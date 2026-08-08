Bystričania stále čakajú na prvý gól. Proti Trnave boli vybavení za sedem minút

Niké liga - 3. kolo
Trnava - Banská Bystrica 3:0 (3:0)
Góly: 33., 40. Polták, 39. Khorkheli
Rozhodovali: Benedik – Pacák, Vitko
ČK: 83. Arevalo Acosta (B. Bystrica)
ŽK: Sabo - Bakaľa, Hanes, Polievka, Tóth
Diváci: 4472
Trnava: Vantruba - Koštrna, Sabo (62. Holík), Ujlaky, Mikovič - Laušič (72. Škrbo), Begala - Kudlička (71. Mehmeti), Chorcheli, Trello (71. Bukovský) - Polťák (83. Wildeboer)
Banská Bystrica: Trefil – Šikula, Bakaľa, Willwéber (74. Baláž), Alabi – Považanec (79. Okechukwu), Tóth (70. Richtárech) – Hanes (70. Siviček), Szánthó (46. Slebodník), Arevalo Acosta - Polievka
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Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v domácom dueli 3. kola Niké ligy nad Banskou Bystricou 3:0.
Trojgólový náskok si vypracovali ešte v prvom polčase, keď sa presadili postupne 17-ročný Dávid Polťák pri svojom premiérovom ligovom štarte, Gruzínec Luka Chorcheli a aj Timotej Kudlička.
Spartak má po troch kolách na konte sedem bodov a je zatiaľ nezdolaný, zatiaľ čo Dukla zostala po sobotnej remíze Michaloviec jediným tímom bez bodu.
Hostia ešte v úvodnej polhodine dokázali vzdorovať, no potom doplatili na nedôrazné bránenie a zaváhania v podaní brankára Jakuba Trefila.
Polťák najprv dosledoval prudkú strelu Kudličku, ktorú brankár hostí vyrazil len nad seba a mladý útočník ju následne dokázal dopraviť do siete.
Ďalšie dva presné zásahy delili od seba necelé dve minúty. Na 2:0 zvýšil v 39. minúte Luka Chorcheli a po chybe Trefila viedli Trnavčania už rozdielom triedy.
V oficiálnom zápise na webe súťaže síce najprv uviedli ako strelca Polťáka, no po dueli pripísali gól Kudličkovi.
V druhom polčase pohrozil Arevalo. Domáci však po zmene strán takmer vôbec nepožičali súperovi loptu a po akejkoľvek strate ju aktívnym napádaním vedeli získať späť do niekoľkých sekúnd.
Dukla nedokázala znížiť a Arevalo naopak v 83. minúte videl ešte červenú kartu po zákroku na striedajúceho Škrba.
Hlasy po zápase
Antonio Munoz, tréner Spartaka Trnava: „Som spokojný s výkonom, od prvej minúty. Gól sme mohli streliť už skôr, ale napokon sa nám ho streliť podarilo a pridali sme ďalší a ďalší. V druhom polčase sme chceli trochu upokojiť tempo, mať zápas pod kontrolou, čo sa nám podarilo. Takže dnes môžem svoje mužstvo iba pochváliť."
Juraj Jarábek, tréner Banskej Bystrice: „Dnes to bol zase trojgólový rozdiel, zápas sme si prehrali v priebehu siedmich minút. Vstúpili sme doň celkom dobre a bojovne. Chalani boli dobre nachystaní a namotivovaní, no po prvom góle by sme nemali robiť také chyby. Dostali sme lacné góly, pochybili stopéri aj brankár. Zranil sa nám Szánthó, takže ďalšia strata. Mali sme šancu za stavu 0:1, no potom prišli lacné góly. Prehrávali sme však veľa osobných súbojov. Trnave gratulujem k výhre.“
David Polťák, dvojgólový strelec Trnavy: „Je to úžasné, vyhrali sme s dobrým výkonom, berieme tri body a máme dva dni voľna. Je splnený sen skórovať na vlastnom štadióne, viac som si želať nemohol. Nevedeli sme, komu pripíšu tretí gól, ale hlavné je, že padol. Som rád, že tréner dáva takúto dôveru mladým a stavia nás, podporujú nás aj starší spoluhráči.“