Dojemná rozlúčka s bývalým pretekárom Formuly 1. Po tragickej nehode prišiel o nohy

Tisíce fanúšikov sa v utorok v Padove prišli rozlúčiť s Alexom Zanardim. Bývalý taliansky pretekár seriálu F1 a neskôr úspešný paralympionik zomrel v piatok vo veku 59 rokov.
Posledná rozlúčka sa konala v Bazilike v Padove, kde umiestnili Zanardiho handbike blízko oltára. Jeho tímoví kolegovia sedeli v prvom rade vedľa jeho manželky Daniely a syna Niccola.
Prítomní boli aj prezident a generálny riaditeľ F1 Stefano Domenicali, lyžiar Alberto Tomba, paralympionička Beatrice Viová a množstvo politikov a ďalších predstaviteľov.
Zanardi vstúpil do F1 ako pilot Jordanu, neskôr bol súčasťou Minardi, Lotusu a Williamsu. Na svojom konte mal celkovo 44 štartov počas piatich sezón (1991 - 1994, 1999).
Osudným sa mu stal návrat do zámorskej série CART, ťažká nehoda v roku 2001, keď prišiel o obe nohy, rezultovala v dočasný koniec pretekárskej kariéry.
Popri návrate na okruhy sa stal úspešným paralympionikom, za Taliansko vybojoval štyri zlaté medaily na hrách v roku 2012 a 2016 v handbiku.
Okrem toho má celkovo 12 prvenstiev z majstrovstiev sveta v období medzi rokmi 2013 a 2019.
Zanardi mal v lete 2020 na handbiku kolíziu s protiidúcim kamiónom, počas ktorej utrpel vážne zranenia lebky a tváre a uviedli ho do umelej kómy.