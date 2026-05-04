Antonelli ostáva po víťaznom hetriku pokojný. Stále sme na začiatku, vraví s pokorou

Taliansky pretekár Kimi Antonelli zažíva ideálny vstup do svojej druhej sezóny seriálu majstrovstiev sveta F1.
Triumfom na Veľkej cene Miami sa stal vôbec historicky prvým pilotom, ktoré sa mu podarilo vyhrať úvodné tri podniky po zisku troch prvých miest v kvalifikácii.
Stále ešte len 19-ročný jazdec Mercedesu je po víkende na čele šampionátu so ziskom 100 bodov.
„Tím nastavil skvelú stratégiu. Dokázali sme to doniesť domov, aj keď to nebolo jednoduché. Je to však len začiatok, cesta je ešte dlhá. Veľmi tvrdo pracujeme, tím odvádza neskutočnú robotu a bez nich by som nebol tam, kde teraz som.
Teraz si to chvíľu užijeme a potom sa ide makať, keďže o tri týždne je tu Kanada,“ vyjadril sa Antonelli pre oficiálnu stránku F1.
Taliansko sa dočkalo víťaza niektorého z pretekov šampionátu naposledy pred 20 rokmi, dva triumfy po sebe sa udiali pred viac ako 70 rokmi.
„Viem, čo sa deje, ale nesnažím sa na to veľmi sústrediť. Musím pokračovať v napredovaní, pretože mám veľmi silného tímového kolegu - Georgea Russella. Tiež sa približuje konkurencia. Užívame si však skvelé momenty,“ uviedol pilot Mercedesu.
Na svojho tímového kolegu má aktuálne náskok 20 bodov, v Pohári konštruktérov je Merdeces na čele so 70-bodovým odstupom na druhé Ferrari.