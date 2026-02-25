NHL je späť: Kto sa zranil, kto postúpi, koho vymenia a čo môžu dosiahnuť Slováci?

Po olympijskej pauze opäť pokračuje aj hokejové dianie v zámorskej NHL. Základná časť je v poslednej tretine, ale stála sa hrá o veľa postupových priečok do play-off.
Každý tím už má za sebou približne 57 zápasov a do konca sezóny tak ostáva ešte približne 25 duelov.
Dianie v najlepšej hokejovej lige sveta sa od 5. do 24. februára zastavilo. Nehrali sa zápasy, nemohli prebiehať výmeny. Mužstvá len trénovali s hráčmi, ktorých mali k dispozícii.
Svet sledoval ako najlepší hráči na svete bojujú o zlatú olympijskú medailu. Teraz sa vrátili do svojich domovov a k svojím mužstvám. Liga pokračuje a znova idú bojovať o postup do play-off a následne o Stanley Cup.
Kto sa stane najužitočnejším hráčom sezóny?
Zo začiatku ročníka to vyzeralo, že najproduktívnejším a aj najlepším hráčom bude jednoznačne Nathan MacKinnon. Dlho si držal veľký náskok.
V ďalšom období však začal svoju extratriedu predvádzať Connor McDavid, ktorý je momentálne lídrom bodovania s 96 bodmi. Už len štyri body mu chýbajú k tomu, aby dosiahol svoju deviatu stobodovú sezónu.
Momentálne má McDavid trojbodobý náskok pred hviezdou Colorada a päťbodový pred Kučerovovom z Tampy Bay.
Práve ruský útočník zbiera najviac bodov na zápas. V 51 dueloch získal 91 bodov, teda 1,78 bodu na stretnutie. V posledných týždňoch pred olympijskou pauzou hral v najlepšej forme.
Od začiatku januára nazbieral už 40 bodov v 16 zápasoch. Druhý je Mark Stone, ktorý má 29 bodov v 19 dueloch. V roku 2026 nehral v NHL asi nikto lepšie ako Kučerov.
Práve McDavid, MacKinnon a Kučerov patria aj k hlavným kandidátom na zisk Hart Trophy pre najužitočnejšieho hráča sezóny.
Minimálne 80 bodov v tejto sezóne majú ešte aj Macklin Celebrini (81) zo San Jose a Leon Draisaitl (80) z Edmontonu.
Do bojov o túto trofej môže prehovoriť aj Celebrini, ktorý má pred druhým najproduktívnejším hráčom „žralokov“ náskok až 42 bodov. Sám má 81 bodov, Will Smith 39.
Sharks sú päť bodov od ôsmej postupovej pozície. Ak by sa dostali do vyraďovacej časti, Celebrini by mal na tom najväčšiu zásluhu a bol by veľkým kandidátom na cenu MVP.
Spomedzi brankárov je k tejto cene najbližšie Iľja Sorokin, ktorý svojimi výkonmi drží Islanders v hre o play-off.
Ktoré tímy postúpia do play-off?
Do vyraďovacej časti sa zmestí len polovica mužstiev z ligy. Posledný duel základnej časti je na programe 16. apríla.
Dovtedy sa poradie ešte môže veľmi zamotať. Hlavne vo Východnej konferencii je to v tejto sezóne veľmi vyrovnané.
Ak by sa play-off začalo dnes, postúpili by Tampa Bay, Carolina, Montreal, Detroit, Pittsburgh, New York Islanders, Buffalo a Boston.
Štyri body od hranice postupu sú Columbus aj Washington. V hre je stále aj Toronto, Philadelphia, Florida či New Jersey. Posledný New York Rangers je už dosť vzdialený, chýba mu 19 bodov.
Niektoré mužstvá majú šancu dostať sa do play-off po veľmi dlhom čase. Buffalo hralo vo vyraďovacej fáze naposledy v roku 2011 a Detroit v roku 2016.
Stať sa môže aj to, že nepostúpi Florida, ktorá dvakrát za sebou získala Stanley Cup. Momentálne jej patrí až 14. miesto v konferencii a na ôsmu priečku stráca osem bodov.
Bojovať budú aj Washington, Toronto, Ottawa či New Jersey. Teda mužstvá, ktoré vlani hrali play-off a teraz sú mimo najlepšej osmičky.
V Západnej konferencii dominuje Colorado, ktoré je zatiaľ najlepším tímom. Nasleduje Minnesota, Dallas, Vegas, Utah, Edmonton, Seattle a do play-off by sa pozrel aj Anaheim.
Z aktuálne nepostupujúcich sú najbližšie Los Angeles, Nashville a San Jose, ktoré strácajú tri, štyri a päť bodov.
Ďalšie mužstvá majú stratu minimálne desať bodov. Aj na západe zvedú ešte tuhý boj hlavne o piate až ôsme miesto v konferenčnej tabuľke.
Oproti minulému roku sa pohoršil Winnipeg, ktorý vtedy ovládol celú základnú časť. Teraz už stráca 11 bodov. Z play-off pozície vypadli aj LA či St. Louis.
Ako dopadnú Slováci?
V NHL je aktuálne sedem Slovákov.
Najproduktívnejší Juraj Slafkovský má s Montrealom nakročené do play-off. V konferencii sú tretí, avšak s náskokom len tri body pred ôsmym mužstvom.
21-ročnému útočníkovi chýba už len sedem bodov na prekonanie svojho osobného rekordu. Montreal odohrá ešte 25 zápasov a Slafkovský má už teraz 45 bodov.
Ak by zbieral v závere bod na zápas, dosiahol by 70 bodov. V posledných mesiacoch sa pohyboval približne na úrovni bodu na duel.
