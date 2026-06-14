Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - pondelok 15. jún (5. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú piatym hracím dňom.
Pondelkové dianie na svetovom šampionáte otvorí duel skupiny H, kde sa stretne Španielsko s Kapverdami. Duel hostí Atlanta Stadium, úvodný výkop je na programe o 18.00 hod.
Následne sa predstaví v skupine G Belgicko, ktoré bude čeliť na štadióne Seattle Stadium Egyptu. Zápas sa začne o 21:00.
Presne o polnoci bude pokračovať skupina H duelom Saudská Arábia - Uruguaj, ktorý sa odohrá na Miami Stadium.
Posledným duel bude stret Iránu s Novým Zélandom, ktorý sa odohrá na Los Angeles Stadium. Duel skupiny G je na programe od 3.00 hod.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Španielsko - Kapverdy
Kvalitatívny rozdiel medzi oboma tímami je obrovský a od úvodného hvizdu sa dá očakávať, že Španieli budú držať loptu a tlačiť súpera hlboko na jeho polovicu.
Španielsko je mužstvo, ktoré si vie vytvárať dlhé útočné pasáže, kombinuje po krajoch a často zakončuje cez centre do šestnástky. Práve takéto zápasy proti papierovo slabším súperom bývajú bohaté na rohové kopy, pretože obrana outsidera veľakrát rieši situácie odkopom za bránkovú čiaru.
Kapverdy pravdepodobne nastúpia s defenzívnou taktikou a budú sa snažiť prežiť úvodný tlak. Ak sa zatiahnu do hlbokého bloku, Španielsko bude mať veľa priestoru na obliehanie šestnástky a počet štandardných situácií môže rýchlo narastať.
Španieli mávaju proti kvalitne lepším súperom viac ako 3,5 rohu už v 1 polčase, takže za mňa není o čom.
Analýza: Belgicko - Egypt
Belgicko vstupuje do zápasu ako favorit, pretože má kvalitnejší a skúsenejší tím. Ich sila je v rýchlej kombinácii, držaní lopty a útočnej kvalite. Belgicko vie hrať technický futbal, vytvárať si veľa šancí a tlačiť súpera počas celého zápasu.
Egypt je tím, ktorý sa spolieha hlavne na pevnú obranu a rýchle protiútoky. Ich najväčšou zbraňou je schopnosť čakať na chybu súpera a potom rýchlo zaútočiť. Problémom Egypta je menšia kvalita stredu poľa a slabšia lavička oproti Belgicku.
Analýza: Saudská Arábia - Uruguaj
Uruguaj je jasný favorit. Majú top hráčov ako Valverde alebo Núñez a Saudom navyše chýbajú kľúčoví obrancovia. Čistá dvojka je ale nízka, tak to spájam s gólmi.
Saudi budú hrať totálny betón, v útoku sú úplne jaloví a proti elitnej obrane (Araújo, Giménez) si ani neškrtnú. Ďalšia dôležitá vec je počasie. Hrá sa v Miami, kde je obrovské teplo a vlhko. To zabije akékoľvek vysoké tempo.
Uruguaj pod trénerom Bielsom síce rád behá, ale v týchto podmienkach sa po jednom alebo dvoch góloch uspokoja a budú šetriť sily na ťažšie zápasy v skupine.
Nečakám žiadnu divokú prestrelku, skôr kontrolovanú výhru 1:0 alebo 2:0 pre Juhoameričanov. Hrám výhru Uruguaja a menej ako 3.5 gólu v kurze 2.05.
Analýza: Irán - Nový Zéland
Zápas Irán – Nový Zéland a stávka na viac ako 1.5 gólu za kurz 1.44 patrí medzi zaujímavé voľby v úvodných kolách MS 2026.
Irán je dlhodobo jeden z najsilnejších tímov Ázie a na svetových šampionátoch pravidelne ukazuje veľkú organizovanosť, disciplínu a efektivitu v útoku. Proti papierovo slabším súperom býva favoritom a často si dokáže vytvoriť dostatok šancí na strelenie viacerých gólov.
Nový Zéland sa po dlhšom čase predstaví na svetovom šampionáte a už samotná účasť je pre nich úspechom. Na druhej strane kvalita kádra sa s Iránom porovnávať nedá a proti silnejším reprezentáciám bývajú obranné chyby častejšie.
Pri tejto stávke nepotrebujeme veľkú prestrelku. Stačia nám výsledky ako 2:0, 1:1 alebo 2:1. Ak sa Irán presadí pomerne skoro, zápas sa môže výrazne otvoriť a druhý gól bude veľmi reálny. Najpravdepodobnejší scenár vidím v tom, že Irán strelí minimálne dva góly sám, prípadne Nový Zéland prispeje jedným presným zásahom. Hranica 1.5 gólu preto nepôsobí prehnane vysoko.