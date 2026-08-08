Littler si kopol do Yamala. Vyhlásil, že je tým najlepším, čo sa v športe dá nájsť

Luke Littler ukazuje vysoké sebavedomie pri terči prakticky v každom zápase a nebojí sa ani veľkých vyhlásení. Jedno z nich prišlo krátko po jeho suverénnom triumfe na World Matchplay.
Anglický šípkarský fenomén dostal otázku, kto je podľa neho momentálne najlepším športovcom na svete. Odpoveď asi nikoho neprekvapila.
„Ťažko povedať, keď Sinner teraz vyhral Wimbledon. Ale podľa toho, aké výkony podávam a ako zbieram trofeje, som asi tým najlepším, čo v športe nájdete,“ povedal pre britský denník The Sun.
Littler má iba 19 rokov, no šípkam už vládne mimoriadne suverénne. Je lídrom rebríčka PDC a ako prvý hráč v histórii prekročil hranicu troch miliónov libier na prize money. Aktuálne má navyše rozbehnutú sezónu, ktorá môže byť historická.
Od jej začiatku vyhral všetkých päť majorov, na ktorých nastúpil. Ďalších päť ho ešte čaká.
Ak by ovládol aj zvyšné turnaje, dosiahol by niečo, čo sa nepodarilo ani legendárnemu Philovi Taylorovi.
„Ak to môže niekto dokázať, je to práve on. Momentálne naňho nikto nemá,“ zhodujú sa odborníci.
Littlerova dominancia prirodzene vyvoláva porovnávania s najväčšími športovými talentmi súčasnosti. Vo veku 19 rokov však nie je jediným športovcom, ktorý už patrí medzi absolútnu špičku.
Rovnako starý je aj pilot Mercedesu Andrea Kimi Antonelli. Taliansky mladík je lídrom šampionátu Formuly 1 a v tejto sezóne už vyhral šesť veľkých cien. Ak si prvé miesto udrží až do konca ročníka, stane sa najmladším majstrom sveta v histórii.
A potom je tu Lamine Yamal. Španielsky futbalový supertalent už stihol s Barcelonou získať dva ligové tituly, skončil druhý v ankete o Zlatú loptu a s reprezentáciou triumfoval na európskom aj svetovom šampionáte.
Práve Yamala sa Littler počas rozhovoru dotkol. „Veľa ľudí o ňom hovorí, ale na turnaji toho veľa neukázal, nie? Dal jeden gól, ani neviem, či mal asistenciu,“ poznamenal.
Yamal pritom už vo svojom veku dosahuje čísla, ktoré boli lepšie ako tie, ktoré mali v rovnakom období kariéry Lionel Messi či Cristiano Ronaldo.
Keď Littlera následne požiadali o odpoveď na otázku, či je Yamal najlepším 19-ročným športovcom na svete, odpovedal jednoznačne.
„Nie, nie je! Kým vyhrávam, hrám dobre a zbieram trofeje, nie je o čom diskutovať.“
Littler svoju pozíciu opäť potvrdil na nedávnom World Matchplay v Blackpoole. Súperov turnajom prešiel suverénne a vo finále zdolal Gerwyna Pricea.
„Pre náš šport má obrovský význam. Je fantastický, je jeden z milióna,“ povedal Price po finálovej prehre.
Littlerov raketový nástup ocenila už v minulosti aj BBC. V rokoch 2024 a 2025 ho zaradila medzi finalistov prestížnej ankety Sport Personality of the Year, v ktorej vyberá najlepších britských športovcov.
V roku 2024 skončil druhý za atlétkou Keely Hodgkinsonovou, olympijskou víťazkou v behu na 800 metrov z Paríža. O rok neskôr sa už do najlepšej trojice nedostal. Ocenenie získal golfista Rory McIlroy.
Podľa komentátora Chrisa Murphyho však Littler momentálne nemá vo svetovom športe konkurenciu.
„Je to zaujímavá téma. Šípky majú viac veľkých turnajov ako iné športy, ale on predsa vyhráva úplne všetko. Môžeme hovoriť o Sinnerovi, Scottie Scheffler je dlhodobo golfovou jednotkou... Myslím si však, že nikto z nich sa Littlerovi ani nepribližuje,“ povedal v podcaste Sky Sports Love The Darts.
Do debaty by pritom mohli patriť aj ďalšie veľké mená. Napríklad Tadej Pogačar, ktorý už päťkrát vyhral Tour de France a patrí medzi najlepších cyklistov histórie.
Aj Littler však svoju pozíciu medzi športovou elitou postupne upevňuje. A ak v tejto sezóne ovládne aj zostávajúce majory, jeho už teraz mimoriadne renomé ešte výrazne narastie.