nádherný sviatok. Verím, že sa nám to podarí aj v Hranovnici. Nepredáme kožu lacno,“ uzavrel Miloš Lačný.