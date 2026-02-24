Hokejisti USA čelia po telefonáte s Trumpom kritike. Zlaté krajanky v ňom vysmiali

Spojené štáty americké aktuálne vládnu svetovému hokeju. Po tom, čo triumfovali na vlaňajších MS, získali ďalšie zlato, ktoré sa leskne ešte viac.
Na olympijskom turnaji s účasťou hráčov NHL neprehrali ani jeden zápas a v očakávanom finále zdolali Kanadu gólom Jacka Hughesa 2:1 po predĺžení.
Zverenci trénera Mikea Sullivana napodobnili legendárnu partiu okolo Mikea Eruzioneho z Lake Placid 1980 a podobne ako vlani sa tešili s dresom Johnnyho Gaudreaua, ktorý tragicky zahynul so svojím bratom Matthewom.
Čiernou škvrnou na amerických oslavách bol telefonát od prezidenta Donalda Trumpa. Na tom by v princípe nebolo nič zlé, no Američania v ňom vysmiali svoje hokejové kolegyne, ktoré takisto získali v Miláne zlato.
V šatni aj riaditeľ FBI
Trump sa s hráčmi spojil vo chvíľach, keď v šatni oslavovali s pivom v ruke. Hovor sprostredkoval riaditeľ FBI Kash Patel, ktorý bol v šatni tiež.
S hokejistami skákal, kričal a na jednom z videí na sociálnych sieťach je vidieť, ako mu Matthew Tkachuk zavesil na krk svoju zlatú medailu.
Keď mu Trump volal, zapol ho na reproduktor, aby ho všetci hráči počuli. "Neuveriteľní. Všetci ste boli neuveriteľní," zopakoval v prvotnej gratulácii.
Následne ich pozval na svoj utorkový prejav v budove Kapitolu vo Washingtone, odkiaľ by sa presunuli na oslavy a dostali medaily aj v Bielom dome. "Prídeme," pohotovo odpovedali niektorí hokejisti.
Trump doplnil, že teda bude musieť pozvať aj ženský hokejový tím, na čo muži reagovali smiechom. "To viete, inak by ma pravdepodobne odvolali (ak by ženy nepozval, pozn.)," dodal prezident.
VIDEO: Zostrih z mužského finále USA - Kanada na ZOH 2026
Smiech hráčov okamžite vyvolal negatívne reakcie. Aj keď hokejistky dosiahli rovnaký úspech ako oni, je menejcenný len preto, že sú ženy?
"Trump hovorí, aké je otravné mať okolo seba ženy. Najviac ma bolí, že sa na tom všetci hokejisti smejú," uviedla investigatívna novinárka a autorka kníh o športe a rodovej rovnosti Jessica Lutherová.
Trumpa odmietli už viacerí
Návšteva v sídle prezidenta USA je každoročne poctou aj pre víťazné tímy zámorských líg, no v predošlých rokoch sa hneď niekoľkokrát nekonala.
Počas vládnutia Donalda Trumpa ju dvakrát odmietli basketbalisti Golden State Warriors, víťazi Super Bowlu Philadelphia Eagles či futbalistky USA s kapitánkou Megan Rapinoeovou, ktorá ostro vystupovala voči Trumpovi.
Hokejistky USA, ktoré vo finále takisto zdolali Kanadu 2:1 po predĺžení, napokon do Bieleho domu nepôjdu. Dôvodom sú vopred naplánované aktivity.
VIDEO: Zostrih zo ženského finále USA - Kanada na ZOH 2026
"Sme úprimne vďační za pozvanie adresované nášmu ženskému hokejovému tímu a hlboko si ceníme uznanie ich mimoriadneho úspechu.
Vzhľadom na termín a vopred naplánované akademické a profesionálne záväzky po hrách sa športovkyne nemôžu zúčastniť na stretnutí. Pozvanie je však pocta,“ reagoval vo vyhlásení hovorca USA Hockey.
Keď však zachytili video z mužskej šatne, možno ich ani nemrzí, že túto ceremóniu vynechajú. Či už išlo o Trumpov nešťastný žart alebo nie.
Aj vďaka hokejovým reprezentáciám sa USA umiestnili v medailovej bilancii na druhom mieste. Celkovo získali 33 medailí (12-12-9), čo je o osem viac než v Pekingu, keď ich okrem Nórov predstihli aj Nemci.
