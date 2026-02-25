Mladí Žilinčania plakali. Bolí to, tento tím mal na viac, vravel smutný brankár

Brána štvrťfinále mládežníckej Ligy majstrov ostáva pre mladých Žilinčanov zakliata. Medzi najlepšiu osmičku elitnej sútaže nedokázali postúpiť ani na tretí pokus.
S belgickým celkom Club Bruggy prehrali pred vypredaným hľadiskom 0:1.
Rozhodla štandardka
O osude zápasu rozhodol signál po štandardnej situácii. Lucas Delorge spoza šestnástky namiesto priamej strely na bránu zvolil umnú prihrávku Tianovi Korenovi, ktorý stál na úrovni múru, využil aj moment prekvapenia, otočil sa a skóroval.
VIDEO: Tréner Žiliny Michal Kijačik po zápase
"Zahrali to dobre. Očakával som priamu strelu na bránku, ale vyblokovali nám hráčov a premenili to," opísal kľúčovú situáciu brankár domácich Jakub Jokl.
"Aj my sme mali niečo pripravené na súpera, ale nemali sme možnosť kopať takúto štandardku. Vyriešili to dobre a rozhodol jeden detail," skonštatoval tréner Žiliny Michal Kijačik.
Šachová partia
Žilinčania cestou do osemfinále vyradili írsky Shelbourne, Crvenu zvezdu Belehrad aj Liverpool.
Bruggy možno nemajú taký cveng ako anglický veľkoklub, ale v ligovej fáze sútaže zdolali Barcelonu, Arsenal aj Bayern Mníchov.
Mladí Žilinčania sa proti nim ťažšie presadzovali.
"Prvý polčas bol ako šachová partia. Oni čakali na nás, my sme zvolili stredný blok. Dostali sme sa do jednej slušnej šance, ktorú sme nevyužili," vravel Kijačik.
Domáci od polovice druhého polčasu stupňovali tlak. Ten kulminoval v samom závere, keď v pridanom čase strelu Mareka Okála vykopávali hostia z bránkovej čiary.
"Mali sme štyri stopercentné šance. Išli sme na doraz, teraz to nestačilo," skonštatoval tréner Žiliny.
Nie je to samozrejmosť
V druhom polčase jeho tím išiel do väčšieho rizika, čo otvorilo priestor aj hosťom. V 65. minúte išiel sám na brankára Tobias Lund Jensen, ale Jokl podržal svoj tím.
"Dal si dlhý dotyk, vedel som, že mám šancu teraz vystúpiť. Rozčapil som sa a trafilo ma to," vravel o svojom zákroku brankár Žiliny.
Vyrovnanie mal na kopačkách v pridanom čase Marek Okál. "Chcel som to nejako ťuknúť do brány, ale postavili sa pred tú strelu. Škoda, že to tam nepadlo," vravel smutný obranca.
"Hostia boli takticky výborne pripravení, ale dali sa poraziť," prízvukoval.
VIDEO: Marek Okál po zápase
Hoci prvotné sklamanie hráčov Žiliny bolo obrovské, aj Okál vníma, že dosiahol niečo výnimočné.
"Hrať proti takýmto klubom nie samozrejmosť. Dúfam, že si jedného dňa ešte zopakujem zápas proti týmto klubom," poznamenal.
Hrdý na tím
Mládežnícke zápasy na žilinskom štadióne sú plné emócií. Proti Crvene zvezde a Liverpoolu to bola eufória, tentoraz smútok.
Mnohí hráči mali po záverečnom hvizde slzy v očiach.
"Bolí to. Tento tím mal na viac. Za druhý polčas sme si nezaslúžili prehrať," vravel brankár Jokl.
VIDEO: Brankár Jakub Jokl po zápase
"Som hrdý na náš tím. Neurobili sme hanbu Slovensku. Odohrali sme slušné zápasy, pôsobili sme sebavedomo, ale mrzí ma, že sme nepostúpili," poznamenal Okál.
"Stále tvrdím, že ľudia by v mladom veku nemali plakať, ale patrí to k tomu. Mrzí ich to, ale zajtra je nový deň," vyhlásil tréner Kijačik.
"Jedna kniha sa zatvorí, ďalšia sa otvorí. Mužstvo má svoju kvalitu, ale línia medzi postupom a vypadnutím je veľmi úzka. Toto mužstvo má veľkú budúcnosť. Týmto to nekončí, chlapcom sa začína vážny futbalový život," vyzdvihol.
Hranolčeky boli priveľkým sústom
Viacerí hráči pravidelne nastupujú už za áčko, ktoré cez víkend čaká priamy súboj o druhé miesto s Dunajskou Stredou. Ďalší dostávajú príležitosť v druholigovom béčku, ktoré cez víkend tiež začína jarnú časť.
Devätnástka bojuje o majstrovský titul, čo je kľúčové, ak aj v ďalšej sezóne chcú v Žiline zažiť podobné emócie v Lige majstrov.
"Nie je čas zbytočne otáľať, cez víkend hrajú už všetky tri mužstvá," upozornil Kijačik.
Štadión pod Dubňom bol opäť vypredaný. Lístky sa minuli za rekordne krátky čas.
"Som vďačný ľuďom, ktorí prišli. Zápas sa vypredal za 15 minút, neviem, či by sa tak rýchlo vypredal nejaký rockový koncert. Klobúk dole pred chalanmi, lebo nevypredal to súper, ale MŠK Žilina," podčiarkol tréner.
Pred zápasom znovu nechýbalo trefné choreo, tentoraz bol na ňom mladý hráč, ktorému z úst trčali belgické hranolky.
"Still hungry, " (stále hladný), hlásal text.
Hranolčeky z Brúgg napokon boli priveľkým sústom, diváci však odmenili domácich potleskom.
"Obecenstvo hnalo mužstvo. Mrzí nás len to, že si ľudia nezakričali gól," uzavrel tréner Kijačik.