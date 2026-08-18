Pre Slovensko bude mať veľký význam. Takýto talent si nenecháte ujsť, tvrdí šéf Slovana

Je takmer isté, že bude vypredané. Deň pred zápasom zostávalo už len približne tisíc lístkov.
Slovan mieri do najvyššej futbalovej triedy. Musí však zvládnuť poslednú prekážku v podobe slovinského majstra. V prvom zápase play off Ligy majstrov vyzve v stredu o 21.00 na Tehelnom poli NK Celje. Zápas vysielajú Nova Sport a Voyo.
Na Tehelnom poli po necelých dvoch rokoch opäť zaznie hymna Ligy majstrov. Štadión sa oblečie do farieb najprestížnejšej súťaže planéty. Posledné kvalifikačné kolo má už rovnakú kulisu ako hlavná fáza LM.
Pozdĺž hlavnej tribúny pribudla reklama s rozpolenou bielou loptou na modrom podklade, všade budú nápisy Champions League. Fanúšikovia zaplnia tribúny a Slovan bude hrať o to, aby sa po dvoch rokoch opäť dostal medzi európsku smotánku.
Chcú dosiahnuť to, po čom túži celý klub
„Teším sa, chceme dosiahnuť to, po čom túži celý klub. Hráči, fanúšikovia a my. Dáme do toho maximum. Sme od toho dva kroky,“ opisoval tréner Yaya Touré.
Ako hráč Ligu majstrov v roku 2009 dokonca vyhral. V drese FC Barcelona kryl chrbát famóznemu Lionelovi Messimu. Vo finále spolu zdolali Manchester United 2:0.
Touré odohral v hlavnej fáze najlepšej súťaže sveta 70 zápasov a dal sedem gólov.
Teraz chce podobnú skúsenosť zažiť zo strany trénera.
„Ľudia si myslia, že sa učíte len vtedy, keď prehrávate, ale víťazstvá by vás nemali uspokojiť. Som súťaživý typ a vždy chcem byť blízko k perfektnosti. Viem, že je to ťažké, ale pracujem s hráčmi už takmer dva mesiace a poznám ich potenciál," pokračoval tréner.
"Chcem dosiahnuť maximum. Viem, kedy treba spomaliť a kedy na nich zatlačiť. Momentálne som veľmi spokojný s tým, čo sa s nami deje, všetko je pozitívne, ale chcem to posúvať ďalej a ďalej.
Nechcem, aby hráči zaspali alebo boli nedôslední, keď sa nám darí. Chcem, aby v nich bol stále ten oheň a pocit, že môžu dať viac. To, čo je dobré, nám nestačí,“ povedal Touré.
Bez stresu, ale naplno
Slovan vstupuje do rozhodujúcej fázy kvalifikácie s výraznou bilanciou. Pod Tourém odohral sedem zápasov, šesť vyhral, raz remizoval a má skóre 19:2.
V slovenskej lige po troch zápasoch tri výhry a skóre 12:0. Herný obraz domácich zápasov je podobný: Slovan v nich dominuje. Aj keď v európskych pohároch to platí iba čiastočne.
„Nevieme sa dočkať, sme v hlavách nastavení pozitívne a bez stresu. Ideme do toho naplno a maximálne koncentrovaní. Je to iba na nás, ako si tie zápasy spravíme,“ opisoval stredopoliar Peter Pokorný.
Slovan zatiaľ potvrdzuje povesť favorita, hoci všetky zápasy hral proti tímom, ktoré sú ekonomicky aj z hľadiska kvality a skúsenosti podstatne slabšie. Celje však bude iný test.
„To, že sme neprehrali, je vizitka trendu trénera. Máme svoj smer a chceme to ukázať na ihrisku. Fanúšikov je cítiť, nás to poháňa hlavne v zlomových momentoch,“ vysvetľoval Pokorný.
Šporar možno zasiahne
Slovan začína play off na domácej pôde. Rozhodujúci zápas sa hrá v Slovinsku, čo sa vníma ako mierna výhoda pre Celje. Touré však odmieta kalkulácie.
