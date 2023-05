Hudáček bol postava zápasu. Obrali ho o nájazd a poslali do spŕch (ohlasy médií)

BRATISLAVA, RIGA. Slovenskí hokejisti predviedli proti Kanade bojovný výkon a obrali favorita na celkové víťazstvo v turnaji o jeden bod.

Expert David Pospíšil, ČT Sport: Zápas si zaslúžil samostatné nájazdy. Bohužiaľ, padli iba dva góly. Diváci by si ich zaslúžili viac, šancí bolo dosť na oboch stranách. Libor Hudáček bol kľúčová postava. Dnes mal výborné stretnutie. Zamrzelo, že odstúpil kvôli faulu. Keď nebol v presilovej hre, tak sa to Slovákom celé rozpadlo. Nikto ho nedokázal nahradiť. Keby hral do konca stretnutia, tak šanca na víťazstvo by bola väčšia.