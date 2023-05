Slovenskí hokejisti mali na dosah veľký triumf, proti Kanade padli až v nájazdoch

/zdroj: RTVS Šport, TASR/

Craig Ramsay, tréner Slovenska: "Bol to náročný zápas, mali sme veľa vylúčených hráčov a niektorí preto neboli v dostatočnom tempe. Je náročné hrať len s polovicou mužstva. O to viac som hrdý na tých, ktorí hrali tak veľa oslabení. Ukázali skvelé nasadenie, zblokovali neuveriteľné množstvo striel. Brankár bol úžasný, ale najviac by som vyzdvihol vôľu. Každý nechal na ľade všetky sily. Chlapci ukázali, že slovenský hokej čaká úžasná budúcnosť."

Martin Chromiak, útočník Slovenska: "Trpká prehra. Myslím si, že sme boli Kanade viac ako vyrovnaný súper. Žiaľ, takáto prehra bolí najviac. Pred zápasom by každý z nás bral bod. Po tom, čo sme predviedli na ľade, sme si však zaslúžili minimálne dva body. Veril som si aj na druhý nájazd, nechcel som robiť to isté, pretože som vedel, že brankár to bude čakať, no nevyšlo mi to."

Andrej Podkonický, asistent trénera Slovenska: "Vyrovnaný zápas, bolo v ňom veľa vylúčení. Hrali sme veľa presiloviek, oslabení. Musím určite začať od brankára Sama Hlavaja, ktorý nás držal v zápase a dal nám šancu vyhrať a chytal veľmi dobre. Chlapci bojovali, zblokovali veľa striel, zaslúžili si určite vyhrať. Mali sme šance, Hrivík mohol rozhodnúť, ale aj oni mali šance. Od zápasu s Lotyšmi sme radi, že tím funguje a verím, že bude pokračovať v bojovných výkonoch."

Samuel Hlavaj, brankár Slovenska a debutant na MS: "Pred zápasom by sme brali bod, ale siahali sme aj na tri. Dostali sme sa do zápasu, ja aj chalani a potom sme pokračovali v tempe. V prvej tretine sme neukázali náš hokej, až v tretej sa nám to podarilo. V závere sme už mali trochu kŕče."

Šimon Nemec, obranca Slovenska: "Bol to výborný zápas. Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať. Dvakrát sme ubránili oslabenie 3 na 5, raz 3 na 4, bod sa nám môže máliť. Cítil som sa veľmi dobre, nohy neboli také ťažké. Zápas sa musel divákom páčiť. Mohol som premeniť nájazd, mali sme veľa šancí. Po faule na Richarda Pánika to malo byť čisté trestné strieľanie. Na ten priebeh zápasu je bod fajn, ale stále sa nám máli."

Peter Cehlárik, útočník Slovenska: "Dali sme si šancu vyhrať zápas, ale mali sme hrať viac disciplinovanejšie, vylúčenia nás podkopli. V tretej tretine sme však podali výborný výkon a máme na čom stavať. Chcelo to viac bodov do tabuľky. Ja som v druhej tretine zblokoval strelu, chcel som hrať ďalej, ale už to nešlo."

Matúš Sukeľ, útočník Slovenska: "Bol to ťažký zápas. Myslím si, že Kanada dobre forčekovala, mali sme veľa oslabení, ale ustrážili sme si to a Samo nás podržal. Škoda, že sme neurvali body navyše."