ONLINE: Slovensko U18 - Fínsko U18 dnes, zápas o bronz na Hlinka Gretzky Cupe 2026 LIVE

Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes hrajú svoj záverečný zápas v rámci prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026. V dueli o bronz čelia rovesníkom z Fínska.
Slováci v boji o finále podľahli USA 2:5, Fíni nestačili na domácu Kanadu výsledkom 3:6.
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ONLINE PRENOS: Slovensko U18 - Fínsko U18 (hokej, Hlinka Gretzky Cup 2026, zápas o bronz, sobota, LIVE)
Hlinka Gretzky Cup O 3. miesto 2026/2027
08.08.2026 o 20:00
Fínsko
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(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Úvodné zostavy:
Fínsko: Heikkinen (Joensuu) – Fräntilä, Lenni Kokkonen, Lehtinen, Kuukasjärvi, Rautio, Apukka, Voutilainen – Fugleberg, Kylmälä, Santala – Pahkamaa, Poikela, Luukas Kokkonen – Karjalahti, Liljeberg, Borgström – Ikonen, Torvinen, Vuohijoki – Helppi.
Slovensko: Husár (Havel) – Botka, Vasko, Hoďovský, Pikna, Ferreira, Čongrády, Škripec – Lazovský, Válek, Selič – Kalousek, Rychlík, Domonkos – Ozogány, Melicherik, Halaš – Šimončič, Matula, Suja – Šiška.
Fínsko: Heikkinen (Joensuu) – Fräntilä, Lenni Kokkonen, Lehtinen, Kuukasjärvi, Rautio, Apukka, Voutilainen – Fugleberg, Kylmälä, Santala – Pahkamaa, Poikela, Luukas Kokkonen – Karjalahti, Liljeberg, Borgström – Ikonen, Torvinen, Vuohijoki – Helppi.
Slovensko: Husár (Havel) – Botka, Vasko, Hoďovský, Pikna, Ferreira, Čongrády, Škripec – Lazovský, Válek, Selič – Kalousek, Rychlík, Domonkos – Ozogány, Melicherik, Halaš – Šimončič, Matula, Suja – Šiška.
Zápas o bronz
Zápas o bronz na Hlinka Gretzky Cupu v kanadském Edmontonu začne v sobotu 8. srpna krátce po osmé hodině.
Na jedné straně bude Slovensko, které bude bojovat teprve o svou druhou medaili 26 účástí na HCG. Na té druhé bude Finsko, které si o bronzovou medaili zahrálo hned čtyřikrát za posledních pět let.
Finsko
S ohledem na výsledky z předchozích turnajů a ročníku 2009 v nižších kategoriích by cokoliv méně než boj o medaile byl pro Finsko zklamáním.
Jejich turnaj sice nezačal dobře, když v prvním zápase prohrávali proti Německu 0:2. Rychle se však vzpamatovali a zápas zvládli 5:2. Dlouho hráli vyrovnaně i s americkým výběrem, ale nakonec padli 1:4. Poslední zápas ve skupině proti Česku pro ně tak byl "Do or Die" a také že udělali. Už po třicetičtyřech minutách vedli o čtyři góly a i přes velkou střeleckou převahu středoevropanů si výsledek už pohlídali.
Ve čtvrtfinálovém zápase na finský tým čekala domácí Kanada a zápas měl podobný průběh jako s prvním zámořským gigantem – vyrovnané utkání až do třetí třetiny, kdy Kanada odskočila a i díky dvěma gólům do prázdné vyhrála 6:3.
Finsko je nebezpečné, protože má jak hloubku, tak hvězdný talent. Vždyť hned 16 hráčů si za čtyři zápasy připsalo alespoň bod a tým produktivitou z obrany táhne Lenni Kokkonen s Ollim Kylamlou. To však nejsou ani největší "naděje" finského výběru – hned za nimi jsou totiž kandidáti na první kolo draftu Luca Santala a mladičký Paavo Fugleberg.
Slovensko
Jak už bylo zmíněno, pokud Slováci dnešní zápas zvládnou, byla by to pro ně teprve druhá medaile z HCG za 26 let. Na druhou stranu sílu v mládeži Slovensko ukazuje dlouhodobě – na MS se dostalo do semifinále hned čtyřikrát v řadě a v dubnu na domácí půdě dokonce získalo stříbrné medaile.I tak už se ale dá říct, že úvodní očekávání slovenský výběr překonal.
