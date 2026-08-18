Greif bez šance, vravel komentátor. Škriniar bol v súboji Slovákov podľa čísiel najlepší

Milan Škriniar počas posledných týždňov opakovane rozprával o cieli dostať sa do hlavnej fázy Ligy majstrov. „Fenerbahce je klub, ktorý si vždy zaslúži byť na vrchole," povedal.
To isté si myslí aj jeho krajan Dominik Greif, brankár francúzskeho Olympique Lyon.
„Všetci hráči snívajú o účasti v súťaži ako Liga majstrov. Prišiel som do Lyonu, aby som pomohol vrátiť tento tím a klub do tejto súťaže," vravel počas leta.
Obaja slovenskí futbalisti sú vo svojich kluboch kľúčoví muži.
Tureci vnímajú Škriniara ako lídra a oporu obrany Fenerbahce. Keď sa v lete objavili správy o záujme z portugalskej Benficy, tréner tímu Ismail Kartal a prezident klubu Aziz Yildirim ho označili za nedotknuteľného.
Francúzi zasa chvália Greifa za jeho spoľahlivé výkony. „Dominik bol rozhodujúci faktor v mnohých zápasoch. Máme veľmi dobrého gólmana, ukázal, že má veľa kvalít," vyzdvihol jeho schopnosti tréner Paulo Fonseca.
Nezasiahol pri prvom góle
Isté je, že jeden z tejto dvojice sa v sezóne 2026/2027 predstaví v prestížnej Lige majstrov. Fenerbahce na domácom trávniku remizovalo v prvom dueli play off 1:1 s Olympique Lyon.
Škriniar s Greifom odohrali celé stretnutie a výraznou mierou sa podpísali pod konečný výsledok.
Až v 36. minúte vyslalo Fenerbahce prvú strelu medzi tri žrde Lyonu. Pokus Masona Greenwooda jednoducho eliminoval Dominik Greif.
O minútu neskôr v obrane Fenerbahce na dvakrát výborne zasiahol Škriniar. Najskôr zblokoval strelu súpera a následne loptu pri ďalšom pokuse o prihrávku zachytil a vypýtal si faul.
O tri minúty neskôr však išiel Lyon do vedenia zásluhou Loisa Opendu. Gólu predchádzali dve odvrátenia lopty Nathanom Akém, na ktoré jeho spoluhráči nedokázali reagovať ziskom lopty. Následne prišiel center pred Škriniara, ktorý nechal hlavičkovať voľného Opendu.
VIDEO: Gól Masona Greenwooda
Greif bez šance, vravel komentátor
Napriek tomu mal slovenský obranca po prvom polčase na konte päť vyhraných súbojov zo šiestich, získal dve lopty a mal stopercentnú úspešnosť prihrávok (34/34).
Už po mínute od vstupu do druhého dejstva vyrovnal nádherným gólom Mason Greenwood. Ten vyslal v prvom polčase dve strely na Dominika Greifa. Recept na neho našiel až na tretí pokus, pričom tentokrát poslal loptu prudko a nechytateľne do horného rohu jeho brány.
„Greif bez šance," vravel komentátor Nova Sport.
Slovenský brankár zneškondil v dueli štyri strely súpera (0,57 xG). Zaznamenal 22 presných prihrávok, z toho osem dlhých.
Bol najlepší na ihrisku, vravia čísla
Milana Škriniara napriek nevydarenej práci pri inkasovanom góle Fenerbahce pasovali viaceré špecializované portály za najlepšie hodnoteného hráča stretnutia.
Z duelu si odniesol šesť vyhraných súbojov z jedenástich, dva úspešné obranné zákroky, pričom obe v pozícii posledného hráča v poli, získal tri lopty a ďalšie tri odvrátil.
Nebol ani raz predriblovaný súperom, pričom za zápas viackrát brnkal na nervy hviezdam Lyonu Loisovi Opendovi a Corentinovi Tolissovi, ktorých v súbojoch telo na telo tvrdo dohrával.
Škriniar rozdal 62 úspešných prihrávok pri 97-percentnej úspešnosti. Z toho zaznamenal tri úspešné progresívne pasy.
„Je to hanba," kričal po nedávnej prehre v lige s Genclerbirligi a dodal: „Ako tím musíme byť lepší. Musíme sa zlepšiť. A myslím si, že sa nám to podarí."
A práve lepšiu tvár Fenerbahce ukázalo v prvom dueli s Lyonom.
Pre oboch je Liga majstrov nevyhnutná
Fenerbahce nezvládlo posledných deväť bojov (ročníkov) v kvalifikácii o Ligu majstrov. Vlani podľahlo v play off, teda v tejto fáze, portugalskej Benfice. Turecký veľkoklub nehral medzi európskou smotánkou od roku 2008.
Odvtedy sa Fenerbahce predstavilo deväťkrát v Európskej lige a raz v Konferenčnej lige, kde v skupinovej fáze vyzvalo aj Spartak Trnava.
Olympique Lyon si naposledy zahral v Lige majstrov v sezóne 2019/2020, v ktorej vypadol až v semifinále s neskorším víťazom Bayernom Mníchov.
Liga majstrov je tento rok pre Lyon kľúčová aj z hľadiska financií. Klub sa totiž topí v polmiliardových dlhoch.
Účasť v tejto najprestížnejšej klubovej súťaži by Francúzom priniesla značnú finančnú injekciu. Iba za samotnú účasť v ligovej fáze získa klub desiatky miliónov eur. Ďalšie milióny by získal za víťazstvá, predaj lístkov či televízne práva.
Odveta medzi Lyonom a Fenerbahce sa odohrá v stredu 26. augusta (21.00) na francúzskej pôde.