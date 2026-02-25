Kazach dostal za prekvapivé zlato okrem prémie aj byty. Jeho otec kedysi predal auto

Tri byty, auto, finančnú prémiu a štátne vyznamenanie dostal krasokorčuliar Michail Šajdorov po návrate do Kazachstanu za prekvapujúce víťazstvo na olympijských hrách v Miláne. Informovali o tom tamojšie médiá.
Od národného krasokorčuliarskeho zväzu dostali Šajdorov a jeho tréner Alexej Urmanov trojizbové byty.
Dvadsaťjedenročný pretekár v metropole Astana, tréner v Almaty. Ďalší trojizbový byt venoval Šajdorovovi jeden zo sponzorov, iný ho odmenil dvojizbovým bytom.
V Kazachstane už dlhší čas rezonoval príbeh rodiny Šajdorovovcov. Krasokorčuliarov otec kedysi predal auto, aby mohol synovi zaplatiť tréning.
Od jedného z podnikateľov teraz pretekár dostal Audi Q8, takže môže otcovi dlh splatiť. Ďalšie auto krasokorčuliarovi sľúbil spevák Dimaš Kudajbergen, keď Šajdorovovi verejne zagratuloval.
Od štátu dostal senzačný víťaz z Milána finančný príspevok a prezident Kasym-Žomart Tokajev mu udelil rad.
VIDEO: Zostrih voľných jázd na ZOH 2026
Minuloročný vicemajster sveta Šajdorov na olympijských hrách dokonale využil zaváhanie amerického favorita Iliu Malinina, ktorý pokazil voľnú jazdu a skončil až ôsmy. Pre Kazachstan získal druhé zlato zo zimných hier v histórii.
V roku 1994 v Lillehammeri sa stal lyžiar Vladimir Smirnov olympijským víťazom v behu na 50 km klasicky.
