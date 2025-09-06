Verstappen zajazdil najrýchlejšie kolo v histórii F1. Leclerc je sklamaný, no nie prekvapený

MONZA. Úradujúci šampión Max Verstappen zajazdil najrýchlejšie kolo v histórii seriálu pretekov F1 a vyfúkol pole position kandidátovi na titul Landovi Norrisovi z McLarenu v kvalifikácii na Veľkú cenu Talianska.
Norris sa dostal na čelo svojím posledným ostrým kolom, no Verstappen predviedol famózny výkon a preťal cieľ v čase 1:18,792 min, teda o 0,077 sekundy rýchlejšie ako Norris, pri priemernej rýchlosti 264,681 km/h.
„Áno, chlapi! To je neuveriteľné. Veľmi dobrá práca. Vyšlo to. Všetko je super,“ zvolal Verstappen do tímového rádia.
Pre holandského pretekára a štvornásobného majstra sveta to bola 45. pole position, piata v tejto sezóne a prvá od Silverstone v júli.
Doteraz však Verstappen dokázal premeniť na víťazstvo len jedno zo svojich tohtoročných pole position v časoch, keď dominuje McLaren.
Je to veľká vec, vraví Verstappen
„Myslím, že to posledné kolo bolo celkom slušné,“ povedal Verstappen neskôr novinárom. „Získať tu pole position je pre nás veľká vec. Nebola to vždy naša silná trať, najmä minulý rok bol poriadnou katastrofou.“
Predošlý rekord trate 1:18,887 min v „Chráme rýchlosti“ držal sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton, keď získal pole pre Mercedes v roku 2020 s priemernou rýchlosťou 264,362 km/h.
Norrisovo posledné kolo sa taktiež zmestilo pod Hamiltonov starý rekord.
„Max bol rýchly celý víkend, pri ňom to nikdy nie je prekvapenie. Z mojej strany to bola dosť divoká kvalifikácia, hore-dole, príliš veľa chýb...
Ale keď som to dokázal poskladať v poslednom kole, bol som celkom spokojný s druhým miestom," reagoval na výsledok kvalifikácie Lando Norris.
VIDEO: Vysielačka Maxa Verstappena po kvalifikácii na VC Talianska 2025
Austrálsky líder šampionátu z McLarenu Oscar Piastri sa kvalifikoval tretí so stratou 0,113 sekundy na Norrisa, pričom druhý rad doplnil Charles Leclerc, víťaz minuloročnej domácej veľkej ceny tímu Ferrari.
Nedeľné preteky sľubujú ďalší veľký súboj medzi Piastrim a Norrisom, ktorý stráca na Austrálčana 34 bodov po minulovíkendovom sklamaní z odstúpenia v Holandsku pre poruchu monopostu.
Piastri uviedol, že jeho kolo bolo čisté.
„Výsledok nie je veľkým prekvapením, ale, samozrejme, radi by sme boli trochu vyššie,“ povedal víťaz siedmich pretekov v tejto sezóne.
McLaren vyhral posledných päť pretekov a zaznamenal sedem double.
Hamiltonov trest na štarte
Hamilton bol piaty najrýchlejší, no nesie si trest zo VC Holandska, ktorý ho posunie na 10. miesto.
Brit však povedal, že je spokojný s pokrokom počas víkendu. „Bol som relatívne spokojný s autom. Myslím, že sme z neho vyžmýkali maximum," uviedol.
"S trestom a s tým, že všetci sú tak blízko pri sebe, bude ťažké predbiehať všetkých predo mnou, ale máme dobrú maximálku, takže dúfam, že sa mi podarí niečo stiahnuť,“ doplnil britský pretekár F1.
Jeho tímový kolega Charles Leclerc bol po kvalifikácii značne sklamaný.
„Áno, som sklamaný, ale nie prekvapený. Je jasné, že bude veľmi ťažké bojovať s prvou trojkou. Vedeli sme, že Red Bull a McLaren majú na tento víkend niečo navyše oproti nám a, bohužiaľ, to sa aj potvrdilo.
Oveľa viac sme urobiť nemohli, najmä v takejto kvalifikácii… Myslím si, že kolo bolo skvelé a nemohol som zajazdiť o veľa lepšie,“ vravel Monačan.
Na otázku, ako vidí zajtrajšie preteky odpovedal odhodlane:
„Dúfam, dúfam. Predbiehanie nebude jednoduché. Verím, že ak sa udržím v dosahu DRS chalanov predo mnou, môže nám to pomôcť držať sa s nimi a urobiť niečo špeciálne, ale bude to ťažké.“
VIDEO: Najrýchlejšie kolo Maxa Verstappena v Monze
Russell vie, čo musí urobiť
George Russell, ktorý bol v prvej časti najrýchlejší na stredne tvrdých pneumatikách predtým, než ho tím prehodil na mäkké, odštartuje piaty na Mercedese.
Vedľa neho bude stáť taliansky nováčik Kimi Antonelli.
„Naša preteková rýchlosť bude pravdepodobne lepšia ako Ferrari, ale na rovinkách sú extrémne rýchli, takže sa musíme dostať pred Leclerca hneď na štarte, inak to budú dlhé a frustrujúce preteky za ním,“ povedal Russell.
Gabriel Bortoleto na Sauberi sa posunie na siedmu priečku, nestarnúci pilot Aston Martinu Fernando Alonso, ktorý je Brazílčanovým manažérom, na ôsmu a Juki Cunoda z Red Bullu bude štartovať ako deviaty.
Francúzsky nováčik Isack Hadjar, ktorý v Zandvoorte získal svoje prvé pódium v F1 (3. miesto pre Racing Bulls), tentoraz prekvapivo vypadol už v prvej časti kvalifikácie a odštartuje iba zo 16. miesta.