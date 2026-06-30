Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - streda 1. júl (21. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvadsiatym prvým hracím dňom.
Svetový šampionát pokračuje ďalšími vyraďovacími bojmi. Šestnásťfinále ponúkne v stredu ďalšiu trojicu zápasov na štadiónoch v USA a Mexiku.
Program otvoria o 18:00 h v Atlante na štadióne Mercedes-Benz Stadium Anglicko a DR Kongo.
O 22:00 h nastúpi v Seattli Belgicko proti Senegalu. Duel sa odohrá na štadióne Lumen Field.
Záver dňa bude patriť jednému zo spoluhostiteľov turnaja – o 02:00 h sa v kalifornskej Santa Clare na štadióne Levi's Stadium stretnú domáce USA s Bosnou a Hercegovinou.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Anglicko - DR Kongo
V zápase na MS medzi Anglickom a DR Kongo volím tiket, že padnú minimálne dva góly. Pritom ale aj tento zápas patrí medzi tie, v ktorých je rozpor nevyspytateľnosti play-off zápasu s hernými charakteristikami mužstiev.
„Zbytočné neriskovanie“ favorita: Anglicko pod Thomasom Tuchelom v skupine potvrdilo, že hneď ako získa bezpečný náskok, prepína do pragmatického režimu. Drží loptu na kopačkách, unavuje súpera v strede poľa a bezhlavo sa neženie do útoku, so šetrením síl na ďalší zápas.
Defenzívny extrém DR Kongo: Afričania dostali v skupine iba dva góly (vrátane remízy 1:1 s Nemeckom). Sú to majstri v kúskovaní hry a zatiahnutí hlbokého bloku. Prevažná väčšina tipérov verí, že Kongo neurobí z osemfinále otvorenú prestrelku.
Anglicko má dostatočnú kvalitu na to, aby zápas rozhodlo, ale je otázne, až na koľko ich DR Kongo pustí. Preto verím, že je tip na viac ako 2.0 gólu dobrým ťahom.
Analýza: Belgicko - Senegal
Dnes si vyberám zápas k analýze medzi Belgickom a Senegalom. Belgicko je mierny favorit, na turnaji sa prezentuju zatiaľ nie moc presvedčivými výkonmi, kedy dvakrát remizovali a v poslednom zápase skupiny porazili trpaslíka z Nového Zélandu 5:1. Avšak všetci očakávajú postup aj vo vyraďovacej časti cez Senegal. Ten sa na turnaji presadil zatiaľ v každom zápase a preto výber stávky, že obaja sa v zápase aspoň raz presadia, je u mňa prioritou. Na turnaji aj vo vyraďovacej časti góly padajú na oboch stranách a tu to bude rovnako. Ja očakávam prekvapenie v podobe postupu Senegalu ale s určitosťou sa v riadnom hracom čase presadia obaja, preto toto na tikete nesmie chýbať.
Analýza: USA - Bosna a Hercegovina
Američania sú doma jasnými favoritmi proti Bosne a Hercegovine. Asi iba málokto pochybuje o ich postupe do osemfinále. V San Franciscu pôjdu od prvej minúty za postupom. To znamená, že nepredpokladám žiadne taktické ťahy, ale tlak na bránu súpera od prvej minúty. A tlak prináša strely, niekedy i góly a taktiež i rohy. A práve na tie som sa zameral. V prvom polčase môžu Američania nadviazať na predchádzajúce tri vystúpenia v skupine. V prvom zápase s Paraguajom vyhrali v I. polčase na rohy 2:0, v druhom proti Austrálii 3:2 a v treťom proti Turecku 5:2.