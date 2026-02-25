Boj o prezidenta SFZ vrcholí. Borbély o Kováčikovi: Divím sa, že bol ochotný riskovať svoju prácu

Už o dva dni sa uskutočnia voľby prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ), v ktorých sa pokúsi opäť obhájiť post Ján Kováčik. Lenže medializované kauzy mu zrejme veľmi nepomohli.
Ide o konflikt s ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom a kauzu s mobilnými telefónmi a údajnými miliónovými pohľadávkami.
SFZ však obvinenia odmieta a to aj na čele s Kováčikom. Jeho protikandidáti Peter Palenčík a Martin Filipkov tak budú mať asi miernu výhodu.
Ak by situácia s telefónmi a ručením majetku SFZ skončila na súde, tak Huliak si rád naň počká a podľa neho dovtedy možno zväz skrachuje. Rovnako to vnímajú aj futbaloví funkcionári.
Minister viackrát vyzval SFZ na rozhovor, no dostal odmietavú odpoveď. Tá sa však môže zmeniť po piatkových voľbách, keď sa zvolí aj nový výkonný výbor.
"Žiadnemu systému nepomôže, keď niekto je opakovane volený a je veľmi dlho na líderskej pozícii.
Divím sa, že bol ochotný riskovať svoju prácu, ktorú 16 rokov vykonával a urobil kopec dobrých vecí, touto aktivitou ich anuloval," povedal pre web STVR Ladislav Borbély.
"Toto je zlyhanie a je jedno, či to budú dva, päť alebo 25 miliónov. Keď sa tieto veci potvrdia, tak to bude výsledok vrcholnej hladiny arogancie," dodal futbalový expert Borbély.