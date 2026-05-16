ONLINE: Veľká Británia - Rakúsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

Veľká Británia a Rakúsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.
Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká Británia - Rakúsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
16.05.2026 o 12:20
Veľká Británia
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Rakúsko
Prehľad
Rozhodca: Holm, Kohlmüller – Birkhoff, Søstumoen.
Prenos
Hokejisti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vstupujú do MS ako nováčik. Postup si minulý rok vybojovali v druhej najvyššej kategórii šampionátu. Drvivá väčšina hráčov tímu pôsobí v domácej ligovej súťaži. Najväčšou hviezdou mužstva je útočník Liam Kirk hrajúci v Nemecku. Britským sparing partnerom pred MS boli Taliani, s ktorými si ostrovný výber zahral hneď štyrikrát za sebou. Súperi si rovnomerne rozdelili počet víťazstiev. Rakúsko čaká mimoriadne zaujímavý turnaj. Pred rokom totiž slovenskí západní susedia prekvapivo postúpili do štvrťfinále, zhodou okolností práve na úkor Slovenska, respektíve Lotyšska. Ide o jeden z mladších tímov turnaja, ktorého úspešná kostra z minulého ročníka sa výraznejšie nezmenila. O favoritovi tohto duelu tak niet pochýb. Rakúsko sa naviac na šampionát naladilo víťazne, rovnako, ako Briti – porazilo Slovinsko.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Spojené kráľovstvo a Rakúsko. Zápas sa začne o 12:20.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body