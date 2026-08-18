Kličko reaguje na smrť bývalej partnerky. Panettiere bola dôležitou súčasťou môjho života

Vladimir Kličko reagoval na tragické úmrtie svojej bývalej partnerky Hayden Panettiere. Herečka zomrela vo veku 36 rokov.
Kličko sa vo svojom vyjadrení sústredil najmä na spoločnú minulosť, ich dcéru a požiadal verejnosť o rešpektovanie súkromia rodiny.
„Naša rodina prechádza obdobím hlbokého šoku a smútku. Správa o Haydeninej tragickej smrti ma hlboko zasiahla. Opustila tento svet príliš skoro,“ napísal Kličko na sociálnej sieti.
Kličko a Panettiere tvorili pár niekoľko rokov. V roku 2014 sa im narodila dcéra Kaya. Ich vzťah sa neskôr skončil, Panettiere však podľa Klička zostala dôležitou súčasťou jeho života.
„Hoci už nebola mojou partnerkou, bola dôležitou súčasťou môjho života a matkou našej dcéry, Kayy,“ uviedol bývalý šampión.
Chce, aby si dcéra pamätala svoju matku
Kličko vo svojom odkaze venoval osobitnú pozornosť dcére. Zdôraznil, že chce, aby Kaya na svoju matku spomínala s rešpektom.
„Našej dcére Kayi budem o jej matke vždy hovoriť s rešpektom a postarám sa o to, aby si pamätala, kým bola,“ napísal.
Panettiere podľa neho počas svojej kariéry preukázala mimoriadny talent, pričom musela čeliť aj náročnejším stránkam sveta, v ktorom pôsobila.
Kličko zároveň vyjadril sústrasť jej rodičom, priateľom a fanúšikom. „Mladí a talentovaní ľudia, ako bola Hayden, by nemali opúšťať tento svet tak skoro,“ uviedol.
Na záver požiadal verejnosť, aby v náročnom období rešpektovala súkromie jeho rodiny.
„Prosím všetkých, aby v tomto mimoriadne ťažkom čase rešpektovali naše pocity a súkromie. Zatiaľ je to všetko, čo chcem povedať,“ napísal Kličko.
Svoju rozlúčku zakončil krátkym odkazom bývalej partnerke: „Odpočívaj v pokoji, Hayden. Nech nájdeš večný pokoj.“