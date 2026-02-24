    Hokejisti USA čelia po telefonáte s Trumpom kritike. Zlaté krajanky v ňom vysmiali

    Hokejistky USA sa tešia zo zlatých medailí na ZOH 2026.
    Fotogaléria (27)
    Hokejistky USA sa tešia zo zlatých medailí na ZOH 2026. (Autor: REUTERS)
    Miroslav Kováčik|24. feb 2026 o 15:35
    ShareTweet21

    Zlaté medailistky zo ZOH 2026 neprídu do Bieleho domu.

    Spojené štáty americké aktuálne vládnu svetovému hokeju. Po tom, čo triumfovali na vlaňajších MS, získali ďalšie zlato, ktoré sa leskne ešte viac.

    Na olympijskom turnaji s účasťou hráčov NHL neprehrali ani jeden zápas a v očakávanom finále zdolali Kanadu gólom Jacka Hughesa 2:1 po predĺžení.

    Zverenci trénera Mikea Sullivana napodobnili legendárnu partiu okolo Mikea Eruzioneho z Lake Placid 1980 a podobne ako vlani sa tešili s dresom Johnnyho Gaudreaua, ktorý tragicky zahynul so svojím bratom Matthewom.

    Čiernou škvrnou na amerických oslavách bol telefonát od prezidenta Donalda Trumpa. Na tom by v princípe nebolo nič zlé, no Američania v ňom vysmiali svoje hokejové kolegyne, ktoré takisto získali v Miláne zlato. 

    Fotogaléria zo zápasu USA - Kanada na hokejovom turnaji žien ZOH 2026 (finále)
    Abbey Murphyová Sarah Fillierová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Hráčky USA počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Hráčky USA počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Hráčky Kanady počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    27 fotografií
    Hannah Bilkaová a Marie-Philip Poulinová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Hráčky USA počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Hannah Bilkaová a Marie-Philip Poulinová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Hráčky USA počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Abbey Murphyová a Sarah Fillierová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Hráčky Kanady počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Abbey Murphyová a Sarah Fillierová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Daryl Wattsová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Blayre Turnbullová a Aerin Frankelová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Joy Dunneová a Laura Staceyová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Emily Clarková a Aerin Frankelová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Blayre Turnbullová a Aerin Frankelová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Ann-Renee Desbiensová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Laila Edwardsová a Sarah Nurseová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Hráčky USA a Kanady počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Emily Clarková počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Laila Edwardsová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Aerin Frankelová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Laila Edwardsová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Joy Dunneová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Blayre Turnbullová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Renata Fastová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.Laura Staceyová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.

    V šatni aj riaditeľ FBI

    Trump sa s hráčmi spojil vo chvíľach, keď v šatni oslavovali s pivom v ruke. Hovor sprostredkoval riaditeľ FBI Kash Patel, ktorý bol v šatni tiež. 

    S hokejistami skákal, kričal a na jednom z videí na sociálnych sieťach je vidieť, ako mu Matthew Tkachuk zavesil na krk svoju zlatú medailu.

    Keď mu Trump volal, zapol ho na reproduktor, aby ho všetci hráči počuli. "Neuveriteľní. Všetci ste boli neuveriteľní," zopakoval v prvotnej gratulácii. 

    Následne ich pozval na svoj utorkový prejav v budove Kapitolu vo Washingtone, odkiaľ by sa presunuli na oslavy a dostali medaily aj v Bielom dome. "Prídeme," pohotovo odpovedali niektorí hokejisti.

    Trump doplnil, že teda bude musieť pozvať aj ženský hokejový tím, na čo muži reagovali smiechom. "To viete, inak by ma pravdepodobne odvolali (ak by ženy nepozval, pozn.)," dodal prezident. 

    VIDEO: Zostrih z mužského finále USA - Kanada na ZOH 2026

    Smiech hráčov okamžite vyvolal negatívne reakcie. Aj keď hokejistky dosiahli rovnaký úspech ako oni, je menejcenný len preto, že sú ženy?

    "Trump hovorí, aké je otravné mať okolo seba ženy. Najviac ma bolí, že sa na tom všetci hokejisti smejú," uviedla investigatívna novinárka a autorka kníh o športe a rodovej rovnosti Jessica Lutherová.

    Trumpa odmietli už viacerí

    Návšteva v sídle prezidenta USA je každoročne poctou aj pre víťazné tímy zámorských líg, no v predošlých rokoch sa hneď niekoľkokrát nekonala. 

    Počas vládnutia Donalda Trumpa ju dvakrát odmietli basketbalisti Golden State Warriors, víťazi Super Bowlu Philadelphia Eagles či futbalistky USA s kapitánkou Megan Rapinoeovou, ktorá ostro vystupovala voči Trumpovi.

    Hokejistky USA, ktoré vo finále takisto zdolali Kanadu 2:1 po predĺžení, napokon do Bieleho domu nepôjdu. Dôvodom sú vopred naplánované aktivity.

    VIDEO: Zostrih zo ženského finále USA - Kanada na ZOH 2026

    "Sme úprimne vďační za pozvanie adresované nášmu ženskému hokejovému tímu a hlboko si ceníme uznanie ich mimoriadneho úspechu.

    Vzhľadom na termín a vopred naplánované akademické a profesionálne záväzky po hrách sa športovkyne nemôžu zúčastniť na stretnutí. Pozvanie je však pocta,“ reagoval vo vyhlásení hovorca USA Hockey.

    Keď však zachytili video z mužskej šatne, možno ich ani nemrzí, že túto ceremóniu vynechajú. Či už išlo o Trumpov nešťastný žart alebo nie.

    Aj vďaka hokejovým reprezentáciám sa USA umiestnili v medailovej bilancii na druhom mieste. Celkovo získali 33 medailí (12-12-9), čo je o osem viac než v Pekingu, keď ich okrem Nórov predstihli aj Nemci.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejistky USA sa tešia zo zlatých medailí na ZOH 2026.
    Hokejistky USA sa tešia zo zlatých medailí na ZOH 2026.
    Hokejisti USA čelia po telefonáte s Trumpom kritike. Zlaté krajanky v ňom vysmiali
    Miroslav Kováčik|dnes 15:35|21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Hokejisti USA čelia po telefonáte s Trumpom kritike. Zlaté krajanky v ňom vysmiali