Cesta sem ale nebyla vůbec jednoduchá. Po prohře proti Švédsku v prvním zápase už ho pravděpodobně většina analytiků odepsala, ale díky famózním výhře Švýcarska nad Švédskem a dobře zvládnutému zápasu právě proti zemi helvétského kříže se nepravděpodobné stalo realitou.
Semifinálový zápas proti USA probíhal podobně jako ten přípravný před startem turnaje – dvě třetiny se hrál vyrovnaný hokej a Slováci se drželi ve hře, ale ve třetím dějství zámořský tým odskočil a kontroloval hru až k výhře 5:2.
Zatímco Finsko má spoustu hráčů s alespoň jedním bodem, Slováci více spolehají na dobré individuální výkony. Ostatně v zatím jediné výhře si hned 6 bodů připsal Tomáš Selič – nejproduktivnější hráč turnaje – a v semifinále je ve hře udržely dva góly Patrika Rychlíka.
Zápas o bronz na Hlinka Gretzky Cupu v kanadském Edmontonu začne v sobotu 8. srpna krátce po osmé hodině.
Na jedné straně bude Slovensko, které bude bojovat teprve o svou druhou medaili 26 účástí na HCG. Na té druhé bude Finsko, které si o bronzovou medaili zahrálo hned čtyřikrát za posledních pět let.
Finsko
S ohledem na výsledky z předchozích turnajů a ročníku 2009 v nižších kategoriích by cokoliv méně než boj o medaile byl pro Finsko zklamáním.
Jejich turnaj sice nezačal dobře, když v prvním zápase prohrávali proti Německu 0:2. Rychle se však vzpamatovali a zápas zvládli 5:2. Dlouho hráli vyrovnaně i s americkým výběrem, ale nakonec padli 1:4. Poslední zápas ve skupině proti Česku pro ně tak byl "Do or Die" a také že udělali. Už po třicetičtyřech minutách vedli o čtyři góly a i přes velkou střeleckou převahu středoevropanů si výsledek už pohlídali.
Ve čtvrtfinálovém zápase na finský tým čekala domácí Kanada a zápas měl podobný průběh jako s prvním zámořským gigantem – vyrovnané utkání až do třetí třetiny, kdy Kanada odskočila a i díky dvěma gólům do prázdné vyhrála 6:3.
Finsko je nebezpečné, protože má jak hloubku, tak hvězdný talent. Vždyť hned 16 hráčů si za čtyři zápasy připsalo alespoň bod a tým produktivitou z obrany táhne Lenni Kokkonen s Ollim Kylamlou. To však nejsou ani největší "naděje" finského výběru – hned za nimi jsou totiž kandidáti na první kolo draftu Luca Santala a mladičký Paavo Fugleberg.
Slovensko
Jak už bylo zmíněno, pokud Slováci dnešní zápas zvládnou, byla by to pro ně teprve druhá medaile z HCG za 26 let. Na druhou stranu sílu v mládeži Slovensko ukazuje dlouhodobě – na MS se dostalo do semifinále hned čtyřikrát v řadě a v dubnu na domácí půdě dokonce získalo stříbrné medaile.I tak už se ale dá říct, že úvodní očekávání slovenský výběr překonal.
Cesta sem ale nebyla vůbec jednoduchá. Po prohře proti Švédsku v prvním zápase už ho pravděpodobně většina analytiků odepsala, ale díky famózním výhře Švýcarska nad Švédskem a dobře zvládnutému zápasu právě proti zemi helvétského kříže se nepravděpodobné stalo realitou.
Semifinálový zápas proti USA probíhal podobně jako ten přípravný před startem turnaje – dvě třetiny se hrál vyrovnaný hokej a Slováci se drželi ve hře, ale ve třetím dějství zámořský tým odskočil a kontroloval hru až k výhře 5:2.
Zatímco Finsko má spoustu hráčů s alespoň jedním bodem, Slováci více spolehají na dobré individuální výkony. Ostatně v zatím jediné výhře si hned 6 bodů připsal Tomáš Selič – nejproduktivnější hráč turnaje – a v semifinále je ve hře udržely dva góly Patrika Rychlíka.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:00.