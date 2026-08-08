Smútok a radosť ženskej štafety. Na MS jej ušiel postup, no národný rekord zlepšila o 4 sekundy

Slovenská ženská štafeta v zložení Lenka Gymerská, Lucia Bortlíková, Anabel Beláková a Katka Mičániová nepostúpila z rozbehu na 4x400 m na MS v atletike do 20 rokov 2026.
V americkom Oregone obsadila v úvodnom behu 4. miesto. Postup jej ušiel o štyri desatiny sekundy, keď na poslednom úseku ju predbehla India.
VIDEO: Reakcia slovenskej štafety
Napriek tomu má štvorica Sloveniek dôvod na menšiu radosť, pretože výkonom 3:39,93 min vytvorila nový národný rekord v kategórii do 20 rokov, ktorý vylepšila o viac ako štyri sekundy.
V akcii boli aj obe štafety na 4x100 m. Tá mužská podobne ako ženská na 4x400 m vytvorila nový národný rekord, no do finále sa nepozrie.
Spomedzi 26 klasifikovaných štafiet obsadila zostava Dominik Chobot, Timotej Nemček, Richard Janura a Richard Machata časom 40,53 s celkovo 18. miesto, v II. rozbehu skončili piati.
Doterajšie maximum 40,92 dosiahli v septembri 2019 v Bratislave Rastislav Jelínek, Samuel Sloboda, Matej Baluch a Jakub Benda.
Ženské kvarteto Nina Jarošová, Ema Bendová, Romana Hrnčárová a Nina Hejčíková obsadilo v úvodnom z troch rozbehov tiež nepostupové siedme miesto časom 45,66 s. Celkovo finišovali Slovenky sedemnáste.