Naberá Haraslínov prestup reálne kontúry? Sparta ho vyškrtla zo súpisky

Lukáš Haraslín.
Lukáš Haraslín. (Autor: AC Sparta Praha)
ČTK|8. aug 2026 o 20:38
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Okrem neho chýba v nominácii aj Jan Kuchta.

Dlhoročné opory Lukáš Haraslín a Jan Kuchta nie sú v nominácii futbalistov Sparty na dnešný zápas 3. ligového kola v Mladej Boleslavi.

Obaja hráči podľa špekulácií médií finalizujú prestupy do iných klubov. Haraslín do saudskoarabského celku al-Fátí a Kuchta do Legie Varšava.

Kuchta sa nevošiel do nominácie už na utorňajší úvodný zápas 3. predkola Ligy majstrov s Lyonom, kapitán tímu Haraslín chýbal v základnej zostave a nastúpil až v závere ako náhradník.

Debut v českej lige si odbude nórsky obranca Tobias Guddal, ktorý do Sparty prišiel koncom júla z Tromsö.

Tréner Brian Priske šetrí množstvo hráčov na utorňajšiu odvetu 3. predkola Ligy majstrov v Lyone.

Po prvom zápase, ktorý Pražania vyhrali 2:1, dnes urobil sedem zmien v základnej zostave.

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Lukáš Haraslín.
    Lukáš Haraslín.
    Naberá Haraslínov prestup reálne kontúry? Sparta ho vyškrtla zo súpisky
    so 20:384
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