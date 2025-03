ONLINE: Veľká cena Číny dnes, formula 1 LIVE (F1)

Zatím je to dle očekávání vyčkávací jízda. Norris hlásí, že mu začínají odcházet pneumatiky, Leclerc se dotahuje na Hamiltona a mezi 10. a 13. místem je DRS vláček.

Zatím je to dle očekávání vyčkávací jízda. Norris hlásí, že mu začínají odcházet pneumatiky, Leclerc se dotahuje na Hamiltona a mezi 10. a 13. místem je DRS vláček.

Vysílačková disharmonie je i u Racing Bulls. Júki Cunoda nahlásil, že chce využívat více přední nápravu. Inženýr mu řekl, že tým to nechce, Júki kontroval, že on chce a inženýr mu ustoupil.

Vysílačková disharmonie je i u Racing Bulls. Júki Cunoda nahlásil, že chce využívat více přední nápravu. Inženýr mu řekl, že tým to nechce, Júki kontroval, že on chce a inženýr mu ustoupil.

Naopak na čele Norris tlačí na Piastriho, což nevěstí nic dobrého. Víme, jak to mají v McLarenu s pravidlem neútočení.

Naopak na čele Norris tlačí na Piastriho, což nevěstí nic dobrého. Víme, jak to mají v McLarenu s pravidlem neútočení.

„Nemůžu brzdit, nemám brzdy, nemám brzdy.“ Tak to máme potvrzené i od hvězdného Španěla.

„Nemůžu brzdit, nemám brzdy, nemám brzdy.“ Tak to máme potvrzené i od hvězdného Španěla.

Alonso byl dlouhý do vlásenky a důvodem podle Pierra Gaslyho jsou přehřáté brzdy, které prý hoří.

Alonso byl dlouhý do vlásenky a důvodem podle Pierra Gaslyho jsou přehřáté brzdy, které prý hoří.

Leclerc dostal informaci, že ztrácí hodně času, ale není to na okamžitou zastávku. Obě strany se shodly, že počkají.

Leclerc dostal informaci, že ztrácí hodně času, ale není to na okamžitou zastávku. Obě strany se shodly, že počkají.

Leclerc skutečně má poškozené křídlo, udělal si to o zadek Lewise Hamiltona, který ale neudělal nic špatně.

Leclerc skutečně má poškozené křídlo, udělal si to o zadek Lewise Hamiltona, který ale neudělal nic špatně.

Gabriel Bortoleto po výletu do štěrku zajíždí z poslední pozice do boxů

Gabriel Bortoleto po výletu do štěrku zajíždí z poslední pozice do boxů

Russell měl vynikající odpich, ale Piastri si situaci pohlídal a bránil tak spíše Landa Norrise, který se dostal na druhé místo. Propadl se Max Verstappen, a to až za Ferrari. Leclerc zřejmě má poškozené přední křídlo, což reportuje i Verstappen.

Russell měl vynikající odpich, ale Piastri si situaci pohlídal a bránil tak spíše Landa Norrise, který se dostal na druhé místo. Propadl se Max Verstappen, a to až za Ferrari. Leclerc zřejmě má poškozené přední křídlo, což reportuje i Verstappen.

Vozy právě zajíždí do zahřívacího kola. Naprostá většina má obuté žluté pneumatiky, pouze Stroll, Bearman a Lawson mají obuté hardy.

Vozy právě zajíždí do zahřívacího kola. Naprostá většina má obuté žluté pneumatiky, pouze Stroll, Bearman a Lawson mají obuté hardy.

Jednou z důležitých zpráv je i to, že na gridu bude jen 19 vozů. U Liama Lawsona nebylo co zkazit, tak v Red Bullu porušit pravidla parc fermé a mladík tak bude startovat z pit lane.

important Jednou z důležitých zpráv je i to, že na gridu bude jen 19 vozů. U Liama Lawsona nebylo co zkazit, tak v Red Bullu porušit pravidla parc fermé a mladík tak bude startovat z pit lane.

