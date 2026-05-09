F1 reaguje na frustráciu pilotov. Od roku 2027 príde dôležitá úprava pravidiel

Seriál majstrovstiev sveta Formuly 1 čakajú od novej sezóny ďalšie zmeny pravidiel. Šéfovia tímov sa dohodli spolu so zástupcami Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) na úpravách v motorovej časti od sezóny 2027.
Základným rozdielom je zrušenie pomeru výkonu 50 na 50 medzi spaľovacím motorom a elektrickou energiou. Oveľa väčší výkon bude mať spaľovací motor a naopak sa výrazne zníži výkon batérie.
Jazdci sa v tejto sezóne vo veľkej miere sťažovali na manažment batérie, pre ktorý museli napríklad v kvalifikačných pokusoch spomaľovať.
Čiastočné zmeny nastali už počas nedávnej Veľkej ceny Miami.
„Cieľom bolo zvýšenie bezpečnosti, obmedzenie nadmerného využívania systému a zároveň zlepšenie súťaživosti v pretekoch.
Z dlhodobého hľadiska chceme posilniť férové pretekanie, ktoré bude intuitívnejšie pre pilotov a tímy,“ cituje agentúra DPA oficiálne stanovisko FIA.