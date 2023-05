Rozobrali Lotyšsko aj Slovinsko. Nemec chce Kanaďanom oplatiť boľavé prehry

Po Lotyšsku a Slovinsku ich preveria Slováci. Hoci budú v tomto súboji favoritmi, Slováci, už aj so Šimonom Nemcom, majú väčší potenciál ich naozaj potrápiť.

Skupinou zatiaľ Kanaďania putujú bez straty bodu. Vzhľadom na súperov, ktorým čelili, sa to však aj očakávalo.

Kanaďania sa po prvých dvoch zápasoch pýšia skóre 11:2 aj najproduktívnejším hráčom majstrovstiev sveta. Nedopustili ani jedno prekvapenie a dobre sa naladili do ďalších dní.

„V kanadskom tíme je veľa hráčov z NHL, dobrým výkonom môžem ukázať, že tam patrím. Možno si zápas pozrú aj z New Jersey a keď zahrám dobre, povedia si, že by mi mohli dať šancu.“

V januári bol pri neúspešnej bitke na ľade aj Šimon Nemec. „Kanada nám tento rok príliš nepraje a je najvyšší čas to zvrátiť,“ povedal sebavedomo po príchode do dejiska šampionátu.

Kanada si pre Slovákov v roku 2023 pripravila už dve trpké porážky. Na MS juniorov v predĺžení poslal svoj tím do semifinále Connor Bedard, na šampionáte do 18 rokov vyhrala Kanada, takisto po predĺžení, zápas o tretie miesto.

„V zápase s Lotyšmi sme ukázali, že vieme hrať dobre v defenzíve a obetavo. To bude cesta aj proti papierovo silnejšiemu súperovi. Môžeme si hovoriť čo chceme, kvalita je na ich strane,“ poznamenal podľa TASR obranca Mislav Rosandič.

Slovenskí reprezentanti si uvedomujú, že zisk bodov by bol prekvapením.

Ten si pamätá minuloročný šampionát, v rámci ktorého sa Slováci stretli aj s Kanadou. Pri prehre 1:5 asistoval spoločne so Šimonom Nemcom na gól Takáča.

Nič to nemení na skutočnosti, že ide o veľmi silný tím. Kanaďania Slovákov prevyšujú najmä v streleckej úspešnosti, ktorú majú na úrovni 13,75 percent. Lepší sú aj v porovnaní oslabení alebo brankárov, naopak, premieňajú menej presiloviek.

Európske krajiny na turnaje zväčša posielajú nie zmenené, iba obmenené a osviežené tímy. Pri Kanade či USA, kde hokej znamená NHL a majstrovstvá sveta dovolenku pre hokejistov, to neplatí.

Na súpiske favorita nenájdete ani jedného útočníka, ktorý by v doterajšom priebehu turnaja nezískal ani bod. Kanada strelila jedenásť gólov, na ktorých mali podiel všetci z trinástich forvardov. Šiesti z nich majú aspoň dva body.

V kanadskom mužstve nie je jediné meno, na ktoré si netreba dávať pozor. Dokázali to ich prvé dve stretnutia.

Je však najčastejšie strieľajúcim hráčom Kanady, takže je otázkou času, kedy rozvlní sieť. Snáď to ešte nebude proti Slovákom.

Svoju jedinú doterajšiu účasť na MS premenil na zlato a v to dúfa aj na šampionáte po zlej sezóne Flames. V reprezentácii prijal rolu kapitána a tvorcu ofenzívy, keďže si pripísal tri asistencie, jednu proti Lotyšsku a dve proti Slovinsku.

Slovenským fanúšikom je známe predovšetkým meno Milan Lucic. Veterán vyhral svojho času Stanley Cup spolu so Zdenom Chárom.

Hviezdny Toffoli nastupuje so Scottom Laughtonom, asistentom kapitána Philadelphie, ktorý disponuje ofenzívnymi aj defenzívnymi kvalitami. V minulej sezóne si utvoril gólové (18) aj bodové (43) maximum.

Hrá v elitnej formácii, ktorá však nie je poskladaná z toho najlepšieho, čo kanadský výber ponúka. S Lucicom nastupuje Joe Veleno, ktorý v prvej plnej sezóne v NHL nazbieral 20 (9+11) bodov a Sammy Blais, ktorý za dva roky v New Yorku Rangers nestrelil ani gól, ale po návrate do St. Louis sa rozbehol.

Najproduktívnejšieho hráča mužstva i majstrovstiev sveta by ste márne hľadali v útoku. Šesť bodov v dvoch stretnutiach nazbieral zadák Calgary Flames MacKenzie Weegar.

Napriek tomu, že v prvých dvoch zápasoch nebodoval, disponuje ofenzívnymi schopnosťami. Je výborný v prechode s pukom z obrany do útoku a nebojí sa vystreliť od modrej čiary.

Proti Slovensku by mal pravdepodobne chytať jeden z dvojice Montembeault-Hofer. Devon Levi, bývalá jednotka v juniorskej reprezentácii Kanady, nastúpil proti Slovinsku.

V doterajšom priebehu šampionátu sa nepredstavil iba Joel Hofer. V ročníku 2022/23 chytal hlavne v AHL, v drese St. Louis Blues nastúpil do šiestich zápasov s 90,5-percentnou úspešnosťou zásahov.

Ak by nastúpil proti Slovákom, mohla by sa zo stretnutia stať konfrontácia debutantov, keďže sa očakáva, že Slovensko pošle do brány Samuela Hlavaja.