Šimon Nemec by mohol po vydarených olympijských hrách dostávať väčší priestor na ľade a naďalej zbierať body. Jeho New Jersey je však predposledné vo Východnej konferencii a ak chce hrať v play-off, musí sa vrátiť vo výbornej forme. Nepostúpenie do play-off by však zvýšilo šance príchodu Nemca na MS vo Švajčiarsku.
Martin Fehérváry bude s Washingtonom bojovať zrejme až do apríla. Na prekonanie svojho osobného rekordu z minulej sezóny potrebuje už len šesť bodov.
Dalibor Dvorský hrá v St. Louis, kde už vzdali boje o play-off. Blues sú druhým najhorším mužstvom v lige a ich cieľ bude získať vysokú pozíciu v drafte. To vyhovuje Dvorskému, ktorý by mal dostať dostatok príležitostí.
Pred ZOH nastupoval ako center prvého útoku. Aj on je vážny adept na to, aby si sezónu predĺžil na svetovom šampionáte.
Pavol Regenda sa bude snažiť o zotrvanie v prvom tíme San Jose a nebude to mať jednoduché. Mužstvo potrebuje dobré výkony, lebo play-off je po siedmich rokoch na dosah.
Erik Černák je vo výborne hrajúcej Tampe už stálicou. Svoje osobné rekordy zrejme nedosiahne, ale mužstvo bude mať vysoké ambície aj v play-off. Momentálne sú prví vo svojej divízii s náskokom šiestich bodov.
Posledným Slovákom, ktorý momentálne pôsobí v NHL, je Martin Pospíšil. V slabo hrajúcom Calgary sa bude dostávať naspäť do formy po dlhšej absencii pre zdravotné problémy.
V mužstve, ktoré pomaly stráca šance na postup, by mal pravidelne hrať. Po siedmich zápasoch zatiaľ nemá na konte žiaden bod. V najbližšom období sa to pokúsi zmeniť.
Kto sú kandidáti na prestup?
Hneď po návrate hokejového diania do zámoria môže mnoho z hráčov meniť svoj klub. Šiesteho marca o 21:00 je v NHL uzávierka prestupov. Tímy sa budú chcieť posilniť pred blížiacim sa play-off alebo zbaviť sa hráčov, ktorým končím zmluva s vidinou zisku.
Veľké výmeny sa už počas sezóny udiali. Quinn Hughes posilnil Minnesotu a Artemij Panarin zamieril do Los Angeles, kde zároveň podpísal nový kontrakt. V mužstve Kings ešte nestihol odohrať žiaden zápas. Debut by mal zažiť v noci na štvrtok proti Vegas Golden Knights. Pre mužstvo bojujúce o play-off je dôležitou posilou.
Zámorskí experti predikujú viacerých hráčov, ktorí môžu zmeniť svoje pôsobisko. Magazín TheAthletic považuje za kandidáta číslo 1 na výmenu olympijského víťaza Vincenta Trochecka z New Yorku Rangers.
Meniť klub môže aj obranca New Jersey Dougie Hamilton. Jeho výmena by prospela Šimonovi Nemcovi, ktorý by s odchodom Hamiltona mohol dostať oveľa väčší hrací priestor a viac príležitostí aj na presilových hrách. Na olympijských hrách ukázal, že je schopný zvládnuť to.
Zo známejších mien by pôsobisko mohli meniť aj útočník Vancouveru Elias Pettersson, brankár St. Louis Jordan Binnington či Steven Stamkos z Nashvillu.
Špekuluje sa aj o možnosti výmeny Shanea Wrighta. Draftová štvorka z roku 2022 má v Seattli v aktuálnej sezóne 22 bodov po 56 stretnutiach.
Nových spoluhráčov môže mať Dalibor Dvorský. Okrem Binningtona by Blues mohli opustiť aj Jordan Kyrou, Justin Faulk, Robert Thomas či kapitán Brayden Schenn.
Ďalším adeptom, ktorý by mohol byť vymenený je mladý brankár Minnesoty Jesper Wallstedt. Jeho prípadný trejd by mohol otvoriť dvere príležitostí pre Samuela Hlavaja, ktorý patrí tiež klubu Wild.
Kto sa po olympijských hrách zranil?
Olympijská pauza priniesla aj to, čoho sa niektoré tímy obávali. Viaceré mužstvá prišli o svoje opory na isté obdobie.
Švajčiar Kevin Fiala si po strete s Tomom Wilsonom zlomil nohu a vynechá celý zvyšok sezóny. Jeho možnú spoluprácu s Panarinom tak čoskoro neuvidíme.
Kapitán Kanady a Pittsburghu Sidney Crosby chýbal v posledných dvoch zápasoch olympijského turnaja. Podľa posledných informácií by mal vynechať minimálne štyri týždne.
Pre Pittsburgh, ktorý je momentálne na postupovej priečke, je to veľmi zlá správa. Crosby je ich najproduktívnejší hráč.
Fín Mikko Rantanen z Dallasu chýbal v dueli o bronz pre zranenie v dolnej časti tela. V klube dúfajú, že sa vráti pred koncom základnej časti.
Švédsky obranca Victor Hedman z Tampy Bay bol síce vo štvrťfinále proti USA na lavičke, ale pre zranenie z rozkorčuľovania nehral. Mal by však byť v poriadku a za „blesky“ nastúpiť hneď od prvého stretnutia.
V celej sezóne nenastúpil ani kapitán Floridy Aleksander Barkov. Stále sa zotavuje z operácie kolena. Minulý mesiac už začal trénovať na ľade a tento týždeň sa vyjadril, že by sa chcel vrátiť na začiatku play-off, ak tam Florida postúpi.
Dianie v NHL pokračuje 25. februára, teda v noci na štvrtok ôsmimi zápasmi.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: