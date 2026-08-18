Nový slovanista mal famózne čísla. V čom je lepší než Šporar a Kucharevič?

Roman Čerepkai sa stal piatou letnou posilou bratislavského Slovana. Odchovanec belasých sa po štyroch rokoch vrátil do hlavného mesta.
V zime 2022 bol najmladším členom v kádri najúspešnejšieho slovenského klubu počas sústredenia v Turecku.
„Mojím cieľom je ukázať sa a prebojovať sa do mužstva,“ citoval jeho vtedajšie slová klubový web. Za A-tím Slovana však následne odohral iba päť súťažných minút, a to v pohárovom zápase so Zlatými Moravcami v marci 2022.
Slovenský útočník nastupoval za juniorský tím a druholigovú rezervu, v drese ktorej zaznamenal dohromady sedem gólov v 23 zápasoch.
V lige nenájdeme strelecky aktívnejšieho hráča
Do Bratislavy sa vracia hráč, ktorý sa za hranicami nepresadil, no v slovenskej lige sa stal pre obrancov obávaným útočníkom.
Svoje o tom vie aj Slovan, do ktorého siete vlani raz skóroval a na jeden gól asistoval. „Už som tu odohral viacero zápasov, zvykol som si, že som na tomto štadióne súper," povedal pred rokom po tesnej prehre jeho Košíc 2:3.
Roman Čerepkai vlani zaznamenal v Niké lige desať gólov a sedem asistencií. Lepšiu bilanciu mali len dvaja hráči – Michal Faško (14+8) a Andraž Šporar (12+6).
Podľa dát DataMB mal Roman Čerepkai spomedzi všetkých hráčov v Niké lige najväčší počet striel na bránky súperov (41).
Takisto najlepšie číslo (21,24), ak by sme zrátali štatistiky očakávaných gólov (xG: 11,98) a očakávaných asistencií (xA: 9,26).
V čom je lepší ako Šporar?
Podľa dát Opty Čerepkai vytvoril dohromady jedenásť veľkých šancí. Najviac spomedzi útočníkov v Niké lige.
Takisto medzi nimi priemeroval zďaleka najviac kľúčových prihrávok na zápas (2,9).
Vytvoril až 85 príležitostí. Žiadny ďalší hráč v slovenskej lige ich nemal viac ako sedemdesiat.
Uspel až v 97 ofenzívnych súbojoch (najviac v celej lige), no išlo len o 31-percentnú úspešnosť (z celkového počtu 313).
V porovnaní s kapitánom a útočníkom číslo jeden vo farbách Slovana Andražom Šporarom je Čerepkai kreatívnejší útočník s väčšou aktivitou v ofenzívnych súbojoch, no s podobnou úspešnosťou vo vzduchu či ponukovej činnosti v šestnástke súpera, no s oveľa nižšou streleckou efektivitou (36 percent Šporar, 12 percent Čerepkai).
Čerepkai sa však môže pochváliť výborným pohybom na ihrisku. Počas zápasu je takmer všade.
Autor víťazných gólov
Šporar je však skúsený veterán (32 rokov), ktorý doposiaľ odohral 96 zápasov vo farbách Slovana, v ktorých má famóznu bilanciu 73 gólov a 24 asistencií.
Jeho dvojkou bol doposiaľ Mykola Kucharevič, ktorý v 29 súťažných zápasoch za Slovan nazbieral dvanásť gólov a dve asistencie.
Šporar je inteligentný a kompletnejší stredný útočník než Kucharevič. Má výborný pohyb v šestnástke, chladnokrvnejšie zakončenie, dostáva sa do vyložených príležitostí, o čom svedčí číslo 0,6xG (očakávaného gólu) v priemere na 90 minút. Vlani mal v lige lepšie číslo iba Viktor Djukanović z DAC (0,8).
Slovinec je navyše mimoriadne presný. Spomedzi útočníkov v skupine o titul mal vlani najlepší percentil streleckých pokusov na bránku (64 percent).
