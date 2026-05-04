VIDEO: Gasly mal v Miami vážnu nehodu, po zrážke sa monopost prevrátil. Bolo to desivé, vraví

Veľká cena Miami priniesla okrem tretieho víťazstva v rade pre mladíka Kimiho Antonelliho aj nehodu v piatom kole medzi jazdcami Formuly 1 Liamom Lawsonom a Pierrom Gaslym.
Počas dlhej rovinky sa dopredu predieral druhý menovaný, napokon sa pred zákrutou dostal pred spomenutého súpera.
Obaja mali dostatočný priestor na prechod ďalej po trati. Lenže Lawson ťukol do Gaslyho a ten po jednom kotrmelci skončil v bariére. Výrazne mu pomohla "svätožiara", ktorá sa na monopostoch nachádza.
Obaja na to doplatili vypadnutím z pretekov. Jazdec tímu Racing Bulls sa bránil, že nehodu nespôsobil on, ale technický problém na jeho aute.
"Je to dosť nanič pre nás oboch. Keď som prišiel do poslednej zákruty a dupol na brzdu, prišiel som o prevodovku, ktorá zaradila neutrál. V podstate som nemal prevodové stupne a nemohol som zastaviť," povedal Lawson po pretekoch podľa webu f1online.sk.
"Snažil som sa mu dať priestor, ale aj tak do mňa narazil a otočil ma. Bolo to dosť desivé," povedal Gasly pre TV Nova
Viac to trápilo Gaslyho, ktorý cítil, že môže dosiahnuť skvelý výsledok. "Mal som skvelý štart. Neviem, či som na výjazde z prvej zákruty nebol dokonca šiesty alebo siedmy. Potom došlo k tomu incidentu, ktorý bol dosť strašidelný," priznal člen Alpine.
"Nebudem tu o tom príliš hovoriť, ale niečo také by sa nemalo stať. Oveľa viac ma však frustrujú stratené body z víkendu, v ktorom sme si nejaké určite zaslúžili.
Z kokpitu to nebolo vôbec príjemné a dalo sa tomu vyhnúť, takže je to frustrujúce," dodal Gasly, ktorý vyviazol bez vážnejších zranení.