Trnava chce zvládnuť odvetu. Kde sledovať zápas CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava? (TV program)

Spartaka Trnava chce postúpiť v pohárovej Európe do 3. predkola Konferenčnej ligy.
Aby sa to futbalistom slovenského tímu podarilo, musia dosiahnuť prvé víťazstvo v novej sezóne. Do odvety na ihrisku bulharského klubu CSKA 1948 Sofia vstupujú za stavu 0:0, keďže na Štadióne Antona Malatinského gól nepadol.
Stretnutie sa začína o 19:30 h SELČ a v priamom prenose ho odvysiela stanica Šport STVR.
Trnavčania chcú nadviazať na úspešnú sezónu 2023/2024, v ktorej sa dokázali prebojovať až do hlavnej fázy súťaže.
Spartaku cez víkend nevyšiel štart do nového ročníka Niké ligy, keď doma opäť iba remizovali so Skalicou 1:1.
Sofia sa cez víkend naladila v domácej súťaži, v ktorej zdolala Botev Vraca 2:1 a po prechádzajúcej remíze vo Varne (2:2) si pripísala prvý ligový triumf v sezóne.
Víťaz postúpi do 3. predkola, v ktorom sa 6. a 13. augusta stretne s úspešnejším z dvojice FC Paks a Panathinaikos Atény.
Bližšie k postupu je grécky klub, ktorý v úvodnom stretnutí zvíťazil na trávniku maďarského súpera 2:1.
Duel CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.