"Nie som typ človeka, ktorý by kalkuloval, hral na remízu a čakal na ďalší zápas. Ak idete s takýmto nastavením, máte 70 až 80-percentnú šancu, že prehráte. Vždy idem do toho naplno. Taký som bol aj ako hráč. V každom zápase chcem vyhrať. Chcem, aby sme šli po zápase do kabíny s dobrým pocitom.“
Otázny je štart kapitána a útočníka Andraža Šporara, ktorý je už približne mesiac zranený. Na súpiske už figuruje.
„Teším sa z toho, že sa jeho stav zlepšuje. Určite Šporara zapojíme proti Celje, ale uvidíme, či to bude v prvom, alebo v druhom zápase,“ dodal Touré.
Talent, čo si nenechali ujsť
Slovan v pondelok posilnil Roman Čerepkai. Klubový odchovanec prišiel z Košíc. Zasiahne do zápasu?
„Nechcite odo mňa, aby som súperovi prezrádzal svoje taktické plány. Uvidíte zajtra, ako zostavím tím, ale Roman je, samozrejme, brilantný hráč. Myslím si, že má v tomto klube budúcnosť," tvrdil Touré.
"Podľa mňa je to talent, ktorý si nemôžete nechať ujsť a som veľmi rád, že je s nami, pretože nám môže pomôcť v rozvoji tam, kam sa chceme dostať. Pre budúcnosť reprezentácie aj Slovana Bratislava bude mať obrovský význam.
Rozprával som sa s ním, je to fantastický a tichý chalan. Páči sa mi jeho pozitívny prístup. Vracia sa domov a chce toho veľa ukázať fanúšikom, rodine aj priateľom. Talent je potrebné uvoľniť, tak uvidíme zajtra," dodal Touré.
Prvýkrát je Slovan favoritom
Očakáva sa, že práve Celje bude najťažšia prekážka doterajšej sezóny.
„Ako hráč som zažil Ligu majstrov. Sústreďujem sa na svoje mužstvo, chceme doma vyhrať. Súper má svoju kvalitu. Berieme ho absolútne vážne," tvrdil Touré.
Slovan si zahrá play off Ligy majstrov iba tretíkrát v dejinách. V roku 2014 bol proti BATE Borisov outsiderom, aj čo sa týka financií. Pred dvoma rokmi bol síce dánsky majster FC Midtjylland favoritom, Slovan už však toľko nezaostával.
Teraz je situácia iná. Slovenský šampión bude prvýkrát favoritom.
„Nemyslím si, že sme pod tlakom. Stále budeme robiť tie isté veci, či už je to Barcelona, alebo Celje. Ak budeme robiť to, čo si rozprávame v kabíne, budeme úspešní. Ak budeme určovať tempo, tak to bude o nás,“ dodal Pokorný.
V dejinách samostatnosti si účasť medzi smotánkou Ligy majstrov vybojovali iba štyri slovenské kluby: Košice v roku 1997, Petržalka v roku 2005, Žilina v roku 2010 a Slovan v roku 2024.
Slovan je blízko toho, aby to ako prvý slovenský tím zopakoval.
Ide aj o veľké peniaze
V hre však nie je iba športová prestíž.
Slovan už teraz má garantovanú účasť v Európskej lige, čo mu zaručuje zárobok okolo desať miliónov eur. Ak by vyradil Slovincov, získal by ešte zhruba raz toľko. A možno ešte viac.
To by znamenalo pokrytie celého ročného rozpočtu a ešte niečo navyše.
Každý klub v skupine LM získa minimálne 18,6 milióna eur len za účasť. Okrem toho kluby dostanú sumy za takzvaný hodnotový pilier, teda podiel z televíznych práv a sumu podľa umiestnenia tímu v klubovom koeficiente.
K tomu treba zarátať príjem zo vstupného, prílev nových sponzorov a ďalšie príjmy. Zvýši sa prestíž klubu, značka sa dostane viac do povedomia a vzrastie cena hráčov, hlavne mladších.