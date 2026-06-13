    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    12.06.2026, Skupina B
    1 - 1
    0:1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
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    Kanaďania oslavujú historický prvý bod na MS. Tréner však chce od mužstva viac sebavedomia

    Tréner Jesse Marsch počas zápasu Kanada - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (31)
    Tréner Jesse Marsch počas zápasu Kanada - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026. (Autor: TTASR/AP)
    TASR|13. jún 2026 o 10:23
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    Tréner domáceho výberu vyzdvihol najmä hráčov, ktorí prišli z lavičky.

    Tréner kanadskej futbalovej reprezentácie Jesse Marsch po remíze 1:1 s Bosnou a Hercegovinou v úvodnom zápase domácich na MS priznal, že svoj tím nepripravil dostatočne na prvý polčas. Pred ďalším vystúpením na turnaji chce od mužstva vidieť viac sebavedomia.

    Kanaďania získali prvý bod v histórii svojich vystúpení na svetových šampionátoch vďaka vyrovnávajúcemu gólu Cylea Larina v 78. minúte.

    Marsch vyzdvihol najmä hráčov, ktorí prišli z lavičky.

    „Striedajúci hráči mali veľký vplyv na vývoj zápasu. Musím však nájsť spôsob, ako dostať viac zo základnej zostavy a zabezpečiť, aby sme podávali lepšie výkony už od začiatku stretnutí.

    Chceme, aby bol tím pripravený od úvodného hvizdu. Mám pocit, že som neurobil dosť pre to, aby boli hráči pripravení na prvý polčas,“ povedal Marsch po dueli v Toronte.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 (skupina B)
    Bosniak Jovo Lukić (25) oslavuje strelenie úvodného gólu počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.
    Bosniak Jovo Lukić (25) oslavuje strelenie úvodného gólu počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.
    Bosniak Jovo Lukić (25) oslavuje strelenie úvodného gólu počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.
    Bosniak Jovo Lukić (25) strieľa úvodný gól počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.
    31 fotografií
    Kanaďan Derek Cornelius (vľavo) a Bosniak Jovo Lukić (25) bojujú o loptu počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Bosniak Jovo Lukić (25) dáva úvodný gól počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Hráči Kanady pózujú na spoločnej tímovej fotografii pred futbalovým zápasom skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Hráči Bosny a Hercegoviny spievajú počas štátnej hymny pred futbalovým zápasom skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Bosniak Amar Memić (15) je faulovaný (zrazený) Kanaďanom Alistaïrom Johnstonom (2) počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Bosniak Amar Dedić (7) odkopáva loptu pred Kanaďanom Liamom Millarom (11) počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Kanaďan Derek Cornelius (vpravo) bojuje o loptu s Bosniakom Jovom Lukičom počas futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Kanadskí hráči sa rozcvičujú pred zápasom futbalových majstrovstiev sveta skupiny B medzi Kanadou a Bosnou.Bosniansky útočník Kerim Alajbegović sedí na lavičke pri postrannej čiare a pred zápasom skupiny B na futbalových majstrovstvách sveta medzi Kanadou a Bosnou si prezerá hraciu plochu.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Bosniak Esmir Bajraktarević (vľavo) bojuje o loptu s Kanaďanom Richiem Laryeom počas zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou v Toronte.Bosniak Sead Kolašinac, vľavo, sa vrhá po lopte pri zákroku na Kanaďana Taniho Oluwaseyiho počas zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou v Toronte.Kanaďan Tani Oluwaseyi (vľavo) je zastavený faulom bosniackym hráčom Tarikom Muharemovićom počas zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Bosnianski fanúšikovia povzbudzujú svoj tím počas druhého polčasu zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou. Bosniak Tarik Muharemović (4), v strede, hlavičkuje loptu preč po pokuse o rohový kop Kanady počas prvého polčasu zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou. Bosniak Jovo Lukić (25) oslavuje po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou v Toronte.Bosniak Jovo Lukić (25) oslavuje po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou v Toronte.Bosniak Esmir Bajraktarević (vľavo) bojuje o loptu s Kanaďanom Richiem Laryeom počas zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.

    Americký tréner vysvetľoval aj svoje rozhodnutia pri tvorbe zostavy, vrátane nasadenia Larina len do úlohy náhradníka.

    „Cyle nebol nadšený, že nezačal v základnej zostave. Krátko sme sa o tom rozprávali, ale povedal som mu, že mal skvelú sezónu v Southamptone bez ohľadu na to, či nastupoval od začiatku alebo z lavičky. Oceňujem, že sa dostal do pozície, z ktorej dokázal skórovať,“ uviedol Marsch.

    Vyjadril sa aj k stiahnutiu útočníka Jonathana Davida po hodine hry.

    „Johnny nemal svoj najlepší deň. Je normálne, že hráč nie vždy podá maximálny výkon. Na tomto turnaji ho budeme potrebovať v najlepšej forme a verím, že túto skúsenosť využije, aby bol v ďalšom zápase lepší,“ dodal.

    Marsch zároveň poďakoval domácim fanúšikom, ktorí vytvorili na štadióne v Toronte výbornú atmosféru: „V náročnej chvíli sme dokázali zareagovať a musím poďakovať aj publiku. Fanúšikovia nás svojou podporou doslova dotlačili späť do zápasu.“.

    Tréner Bosny a Hercegoviny Sergej Barbarez označil remízu za spravodlivý výsledok.

    „Oba tímy si tento bod zaslúžili. Je veľký kompliment pre moje mužstvo, že nepodľahlo tlaku v takomto prostredí,“ zdôraznil Barbarez podľa AFP.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny B

    12.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 2
    Kanada
    Kanada
    1 - 1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Toronto | Toronto
    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    vs.
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    vs.
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KatarKatarQAT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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    Klose očakáva pokorenie jeho rekordu: Viac zápasov znamená viac príležitostí na skórovanie
    dnes 10:31
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Miroslav Klose.
    Miroslav Klose.
    Klose očakáva pokorenie jeho rekordu: Viac zápasov znamená viac príležitostí na skórovanie
    dnes 10:31
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    Domov»MS vo futbale 2026»Kanaďania oslavujú historický prvý bod na MS. Tréner však chce od mužstva viac sebavedomia