Lašák: Hovorili nám, nech Hlavaja neberieme. Som zaňho strašne šťastný

RIGA. Famózny tímový výkon, obetavosť a nasadenie. Veril som, že môžeme získať body aj proti Kanade. Klobúk dole, čo s národným tímom dokázal urobiť trénerský štáb. Toto je výsledok a ovocie. Informácie o MS v hokeji 2023 (prehľad) Prehru s Kanadou po nájazdoch vnímam tak, ako zvyšok Slovenska. Na jednej strane som hrdý-prehrdý, bol to nádherný zápas, fantastický hokej, skvelí diváci a úžasný výkon. Užili sme si to.

S Lašákom bez masky Bol prvý slovenský brankár, ktorý nastúpil na zápas v NHL a z MS má kompletnú sadu medailí. JÁN LAŠÁK ponúkne po každom zápase slovenskej reprezentácie v Rige na Sportnete svoje postrehy a názory.

Musím však dodať, že nám chýba taká záverečná víťazná emócia, čo vnímame asi všetci. Je to prosto strašná škoda.

Ja osobne našich neodpisujem pred žiadnym zápasom. Poznám mentalitu Craiga Ramsayho. Všetci sú ľudia. Viem, ako rozpráva, aké príhovory adresuje chlapcom. Aj ja som tým infikovaný. Žiaden zápas nie je dopredu prehratý. Preto som veril, že sa našim môže podariť bodovať. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2023

Som šťastný, že nám k tomu pomohol Samuel Hlavaj. Potvrdil, čo sme od neho očakávali. Je to vysoký brankár, má silné nohy, a to aj rozhodlo o nominácii. Kanaďania využívajú veľa krížnych prihrávok, potrebovali sme mať v bráne človeka, ktorý to bude stíhať. Som zaňho ohromne rád. Videl som a počul som reči toľkých „odborníkov“, ktorí vypisovali alebo mne osobne hovorili, že by sme nemali brať brankára, ktorý v Slovane tak veľa neodchytal. Lenže my ho poznáme od pätnástich rokov, vídame ho aj na tréningoch. Samozrejme, majstrovstvá sveta sa ešte neskončili. Čaká nás ešte kopec hokeja. S prvým zápasom sa však popasoval excelentne. Debut je kľúčový, on v ňom zanechal vynikajúci dojem.

Po zápase priznal, že ho na konci stretnutia trápili kŕče. V takýchto dueloch sa to stáva. Hrali sme veľa oslabení, musel sa často hýbať, navyše dlho nenastúpil do zápasu a túto záťaž tréning nikdy naplno nenahradí. Ktovie, či zamotá hlavy trénerom pri skladaní súpisky do ďalšieho zápasu. Je to na nich, oni do celej situácie vidia najlepšie a vedia ju vyhodnotiť.

Libor Hudáček v zápase Slovensko - Kanada na MS 2023 v hokeji- (Autor: TASR/AP)

Fantastický zápas odohral Libor Hudáček. Preto mi ho bolo veľmi ľúto, keď som ho videl opúšťať ľad po tom nešťastnom zákroku. Kanadský obranca pred ním zabrzdil a hneď to mal ťažké vyhnúť sa mu. Obaja aktéri na tom mali svoj podiel. „Hudy“ bol vždy zábavnejší typ hráča. Teraz však vidím hlavne to, ako drie, obetuje sa pre tím, rozdáva prihrávky, vydá zo seba všetko. Aj dnes to ukázal. Že nedal gól? Niekedy skrátka nemáte šťastie, ja by som mu to nezazlieval.