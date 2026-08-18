    Po päťgólovej prehre v lige nadelili päťku súperovi v pohári (Slovnaft Cup, výsledky)

    Osrblie viedlo nad Oravským Veselým, no hostia dokázali otočiť skóre. - Ilustračná fotografia
    Osrblie viedlo nad Oravským Veselým, no hostia dokázali otočiť skóre. - Ilustračná fotografia (Autor: Facebook / Partizán Osrblie)
    Titanilla Bőd|18. aug 2026 o 19:34
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    V utorok sa hralo šesť zápasov Slovnaft Cupu.

    Utorňajšie zápasy 2. kola Slovnaft Cupu priniesli víťazstvá favoritov.

    Ružomberok síce naposledy inkasoval päť gólov od Slovana Bratislava, ale na pôde štvrtoligového Spišského Podhradia nezaváhal a zvíťazil 5:0.

    Rovnakým rozdielom vyhrala aj Lehota pod Vtáčnikom v Topoľčanoch.

    Postup do ďalšieho kola si zabezpečili aj Nové Zámky, Poprad, Bardejov a Oravské Veselé.

    Slovnaft Cup, 2. kolo, výsledky – utorok 18. august

    Spišské Podhradie – Ružomberok 0:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Topoľčany – Lehota pod Vtáčnikom 0:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Bešeňov – Nové Zámky 0:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Vysoké Tatry – Poprad 0:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Giraltovce – Bardejov 2:6

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Osrblie – Oravské Veselé 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Hralo sa skôr:

    Levoča – Brezovica 2:2, na pok. kopy 3:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Snina – Humenné 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

      Osrblie viedlo nad Oravským Veselým, no hostia dokázali otočiť skóre. - Ilustračná fotografia
      Osrblie viedlo nad Oravským Veselým, no hostia dokázali otočiť skóre. - Ilustračná fotografia
      Po päťgólovej prehre v lige nadelili päťku súperovi v pohári (Slovnaft Cup, výsledky)
      Titanilla Bőddnes 19:34
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