V uplynulom ročníku strelil Šporar dvanásť gólov za Slovan, pričom polovica z nich bola víťazných.
Ďalší útočník je sklamaním
Aby sme nezabudli, Slovan má aj ďalšieho hrotového útočníka. Adam Griger je však zatiaľ veľkým sklamaním.
V Bratislave je na hosťovaní do konca kalendárneho roka, pričom súčasťou dohody je aj opcia na trvalý prestup z Hradca Králové.
„Verím, že Adam bude pre nás prínosom a svojimi výkonmi zabojuje o následný trvalý transfer,“ povedal vo februári tohto roka šéf belasých Ivan Kmotrík mladší.
Od svojho príchodu odohral za tím z hlavného mesta desať zápasov, pričom zatiaľ neskóroval.
V tejto sezóne odohral tri ligové stretnutia, pričom v domácom dueli s Podbrezovou zahodil štyri strelecké pokusy, z toho dve veľké šance, dohromady s xG 1,05.
Najhoršie číslo za posledné roky
Slovan sa vlani na jeseň strelecky výrazne trápil. Vtedajší kouč Vladimír Weiss musel často improvizovať na hrote útoku, keď nemal k dispozícii ani jedného z dvojice Šporar a Kucharevič.
Ich góly chýbali v Konferenčnej lige, kde ani jeden z tejto dvojice vlani neskóroval.
Slovenský majster nastrieľal vlani vo všetkých zápasoch dohromady 91 gólov. Stogólovú hranicu naposledy neprekonal v ročníku 2020/2021 (98 gólov).
Góly Slovana za posledné sezóny vo všetkých súťažiach
2025/26: 91 gólov (30%, 27 gólov)
2024/25: 112 gólov (26%, 29 gólov)
2023/24: 109 gólov (22%, 24 gólov)
2022/23: 108 gólov (22%, 24 gólov)
2021/22: 103 gólov (30%, 31 gólov)
*v zátvorke percento a počet gólov, o ktoré sa postarali hrotoví útočníci
Slovan má v tejto sezóne na hrote útoku široké možnosti. Otázkou zostáva, ako dokáže dvojica Roman Čerepkai a Mykola Kucharevič zosadiť z trónu Andraža Šporara.
Majú len 24 a 25 rokov, čo im dáva v najbližších sezónach príležitosť zabojovať o miesto jednotky v útoku Slovana po konci kariéry slovinského útočníka.
Čaká ho krst ohňom
Čerepkai sa na Tehelnom poli predstaví v belasom drese s veľkou pravdepodobnosťou už v stredajšom zápase play off o Ligu majstrov so slovinským NK Celje.
„Veľmi sa teším na zápasy, ktoré nás čakajú, najbližšie už v stredu, o takýchto dueloch som vždy sníval. Chcem byť produktívny a platný pre tím, dávať góly a pomáhať mužstvu k naplneniu našich cieľov," povedal Čerepkai po návrate na Tehelné pole.
Bratislavského rodáka čaká doposiaľ najväčšia kariérna výzva. V hierarchii útočníkov Slovana má pred sebou dvoch spoluhráčov.
Ani jeden z nich však nie je na kľúčový boj tímu o postup do prestížnej Ligy majstrov pripravený. Pre zranenie absentuje Mykola Kucharevič, zatiaľ čo Andraž Šporar nehral už mesiac.
„Na Romanovi sme vnímali jeho túžbu vrátiť sa do Bratislavy a hrať za Slovan na novom Tehelnom poli. Tento príchod nám môže pomôcť rozšíriť možnosti v ofenzíve a ešte skvalitniť mužstvo," myslí si šéf belasých Ivan Kmotrík.
„Jeho zmluva sa blížila ku koncu. S ťažkým srdcom sme preto prijali rozhodnutie akceptovať ponuku na jeho trvalý prestup,“ vysvetlil športový riaditeľ FC Košice Terry Westley.
Čerepkaia opísal ako veľkého profesionála, ktorý sa neustále snaží zlepšovať.