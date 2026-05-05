    Dojemná rozlúčka s bývalým pretekárom Formuly 1. Po tragickej nehode prišiel o nohy

    Na snímke veniec s odkazom "Ahoj Alex, pozdravujeme ťa všetci z Ferrari " počas pohrebu bývalého talianskeho pretekára seriálu F1 a neskôr úspešného paralympionika Alexa Zanardiho. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR|5. máj 2026 o 14:44
    Tisíce fanúšikov sa v utorok v Padove prišli rozlúčiť s Alexom Zanardim. Bývalý taliansky pretekár seriálu F1 a neskôr úspešný paralympionik zomrel v piatok vo veku 59 rokov.

    Posledná rozlúčka sa konala v Bazilike v Padove, kde umiestnili Zanardiho handbike blízko oltára. Jeho tímoví kolegovia sedeli v prvom rade vedľa jeho manželky Daniely a syna Niccola.

    Prítomní boli aj prezident a generálny riaditeľ F1 Stefano Domenicali, lyžiar Alberto Tomba, paralympionička Beatrice Viová a množstvo politikov a ďalších predstaviteľov.

    Zanardi vstúpil do F1 ako pilot Jordanu, neskôr bol súčasťou Minardi, Lotusu a Williamsu. Na svojom konte mal celkovo 44 štartov počas piatich sezón (1991 - 1994, 1999).

    Osudným sa mu stal návrat do zámorskej série CART, ťažká nehoda v roku 2001, keď prišiel o obe nohy, rezultovala v dočasný koniec pretekárskej kariéry.

    Popri návrate na okruhy sa stal úspešným paralympionikom, za Taliansko vybojoval štyri zlaté medaily na hrách v roku 2012 a 2016 v handbiku.

    Okrem toho má celkovo 12 prvenstiev z majstrovstiev sveta v období medzi rokmi 2013 a 2019.

    Zanardi mal v lete 2020 na handbiku kolíziu s protiidúcim kamiónom, počas ktorej utrpel vážne zranenia lebky a tváre a uviedli ho do umelej kómy.

