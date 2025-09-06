ONLINE: Veľká cena Talianska dnes, formula 1 LIVE (kvalifikácia)

MONZA. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Talianska.
Ešte predtým sa však uskutoční kvalifikácia, ktorá určí poradie na štartovom rošte.
F1 sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Talianska 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2025
06.09.2025 o 16:00
Kvalifikácia na VC Talianska
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Formule 1 se vrací do Chrámu rychlosti! Na italské Monze se týmy i nadále budou snažit sesadit z čela dominantní McLareny. Kvalifikace na nedělní závod začíná v sobotu v 16:00 a u přenosu jsou všichni fanoušci královny motorsportu srdečně zváni.
Monza je specifická nejen tím, že je nejrychlejším závodem v kalendáři. Z okruhu dýchá jednak historie – F1 zde závodila už v historicky první sezóně, v roce 1950. A jednak jedinečná atmosféra, kterou zde každoročně vytvářejí tifosi.
Autodromo Nazionale Monza nabízí 11 zatáček a dlouhou cílovou rovinku. Právě na té je pro monoposty klíčové mít co nejvyšší maximální rychlost, a tak zde na vozech pravidelně vidíme co nejmenší zadní křídla. Nejrychlejší kolo zde drží Rubens Barrichelo z roku 2004 (1:21,041).
Páteční tréninky
Úvodní volný trénink povzbudil naděje domácích fanoušků. Vozy Ferrari totiž obsadily první dvě místa, přičemž nejrychleji zajel Lewis Hamilton.
Podle očekávání se ale hned ve druhém tréninku do čela vrátil McLaren, konkrétně Lando Norris. Charles Leclerc však nezůstal za britským pilotem daleko.
Nezadařilo se Mercedesu. Andrea Kimi Antonelli druhý trénink nedokončil poté, co svůj vůz zaparkoval ve štěrku. George Russell zase předčasně ukončil FP2, když monopost odstavil po technické poruše.
Stav šampionátu
Tato sezóna zatím patří papájovým. Prozatímní první místo si po minulém závodě v Zandvoortu pojistil výhrou Oscar Piastri. Lando Norris naopak svým odstoupením ze závodu nabral výraznou ztrátu, kterou musí začít stíhat co nejdříve. Oba dělí už 34 bodů.
O 70 bodů za Norrisem zůstává úřadující mistr světa Max Verstappen. Následují George Russell a piloti Ferrari. Nic nenasvědčuje tomu, že by v Itálii měl někdo sesadit McLaren. Nikdy ale nemůžete předem odepisovat Maxe Verstappena a domácí Ferrari. Tím spíš kvalifikačního mága Charlese Leclerca.
Monza je specifická nejen tím, že je nejrychlejším závodem v kalendáři. Z okruhu dýchá jednak historie – F1 zde závodila už v historicky první sezóně, v roce 1950. A jednak jedinečná atmosféra, kterou zde každoročně vytvářejí tifosi.
Autodromo Nazionale Monza nabízí 11 zatáček a dlouhou cílovou rovinku. Právě na té je pro monoposty klíčové mít co nejvyšší maximální rychlost, a tak zde na vozech pravidelně vidíme co nejmenší zadní křídla. Nejrychlejší kolo zde drží Rubens Barrichelo z roku 2004 (1:21,041).
Páteční tréninky
Úvodní volný trénink povzbudil naděje domácích fanoušků. Vozy Ferrari totiž obsadily první dvě místa, přičemž nejrychleji zajel Lewis Hamilton.
Podle očekávání se ale hned ve druhém tréninku do čela vrátil McLaren, konkrétně Lando Norris. Charles Leclerc však nezůstal za britským pilotem daleko.
Nezadařilo se Mercedesu. Andrea Kimi Antonelli druhý trénink nedokončil poté, co svůj vůz zaparkoval ve štěrku. George Russell zase předčasně ukončil FP2, když monopost odstavil po technické poruše.
Stav šampionátu
Tato sezóna zatím patří papájovým. Prozatímní první místo si po minulém závodě v Zandvoortu pojistil výhrou Oscar Piastri. Lando Norris naopak svým odstoupením ze závodu nabral výraznou ztrátu, kterou musí začít stíhat co nejdříve. Oba dělí už 34 bodů.
O 70 bodů za Norrisem zůstává úřadující mistr světa Max Verstappen. Následují George Russell a piloti Ferrari. Nic nenasvědčuje tomu, že by v Itálii měl někdo sesadit McLaren. Nikdy ale nemůžete předem odepisovat Maxe Verstappena a domácí Ferrari. Tím spíš kvalifikačního mága Charlese Leclerca.
Vítáme vás u on-line přenosu. Závod začíná v 16:00.