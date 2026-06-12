    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    12.06.2026, Skupina B
    Toronto
    21:00
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    PrehľadPreview

    Futbal dáva nádej. Hrôzy vojny si pamätá iba kapitán, zachránila ho mamina predtucha

    Radosť futbalistov Bosny a Hercegoviny z postupu na MS 2026 vo futbale.
    Radosť futbalistov Bosny a Hercegoviny z postupu na MS 2026 vo futbale. (Autor: TASR/AP)
    Boris Vanya|12. jún 2026 o 08:00
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    Aj tridsať rokov po krvavej vojne je zjednotená Bosna a Hercegovina stále rozdelená.

    Jeden z najlepších brankárov sveta Gianluigi Donnarumma kľačal na kolenách a zo zúfalstva sa chytil za hlavu.

    Zopár metrov od neho sa kopili celkom iné emócie. Hráči v modrých dresoch skákali jeden na druhého a v eufórii kričali do objektívov kamier a fotoaparátov.

    Na ihrisko vtrhli stovky fanúšikov, aby sa podelili o radosť s futbalistami. Starší pán na tribúne pozorujúc tieto scény hlasno vzlykal: Ó bože! Ó bože!

    Bosna a Hercegovina zažila nezabudnuteľný večer a mala pred sebou dlhú noc. Víťazstvo nad Talianskom v penaltovom rozstrele znamenajúce postup na majstrovstvá sveta 2026 vo futbale sa búrlivo oslavovalo v Sarajeve, v Zenici, Mostare, aj v Banja Luke - hoci tam možno tichšie a skromnejšie.

    Všetci spolu, každý zvlášť

    Tridsať rokov po krvavej vojne, ktorú ukončil podpis mierovej zmluvy na leteckej základni v americkom Daytone, je zjednotená Bosna a Hercegovina stále rozdelená.

    Toto rozdelenie je zakorenené v srdciach jej obyvateľov a zakotvené v ústave. Tvorí ju Federácia Bosny a Hercegoviny obývaná prevažne Bosniakmi a Chorvátmi, Republika srbská obývaná prevažne Srbmi a neutrálny distrikt Brčko.

    Na čele sú traja prezidenti a deti v rôznych častiach krajiny sa učia rôzne dejiny.

    Program Bosny a Hercegoviny

    12.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 2
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Toronto | Toronto
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    vs.
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle

    Nejaký gól alebo víťazstvo na majstrovstvách sveta vo futbale na tom sotva niečo zmenia. Dávajú však nádej, že na chvíľu pocíti každý obyvateľ - Bosniak, Srb aj Chorvát - pri pohľade na obrazovku rovnaké vzrušenie. 

    Bosna a Hercegovina vstúpi do turnaja v piatok o 21.00 v Toronte zápasom proti domácej Kanade.

    Futbal pomôže zabudnúť

    „Postup na majstrovstvá sveta pre nás veľa znamená. Futbal umožnil obyvateľom aspoň na niekoľko mesiacov zabudnúť na problémy, ktorým čelia v každodennom živote.

    Tento úspech spojil všetky národy Bosny a Hercegoviny a ukázal, že naša vlasť je dostatočne veľká pre každého, kto tu žije,“ vysvetľuje pre Sportnet Semir Mustafič, reportér bosnianskej televíznej stanice N1.

    VIDEO: Zostrih zápasu Bosna a Hercegovina - Taliansko

    „Samozrejme, existujú ľudia, ktorí podporujú Srbsko alebo Chorvátsko, a je to ich právo. Niektorí politici verejne vyhlásili, že Bosnu a Hercegovinu nepodporujú.

    Nemyslím si však, že by sme tomu mali venovať veľa pozornosti. Nech si fandia komu chcú – alebo aj nikomu. Úprimne povedané, koho to zaujíma?“ dodáva Mustafič.

    Aj v Bosne a Hercegovine je politika prítomná v každej sfére spoločnosti vrátane športu.

    Výnimkou nebol ani finálový zápas play-off európskej časti kvalifikácie MS 2026 proti Taliansku na štadióne Bilino Polje v Zenici.

    Kontroverzný bosniansko-srbský politik Milorad Dodik známy svojou separatistickou rétorikou pre agentúru Focus pred súbojom vyhlásil, že nemá záujem sledovať futbal. Po ňom však povedal, že „naši chlapci vyhrali“ a nadšenú reakciu verejnosti treba „pochopiť a podporiť“.

    Odmietavý postoj zaujal líder strany Za spravodlivosť a poriadok, populárny bosniansko-srbský novinár Nebojsa Vukanovič. „Fandím Srbsku a Crvenej zvezde Belehrad. Športové úspechy Bosny a Hercegoviny ma nikdy nenadchýnali. Nemôžete milovať dve ženy naraz,“ vyhlásil.

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    Viacero futbalistov narodených v Bosne a Hercegovine dalo v minulosti prednosť inej reprezentácii. Petar Sučič, Josip Šutalo a Ante Budimir si na majstrovstvách sveta 2026 oblečú chorvátsky dres.

    Pozvánku do bosnianskej reprezentácie dvakrát odmietol šikovný krídelník David Vukovic z tímu Borac Banja Luka, čo vyvolalo špekulácie, že preferuje nastupovať za Srbsko.

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    Domov»MS vo futbale 2026»Futbal dáva nádej. Hrôzy vojny si pamätá iba kapitán, zachránila ho mamina predtucha