Počasí a pneumatiky V Šanghaji svítí sluníčko, teplota vzduchu je 27°C, trať je pak nahřátá na 38°C. Pravděpodobnost deště je na rozdíl od Melbourne minulý víkend nulová. Co se pneumatik týče, Pirelli přivezlo do Číny sady C2 – C4, čili takový ten střed. Očekávají se dvě zastávky s možnostmi startu na střední, ale i měkké sadě a následnému přezutí na hardy, později případně i zpět na střední sadu. Piloti ale hardy během víkendu krom povinného nasazení ve sprintové kvalifikaci neobuli, takže všech dvacet jezdců má dvě čerstvé sady. Až na Astony mají všichni i jednu čerstvou žlutou pneumatiku, několik jezdců pak má i zásobu červených sad.

Počasí a pneumatiky V Šanghaji svítí sluníčko, teplota vzduchu je 27°C, trať je pak nahřátá na 38°C. Pravděpodobnost deště je na rozdíl od Melbourne minulý víkend nulová. Co se pneumatik týče, Pirelli přivezlo do Číny sady C2 – C4, čili takový ten střed. Očekávají se dvě zastávky s možnostmi startu na střední, ale i měkké sadě a následnému přezutí na hardy, později případně i zpět na střední sadu. Piloti ale hardy během víkendu krom povinného nasazení ve sprintové kvalifikaci neobuli, takže všech dvacet jezdců má dvě čerstvé sady. Až na Astony mají všichni i jednu čerstvou žlutou pneumatiku, několik jezdců pak má i zásobu červených sad.

Kvalifikace Od letošní sezóny neplatí pravidla parc fermé napříč celým víkendem a týmy tak mohly po sprintu upravovat své monoposty. Sprint a kvalifikace na samotný závod tak vypadala značně jinak a nejvíce z toho těžily McLareny. Pole position si totiž časem 1:30,641 vyjel Oscar Piastri, zatímco Lando Norris se ztrátou 152 tisícin odstartuje třetí. Mezi oba britské vozy se vměstnal ještě George Russell, který byl pomalejší o pouhých 82 tisícin. Norrise ve druhé řadě doplní Max Verstappen. Lewis Hamilton se bude muset spokojit se startem z pátého místa, po boku kolegy Charlese Leclerca, čtvrtá řada pak bude patřit nováčkům Isacku Hadjarovi a Kimi Antonellimu. První desítku pak uzavře oblíbené asijské duo Júki Cunoda a Alex Albon. Kvalifikace tak byla opět zklamáním pro Carlose Sainze, který si zřejmě australskou smůlu převezl i na sousední kontinent. Dnes totiž vystartuje až patnáctý za Oconem, Hülkenbergem a oběma Astony. Alpiny se tradičně nedostaly ani z Q1 (Gasly P16, Doohan P18), nepovedlo se to ani Bearmanovi s Bortoletem a poslední Liam Lawson jen ukazuje Red Bullu, že s jeho akvizicí do A-týmu udělal chybu.

Kvalifikace Od letošní sezóny neplatí pravidla parc fermé napříč celým víkendem a týmy tak mohly po sprintu upravovat své monoposty. Sprint a kvalifikace na samotný závod tak vypadala značně jinak a nejvíce z toho těžily McLareny. Pole position si totiž časem 1:30,641 vyjel Oscar Piastri, zatímco Lando Norris se ztrátou 152 tisícin odstartuje třetí. Mezi oba britské vozy se vměstnal ještě George Russell, který byl pomalejší o pouhých 82 tisícin. Norrise ve druhé řadě doplní Max Verstappen. Lewis Hamilton se bude muset spokojit se startem z pátého místa, po boku kolegy Charlese Leclerca, čtvrtá řada pak bude patřit nováčkům Isacku Hadjarovi a Kimi Antonellimu. První desítku pak uzavře oblíbené asijské duo Júki Cunoda a Alex Albon. Kvalifikace tak byla opět zklamáním pro Carlose Sainze, který si zřejmě australskou smůlu převezl i na sousední kontinent. Dnes totiž vystartuje až patnáctý za Oconem, Hülkenbergem a oběma Astony. Alpiny se tradičně nedostaly ani z Q1 (Gasly P16, Doohan P18), nepovedlo se to ani Bearmanovi s Bortoletem a poslední Liam Lawson jen ukazuje Red Bullu, že s jeho akvizicí do A-týmu udělal chybu.