ONLINE: Veľká cena Holandska, preteky dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

    ONLINE: Veľká cena Holandska 2025 (formula 1). (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|31. aug 2025 o 12:00
    Sledujte ste s nami ONLINE prenos z Veľkej ceny Holandska 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    ZANDVOORT. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Holandska.

    Poradie na štarte určila sobotná kvalifikácia. Pole position si vyjazdil Oscar Piastri na McLarene, z prvého radu vyštartuje aj jeho tímový kolega Lando Norris.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Holandska 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

    Formula 1  2025
    31.08.2025 o 15:00
    VC Holandska
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Závod je vypsán na 72 kol, případně 120 minut.
    Výsledky 3. části kvalifikace

    1. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:08,662
    2. Lando Norris (GBR/McLaren) +0,012
    3. Max Verstappen (NED/Red Bull) +0,263
    4. Isack Hadjar (FRA/RB) +0,546
    5. George Russell (GBR/Mercedes) +0,593
    6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +0,678
    7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +0,728
    8. Liam Lawson (NZL/RB) +0,838
    9. Carlos Sainz (ESP/Williams) +0,843
    10. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) +0,968
    Postavení na startu

    1. řada: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Lando Norris (GBR/McLaren)
    2. řada: Max Verstappen (NED/Red Bull), Isack Hadjar (FRA/RB)
    3. řada: George Russell (GBR/Mercedes), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
    4. řada: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Liam Lawson (NZL/RB)
    5. řada: Carlos Sainz (ESP/Williams), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
    6. řada: Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), Júki Cunoda (JPN/Red Bull)
    7. řada: Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
    8. řada: Alexander Albon (THA/Williams), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
    9. řada: Nico Hülkenberg (GER/Kick Sauber), Esteban Ocon (FRA/Haas)
    10. řada: Oliver Bearman (GBR/Haas), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    Vítám tu všechny milovníky motosportu! Po letní přestávce pokračuje světový šampionát ve Formuli 1. 15. podnikem sezóny je Grand Prix Nizozemska v Zandvoortu. Kvalifikaci opanovaly oba McLareny před domácím miláčkem Maxem Verstappenem.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Závod začíná v 15:00.

    Formula 1 2025

    Formula 1

