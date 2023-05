Ramsay: Rozhodcovia majú svoj svet, nezaujíma ich, čo si myslí starý bláznivý tréner

Je až ťažko uveriteľné, že ten chlapec vystúpi z lietadla, krátko si oddýchne a predvedie takýto výkon. Chceli sme od neho veľa, on to spravil. Je to úžasný mladý hráč s veľmi svetlou budúcnosťou. Dúfam, že na úrovni NHL dostane rovnaký priestor, ako má v národnom tíme. Všetko, čo od neho chceme spraví podľa najlepšieho vedomia.

Určili ste ho na nájazd?

Ako vravím, je to skvelý chlapec. Spýtal som sa ho, či pôjde. Ako vždy prikývol hlavou a šiel. Bože, keby dal gól, to by bol ale príbeh. Všetky titulky by patrili jemu.

Ako ste vnímali atmosféru?

Môj asistent Andrej Podkonický na striedačke síce poriadne kričal, ale aj tak, bolo to niečo výnimočné. Na naše zápasy chodí úžasná skupina ľudí, ktorí nás neustále ženú vpred. Ďakujem im za to.