Naberá Haraslínov prestup reálne kontúry? Sparta ho vyškrtla zo súpisky

Dlhoročné opory Lukáš Haraslín a Jan Kuchta nie sú v nominácii futbalistov Sparty na dnešný zápas 3. ligového kola v Mladej Boleslavi.
Obaja hráči podľa špekulácií médií finalizujú prestupy do iných klubov. Haraslín do saudskoarabského celku al-Fátí a Kuchta do Legie Varšava.
Kuchta sa nevošiel do nominácie už na utorňajší úvodný zápas 3. predkola Ligy majstrov s Lyonom, kapitán tímu Haraslín chýbal v základnej zostave a nastúpil až v závere ako náhradník.
Debut v českej lige si odbude nórsky obranca Tobias Guddal, ktorý do Sparty prišiel koncom júla z Tromsö.
Tréner Brian Priske šetrí množstvo hráčov na utorňajšiu odvetu 3. predkola Ligy majstrov v Lyone.
Po prvom zápase, ktorý Pražania vyhrali 2:1, dnes urobil sedem zmien v základnej zostave.