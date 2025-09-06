    Skvelé finále kvalifikácie. Nenápadný Verstappen vytvoril v Monze traťový rekord

    Max Verstappen.
    Max Verstappen. (Autor: TASR/AP)
    6. sep 2025 o 17:07
    Domáci pretekári Ferrari skončili tesne za pódiom.

    Formula 1 - Veľká cena Talianska 2025

    Kvalifikácia:

    1.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    1:18,792 s

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,077 s

    3.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,190 s

    4.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,215 s

    5.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,332 s

    6.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,365 s

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 0,408 s

    8.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Kick Sauber

    + 0,598 s

    9.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    + 0,632 s

    10.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    + 0,727 s

    MONZA. Holandský pilot F1 Max Verstappen na Red Bulle odštartuje na VC Talianska z prvého miesta.

    Úradujúci majster sveta vyhral sobotňajšiu kvalifikáciu, keď na okruhu v Monze dosiahol traťový rekord 1:18,792 min.

    Druhý skončil so stratou 0,077 s Brit Lando Norris na McLarene, tretí bol jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri, ktorý je na čele celkového poradia.

    Pre Verstappena je to 45. pole position v kariére. Holanďan bude mať v nedeľu šancu znížiť bodové manko na pilotov McLarenu.

    Piastri vedie Pohár jazdcov o 34 bodov pred Norrisom. Verstappen zaostáva za Austrálčanom o 104 bodov.

    Brit Lewis Hamilton, ktorý v Monze prvýkrát štartuje v kokpite Ferrari, skončil v kvalifikácii piaty.

    Na trať sa však vydá až ako desiaty, keďže ho penalizovali za to, že nerešpektoval žltú vlajku na predchádzajúcej VC Holandska a nespomalil.

    Formula 1 2025

    Formula 1

