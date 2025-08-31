ONLINE: Veľká cena Holandska, preteky dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

ZANDVOORT. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Holandska.
Poradie na štarte určila sobotná kvalifikácia. Pole position si vyjazdil Oscar Piastri na McLarene, z prvého radu vyštartuje aj jeho tímový kolega Lando Norris.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Holandska 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Formula 1 2025
31.08.2025 o 15:00
VC Holandska
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Závod je vypsán na 72 kol, případně 120 minut.
Výsledky 3. části kvalifikace
1. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:08,662
2. Lando Norris (GBR/McLaren) +0,012
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) +0,263
4. Isack Hadjar (FRA/RB) +0,546
5. George Russell (GBR/Mercedes) +0,593
6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +0,678
7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +0,728
8. Liam Lawson (NZL/RB) +0,838
9. Carlos Sainz (ESP/Williams) +0,843
10. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) +0,968
Postavení na startu
1. řada: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Lando Norris (GBR/McLaren)
2. řada: Max Verstappen (NED/Red Bull), Isack Hadjar (FRA/RB)
3. řada: George Russell (GBR/Mercedes), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
4. řada: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Liam Lawson (NZL/RB)
5. řada: Carlos Sainz (ESP/Williams), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
6. řada: Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), Júki Cunoda (JPN/Red Bull)
7. řada: Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
8. řada: Alexander Albon (THA/Williams), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
9. řada: Nico Hülkenberg (GER/Kick Sauber), Esteban Ocon (FRA/Haas)
10. řada: Oliver Bearman (GBR/Haas), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
Vítám tu všechny milovníky motosportu! Po letní přestávce pokračuje světový šampionát ve Formuli 1. 15. podnikem sezóny je Grand Prix Nizozemska v Zandvoortu. Kvalifikaci opanovaly oba McLareny před domácím miláčkem Maxem Verstappenem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Závod začíná v 15:00.