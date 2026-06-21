Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - pondelok 22. jún (12. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvanástym hracím dňom.
Pondelkové dianie na svetovom šampionáte otvorí o 19:00 h duel skupiny J, v ktorom sa stretnú Argentína a Rakúsko. Duel sa hrá na štadióne AT&T Stadium v Arlingtone.
Následne sa v skupine I predstaví Francúzsko a Irak. Stretnutie sa začne o 23:00 hod v Houstone na štadióne NRG Stadium.
V noci o 2:00 h sa do akcie v "íčku" dostane Nórsko, ktoré na MetLife Stadium v New Yorku vyzve Senegal.
Posledným duelom dvanásteho hracieho dňa bude duel skupiny J medzi Jordánskom a Alžírskom. Duel je na programe od 5:00 h na štadióne Levi's Stadium v kalifornskej Santa Clare.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Argentína - Rakúsko
Stávka na to, že Argentína strelí proti Rakúsku viac ako 1,5 gólu, sa opiera o obrovskú ofenzívnu silu úradujúcich majstrov sveta a ich obvyklý turnajový apetít. Juhoameričania disponujú jednou z najkreatívnejších a najúdernejších útočných línií na svete, ktorá dokáže vďaka bleskovej kombinácii a individuálnej genialite vyliečiť akúkoľvek európsku defenzívu. Hoci Rakúšania pod vedením Ralfa Rangnicka vyznávajú moderný, agresívny pressing, tento otvorený herný štýl bude pre technicky dokonalých Argentínčanov ideálnou vodou na mlyn, nakoľko im v strede poľa otvorí priestor pre rýchle kontry do rozhodenej obrany. S prihliadnutím na fakt, že Argentína málokedy uberá z plynu a v kľúčových zápasoch si pravidelne vytvára obrovské množstvo čistých šancí, sú dva presné zásahy v rakúskej sieti pre Lionela Messiho a spol. viac než reálnym cieľom.
Analýza: Francúzsko - Irak
V zápase Francúzska proti Iraku som vybral tip na aspoň jeden gól od Kyliana Mbappého s kurzom 1,5.
V prvom zápase bolo krásne vidieť, aký je Mbappé dôležitý hráč vo francúzskej reprezentácii. Proti Senegalu zaznamenal celkom 4 strely na bránu a z toho dva góly.
Mimo toho pravidelne strieľa góly či už v Reale Madrid alebo v reprezentácii. Proti Iraku si určite bude chcieť vylepšiť gólové štatistiky, takže očakávam, že by sme mohli aspoň jeden gól od neho vidieť.
Analýza: Nórsko - Senegal
Nórsko vs. Senegal bude súboj zrejme o postup. Obe mužstvá podali solídne výkony v prvých zápasoch. Senegal dokázal ako tak vzdorovať Francúzsku, proti ktorému sa strelecky presadil. Oni majú problém v defenzíve a to bude pre hviezdy útok ideálne na presadenie, ale silu má skôr Senegal v útoku a ak má Nórsko niekde slabinu tak taktiež v obrane, takže sa stretnú dve silné ofenzívy, proti dvom slabým obranám v zápase kde budú chcieť a potrebovať obaja 3 body, takže tu očakávam veľa gólov a minimálne jeden od obidvoch mužstiev.
Analýza: Jordánsko - Alžírsko
- Alžírsko je v rebríčku FIFA na 28.mieste, kým Jordánsko okupuje 63.miesto
- Alžírsko ovládlo svoju kvaldu na MS absolútne bez problémov, kým Jordánsko sa na to viac narobilo, pričom v kvalifikácií prehrali napríklad aj s Irakom, či Južnou Kóreou a napríklad uhralo remízu s takým Kuvajtom
- Alžírsko sa zúčastnilo aj Afrického pohára národov, kde základnú skupinu vyhralo, aby v osemfinále porazilo Kongo, ktoré je aj na týchto MS, ale vo štvrťfinále nestačilo na Nigériu
- postavenie oboch repre sa dá zhodnotiť v rámci ich regiónu aj tak, že kým Alžírsko patrí k tomu lepšiemu (Afrika), Jordánsko zaraďujem v Ázií len do priemeru
- v prvom zápase na MS nestačilo Alžírsko na Argentínu (0:3), Jordánsko zase nestačilo na Rakúsko (1:3)
- Alžírsko má vyššiu kvalitu aj čo sa týka kádra, ten je zhruba 13 krát hodnotnejší a očakávam, že rozdiel bude na trávniku poznať