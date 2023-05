Nemcovi sa ušli štipľavé slová: Keby som premenil, šiel by som popred kanadskú striedačku

Kanaďania mali prevahu len v presilovkách. Keď si ich odmyslíme, hoci sú súčasťou zápasu, bol to vyrovnaný zápas. Všetky oslabenia sme ubránili a siahali sme na víťazstvo. Mohli v závere riadneho hracieho času rozhodnúť a mali by sme tri body. Ak by rozhodcovia udelili trestné strieľanie. Rišo Pánik ukázal, že nájazdy vie.

Nad tým som nerozmýšľal. Neviem, čo by som spravil. Asi by som prešiel popred kanadskú striedačku. Chcel som dať gól, no nevyšlo mi to a beriem to trochu na seba. Pretože som zlyhal v situácii, keď sme mohli vyhrať a brať ďalší bod.

Keby ste dali gól, bol by to silný príbeh. Mali ste predsa proti Kanaďanom špeciálnu motiváciu.

Ako ste vnímali výkon Samuela Hlavaja v bránke? Chytal výborne. Bol to pre neho veľmi ťažký prvý zápas na MS, no zvládol ho skvele. Chytil tuším 43 striel a dal nám šancu na výhru. V prvých dvoch striedaniach vám to Kanaďania osladili. Boli ste na to pripravení? Čakal som, že Kanaďania budú hrať tvrdo, oni si to neodpustia. Dostal som od nich štipľavé slová zo striedačky. V Amerike sa to robí bežne, oni sú v tom dobrí. My sme sa im snažili v tom vyrovnať, no Craig po druhej tretine upokojoval emócie. Pretože z našej strany toho bolo dosť a im sa hrá veľmi dobre, keď sa toto na ľade deje. Nám zasa naopak nie, pretože sa nevieme potom dobre mentálne nastaviť a sústrediť na hru. Preto sme to museli trošku upokojiť.

Všimli ste si, ako frustrovaný Tyler Toffoli po nevyužitej presilovke rozmlátil hokejku? Nie, videl som to až teraz z televízneho záznamu. Ak to urobil, bolo to znak toho, že sme hrali dobre a že sa Kanaďania báli o výsledok. Ako ste videli situáciu pred prvým gólom?