Držal pódium, potom skončil v problémoch. Leclerc dostal aj dodatočnú penalizáciu

Monacký jazdec Charles Leclerc dostal po Veľkej cene Miami formuly 1 20-sekundový trest a v konečnom poradí nedeľňajších pretekov klesol zo šiesteho na ôsme miesto.
Dvadsaťosemročný jazdec Ferrari dostal trest za skrátenie trate v poslednom kole, keď jazdil s poškodeným vozidlom. Vedenie šampionátu o tom informovalo na svojej webovej stránke.
Dvadsaťosemročnému Leclercovi patrilo na konci pretekov tretie miesto. V poslednom kole ho však predbehol Oscar Piastri z austrálskeho McLarenu a Monacký jazdec dostal šmyk.
Náraz do bariéry poškodil zavesenie vozidla a mal problém prekonať pravotočivé zákruty.
"Kvôli tomuto problému musel na ceste k šachovnicovej vlajke jazdiť šikanu rovno. Rozhodli sme, že skutočnosť, že musel skrátiť šikanu (opustiť trať), znamená, že tým získal trvalú výhodu.
Skutočnosť, že mal nejakú mechanickú poruchu, nepredstavovala ospravedlniteľný dôvod," uviedli stewardi vo svojom stanovisku.
Leclerc, ktorého v závere predbehli George Russell z Mercedesu a Max Verstappen z Red Bullu, klesol po dodatočnej 20-sekundovej penalizácii na ôsme miesto.
Jeho tímový kolega Lewis Hamilton sa posunul na šiestu priečku, siedmy bol Franco Colapinto z tímu Alpine.
Verstappen dostal aj päťsekundovú penalizáciu za prekročenie bielej čiary pri výjazde z boxov. Štvornásobný majster sveta napriek tomu zostal na piatom mieste.