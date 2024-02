Okradnutý Spartakus a zjazdári na terase. Výnimočnú olympiádu hostilo Sarajevo a nie Tatry

V histórii Sarajeva však existujú aj svetlé momenty, medzi ktorými sa vyníma rok 1984, keď sa tu konali hry XIV olympiády. Boli to jediné zimné hry v socialistickej krajine (vtedajšej Juhoslávii) a spomínalo sa na ne aj roky po ich skončení. A nielen preto, že Sarajevo bolo jedno z najbizarnejších dejísk olympiády.

Kandidatúru stoplo predsedníctvo ÚV KSČ. Proti vystúpil predseda federálnej vlády Lubomír Štrougal, pridal sa k nemu aj generálny tajomník a prezident Slovák Gustáv Husák. Český národ by to vraj neprijal a nestrávil, argumentoval Štrougal. Stopka pre Tatry znamenala šancu pre Sarajevo.

Ako pred rokmi trefne poznamenal Marián Šimo, olympijský oheň horel v meste so sedemdesiatimi tromi mešitami. Hostiteľom bola federácia šiestich republík, piatich národností, štyroch jazykov, troch cirkví a dvoch druhov písma. No, mohla ním byť republika dvoch národov, dvoch jazykov a jedného písma.

Prečo práve Sarajevo?

Bosna a Hercegovina nepatrila 60. ani 70. rokoch minulého storočia k destináciám, kde by Európania cestovali za zimnými radovánkami a Sarajevo bolo chudobné hlavné mesto chudobnej republiky.

„V roku 1970 predstavoval bosniansky HDP na obyvateľa iba 66% HDP celej Juhoslávie,“ poznamenal Jason Vuic v podcaste Remembering Yogoslavia.

Vujic je Američan a autor knihy The Sarajevo Olympics: A History of the 1984 Winter Games. Remembering Yogoslavia je zasa zaujímavý projekt košického rodáka žijúceho v USA Petra Korchnaka.