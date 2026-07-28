Trnava chce zvládnuť odvetu. Kde sledovať zápas CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava? (TV program)

Na snímke radosť hráčov Spartaka po strelení gólu.
Na snímke radosť hráčov Spartaka po strelení gólu. (Autor: TASR)
Sportnet|28. júl 2026 o 07:30
ShareTweet0

Pozrite si TV program odvetného zápasu CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava v druhom predkole Konferenčnej ligy.

Spartaka Trnava chce postúpiť v pohárovej Európe do 3. predkola Konferenčnej ligy.

Aby sa to futbalistom slovenského tímu podarilo, musia dosiahnuť prvé víťazstvo v novej sezóne. Do odvety na ihrisku bulharského klubu CSKA 1948 Sofia vstupujú za stavu 0:0, keďže na Štadióne Antona Malatinského gól nepadol.

Stretnutie sa začína o 19:30 h SELČ a v priamom prenose ho odvysiela stanica Šport STVR.

Trnavčania chcú nadviazať na úspešnú sezónu 2023/2024, v ktorej sa dokázali prebojovať až do hlavnej fázy súťaže.

Spartaku cez víkend nevyšiel štart do nového ročníka Niké ligy, keď doma opäť iba remizovali so Skalicou 1:1.

Kde sledovať Konferenčnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sofia sa cez víkend naladila v domácej súťaži, v ktorej zdolala Botev Vraca 2:1 a po prechádzajúcej remíze vo Varne (2:2) si pripísala prvý ligový triumf v sezóne.

Víťaz postúpi do 3. predkola, v ktorom sa 6. a 13. augusta stretne s úspešnejším z dvojice FC Paks a Panathinaikos Atény.

Bližšie k postupu je grécky klub, ktorý v úvodnom stretnutí zvíťazil na trávniku maďarského súpera 2:1.

Duel CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

Konferenčná liga

    Na snímke radosť hráčov Spartaka po strelení gólu.
    Na snímke radosť hráčov Spartaka po strelení gólu.
    Trnava chce zvládnuť odvetu. Kde sledovať zápas CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava? (TV program)
    dnes 07:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Trnava chce zvládnuť odvetu. Kde sledovať zápas CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava? (TV program)