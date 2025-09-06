Skvelé finále kvalifikácie. Nenápadný Verstappen vytvoril v Monze traťový rekord

Formula 1 - Veľká cena Talianska 2025
Kvalifikácia:
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
1:18,792 s
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,077 s
3.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,190 s
4.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,215 s
5.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,332 s
6.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,365 s
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 0,408 s
8.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Kick Sauber
+ 0,598 s
9.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
+ 0,632 s
10.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
+ 0,727 s
MONZA. Holandský pilot F1 Max Verstappen na Red Bulle odštartuje na VC Talianska z prvého miesta.
Úradujúci majster sveta vyhral sobotňajšiu kvalifikáciu, keď na okruhu v Monze dosiahol traťový rekord 1:18,792 min.
Druhý skončil so stratou 0,077 s Brit Lando Norris na McLarene, tretí bol jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri, ktorý je na čele celkového poradia.
Pre Verstappena je to 45. pole position v kariére. Holanďan bude mať v nedeľu šancu znížiť bodové manko na pilotov McLarenu.
Piastri vedie Pohár jazdcov o 34 bodov pred Norrisom. Verstappen zaostáva za Austrálčanom o 104 bodov.
Brit Lewis Hamilton, ktorý v Monze prvýkrát štartuje v kokpite Ferrari, skončil v kvalifikácii piaty.
Na trať sa však vydá až ako desiaty, keďže ho penalizovali za to, že nerešpektoval žltú vlajku na predchádzajúcej VC Holandska a nespomalil.