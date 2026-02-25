Obhajcovi pomohlo vylúčenie. Real nerozhodil inkasovaný gól, Juventus bol blízko senzácii

Hráč Real Madrid Vinícius Júnior (vpravo) a hráč Benfica Tomás Araújo bojujú o loptu.
Fotogaléria (14)
Hráč Real Madrid Vinícius Júnior (vpravo) a hráč Benfica Tomás Araújo bojujú o loptu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|25. feb 2026 o 23:00
Mamadou Coulibaly dostal v priebehu troch minút dve žlté karty a oslabil tak svoj tím.

Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do osemfinále Ligy majstrov. Obhajca trofeje remizoval v stredajšej odvete play off doma s AS Monaco 2:2, čo mu v súčte s víťazstvom 3:2 v úvodnom zápase stačilo na postup.

V šestnástke najlepších nebudú chýbať ani hráči Realu Madrid, ktorí v stredu zdolali Benficu Lisabon 2:1 a nadviazali na triumf 1:0 z prvého duelu na pôde súpera.

Juventus prehral prvý zápas s Galatasarayom Istanbul 2:5, no v druhom po 90 minútach viedol 3:0 a o postupujúcom muselo rozhodnúť predĺženie alebo penalty.

Monako viedlo v prvom zápase nad PSG 2:0 a do vedenia sa dostalo aj v odvete. V závere prvého polčasu sa o to postaral Maghnes Akliouche. Ambície „kniežat“ však dostali vážnu trhlinu v 58. minúte, keď Mamadou Coulibaly dostal v priebehu troch minút dve žlté karty a oslabil tak svoj tím.

Presilovku okamžite využil Marquinhos gólom na 1:1, čím naklonil skóre dvojzápasu na stranu PSG. O šesť minút neskôr na neho nadviazal Chviča Kvaracchelija - 2:1.

V úvode nadstaveného času zvnútra šestnástky vyrovnal na 2:2 Jordan Teze, no hostia si už nedokázali vynútiť predĺženie.

Tesný náskok si do odvety priniesli aj hráči Realu Madrid, ktorí v úvodnom stretnutí zdolali Benficu 1:0.

Fotogaléria zo zápasu Real Madrid - Benfica Lisabon (play-off Ligy majstrov)
Hráč Aurelien Tchouameni z Realu Madrid sa teší z gólu počas odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov Real Madrid - Benfica Lisabon v Madride.
Hráč Arda Guler z Realu Madrid sa teší z gólu, ktorý neuznali počas odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov Real Madrid - Benfica Lisabon v Madride.
Hráč Rafa Silva (druhý vľavo) z Benfica Lisabon sa teší z gólu so spoluhráčmi počas odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov Real Madrid - Benfica Lisabon v Madride.
Hráč Rafa Silva (vľavo) z Benfica Lisabon strieľa úvodný gól počas odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov Real Madrid - Benfica Lisabon v Madride.
14 fotografií
Hráč Realu Madrid Vinicius Junior padá počas odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov Real Madrid - Benfica Lisabon v Madride.Hráč Realu Madrid Vinicius Junior reaguje po zranení počas odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov Real Madrid - Benfica Lisabon v Madride.Hráč Realu Madrid Vinicius Junior (vpravo) a Nicolas Otamendi z Benfica Lisabon počas odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov Real Madrid - Benfica Lisabon v Madride.Tréner Realu Madrid Alvaro Arbeloa sa pozerá pred odvetou play off o postup do osemfinále Ligy majstrov Real Madrid - Benfica Lisabon v Madride.Hráč Realu Madrid Vinicius Junior tlieska pred odvetou play off o postup do osemfinále Ligy majstrov Real Madrid - Benfica Lisabon v Madride.Vinicius Junior oslavuje gól na 2:1.Real Madrid – Vinícius Júnior (vpredu) sa rozpráva s brankárom Benfica Anatolij Trubin po skončení odvety play-off Liga majstrov UEFA medzi Realom Madrid a Benficou.Real Madrid – Vinícius Júnior oslavuje po skončení odvety play-off Liga majstrov UEFA medzi Realom Madrid a Benficou v Madride.Real Madrid – Vinícius Júnior (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi po strelení druhého gólu svojho tímu počas odvety play-off Liga majstrov UEFA medzi Realom Madrid a Benficou v Madride.Real Madrid – Antonio Rüdiger reaguje po zranení počas odvety play-off Liga majstrov UEFA medzi Realom Madrid a Benficou v Madride.

Portugalský tím zmazal tesné manko v 14. minúte zásluhou gólu Rafu Silvu, na ktorý však takmer okamžite odpovedal Aurelien Tchouameni, pre ktorého to bol prvý súťažný gól od apríla 2025.

VIDEO: Gól Tchouameniho na 1:1

Postup favorizovaného Realu spečatil v 80. minúte Vinicius Junior, ktorý upravil na 2:1.

VIDEO: Gól Viniciusa na 2:1

VIDEO: Vylúčeni Kellyho z Juventusu

Liga majstrov - odvety play off o osemfinále

Real Madrid - Benfica Lisabon 2:1 (1:1)

Góly: 16. Tchouameni, 80. Vinicius Junior - 14. Rafa Silva

/prvý zápas: 1:0, postúpil Real/ 

Juventus FC - Galatasaray Istanbul 3:0 (1:0) - hrá sa predĺženie

Góly: 37. Locatelli (z 11 m), 70. Gatti, 82. McKennie

/prvý zápas: 2:5/

Paríž Saint-Germain - AS Monaco 2:2 (0:1)

Góly: 60. Marquinhos, 66. Kvaracckhelija - 45. Akliouche, 90.+1 Jordan Teze, ČK: 58. Coulibaly (Monaco) po 2. ŽK

/prvý zápas: 3:2, postúpil Paríž Saint-Germain/

Liga majstrov

Liga majstrov

    dnes 23:00
