Brankára Hlavaja chytali kŕče. Verí, že príde ešte väčší zápas

Bol to najväčší, ale možno ešte väčší príde.

Bol to pre vás doteraz najväčší zápas v kariére?

Keby vám pred turnajom niekto povedal, že s Kanadou uhráte bod, ako by ste reagovali?

Bod by sme asi brali všetci. Dnes sme však siahali na viac ako jeden. Možno aj na tri.

Ako ste sa cítili fyzicky? Viackrát ste sa pomalšie dvíhali z ľadu?

Kondične som to zvládal, ale ku koncu druhej tretiny ma začali trápiť kŕče viac, ako by som si želal. Keď som sa hýbal, bolo to našťastie v poriadku. Dva dni oddychu padnú veľmi dobre celému tímu. Odohrali sme tri ťažké zápasy a zaslúžime si dva dni voľna.