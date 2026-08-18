Po päťgólovej prehre v lige nadelili päťku súperovi v pohári (Slovnaft Cup, výsledky)

Utorňajšie zápasy 2. kola Slovnaft Cupu priniesli víťazstvá favoritov.
Ružomberok síce naposledy inkasoval päť gólov od Slovana Bratislava, ale na pôde štvrtoligového Spišského Podhradia nezaváhal a zvíťazil 5:0.
Rovnakým rozdielom vyhrala aj Lehota pod Vtáčnikom v Topoľčanoch.
Postup do ďalšieho kola si zabezpečili aj Nové Zámky, Poprad, Bardejov a Oravské Veselé.
Slovnaft Cup, 2. kolo, výsledky – utorok 18. august
Spišské Podhradie – Ružomberok 0:5
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Topoľčany – Lehota pod Vtáčnikom 0:5
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Bešeňov – Nové Zámky 0:2
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Vysoké Tatry – Poprad 0:2
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Giraltovce – Bardejov 2:6
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Osrblie – Oravské Veselé 1:2
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Hralo sa skôr:
Levoča – Brezovica 2:2, na pok. kopy 3:1
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Snina – Humenné 1:2
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>