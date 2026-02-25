Obhajcovi pomohlo vylúčenie. Real nerozhodil inkasovaný gól, Juventus bol blízko senzácii

Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do osemfinále Ligy majstrov. Obhajca trofeje remizoval v stredajšej odvete play off doma s AS Monaco 2:2, čo mu v súčte s víťazstvom 3:2 v úvodnom zápase stačilo na postup.
V šestnástke najlepších nebudú chýbať ani hráči Realu Madrid, ktorí v stredu zdolali Benficu Lisabon 2:1 a nadviazali na triumf 1:0 z prvého duelu na pôde súpera.
Juventus prehral prvý zápas s Galatasarayom Istanbul 2:5, no v druhom po 90 minútach viedol 3:0 a o postupujúcom muselo rozhodnúť predĺženie alebo penalty.
Monako viedlo v prvom zápase nad PSG 2:0 a do vedenia sa dostalo aj v odvete. V závere prvého polčasu sa o to postaral Maghnes Akliouche. Ambície „kniežat“ však dostali vážnu trhlinu v 58. minúte, keď Mamadou Coulibaly dostal v priebehu troch minút dve žlté karty a oslabil tak svoj tím.
Presilovku okamžite využil Marquinhos gólom na 1:1, čím naklonil skóre dvojzápasu na stranu PSG. O šesť minút neskôr na neho nadviazal Chviča Kvaracchelija - 2:1.
V úvode nadstaveného času zvnútra šestnástky vyrovnal na 2:2 Jordan Teze, no hostia si už nedokázali vynútiť predĺženie.
Tesný náskok si do odvety priniesli aj hráči Realu Madrid, ktorí v úvodnom stretnutí zdolali Benficu 1:0.
Portugalský tím zmazal tesné manko v 14. minúte zásluhou gólu Rafu Silvu, na ktorý však takmer okamžite odpovedal Aurelien Tchouameni, pre ktorého to bol prvý súťažný gól od apríla 2025.
VIDEO: Gól Tchouameniho na 1:1
Postup favorizovaného Realu spečatil v 80. minúte Vinicius Junior, ktorý upravil na 2:1.
VIDEO: Gól Viniciusa na 2:1
VIDEO: Vylúčeni Kellyho z Juventusu
Liga majstrov - odvety play off o osemfinále
Real Madrid - Benfica Lisabon 2:1 (1:1)
Góly: 16. Tchouameni, 80. Vinicius Junior - 14. Rafa Silva
/prvý zápas: 1:0, postúpil Real/
Juventus FC - Galatasaray Istanbul 3:0 (1:0) - hrá sa predĺženie
Góly: 37. Locatelli (z 11 m), 70. Gatti, 82. McKennie
/prvý zápas: 2:5/
Paríž Saint-Germain - AS Monaco 2:2 (0:1)
Góly: 60. Marquinhos, 66. Kvaracckhelija - 45. Akliouche, 90.+1 Jordan Teze, ČK: 58. Coulibaly (Monaco) po 2. ŽK
/prvý zápas: 3:2, postúpil Paríž Saint-Germain/