Ghana chce oživiť slávu z roku 2010, Panama ide do akcie aj so slovanistom

Štadión v Toronte bude vo štvrtok o 1.00 SELČ dejiskom druhého zápasu L-skupiny na MS vo futbale medzi Ghanou a Panamou.
V pozícii mierneho favorita je africký tím, ktorý sa chce na šampionáte rehabilitovať za neúspešné vystúpenie z MS 2022 v Katare, kde nepostúpil do vyraďovacích bojov.
V základnej zostave Panamčanov by nemal chýbať obranca Slovana Braiislava Cesar Blackman.
Pre Ghanu je zatiaľ najväčším úspechom na Mundiale štvrťfinále z MS 2010 v JAR. V tíme „Čiernych hviezd" prišlo pred začiatkom tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku k zmene na poste hlavného trénera.
Ghana - Panama
predpokladané zostavy:
Ghana: Ati-Zigi - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Fatawu, Owusu, Adu, Sulemana - Semenyo, Ayew
Panama: Mosquera - Blackman, Barcenas, Rodriguez, Martinez - Farina - Ramos, Harvey, Carrasquilla, Murillo - Diaz
BMO Field (Toronto), rozhodcovia: Glenn Nyberg - Mahhod Beigi, Andreas Söderkvist (všetci Švédsko)
Otta Adda vystriedal skúsený Portugalčan Carlos Queiroz. V ofenzíve sa bude Ghana na záverečnom turnaji spoliehať najmä na Antoina Semenya z Manchestru City.
Záverečnú prípravu negatívne poznačil fakt, že Kanada odmietla udeliť víza Thomasovi Parteymu, jednému z najskúsenejších členov ghanského tímu.
Queiroz sa predstaví ako tréner na piatom svetovom šampionáte za sebou a vytvorí tak rekord. Na MS 2010 viedol rodné Portugalsko, na MS 2014, MS 2018 a MS 2022 bol na lavičke Iránu.
„Ghane môžem ponúknuť moje obrovské trénerské skúsenosti. Viem, že v krajine sú veľké očakávania, pokúsim sa ich naplniť. Úspešný vstup do turnaja je vždy dôležitý. Panama nebude jednoduchým súperom, v uplynulom období dosiahla na turnajoch na americkom kontinente dobré výsledky," uviedol 73-ročný Queiroz, ktorý na klubovej úrovni trénoval aj Real Madrid.
Panama urobila pod vedením trénera Thomasa Christiansena výrazný progres. Dán sa ujal kormidla v júli 2020 a v rebríčku FIFA vytiahol stredoamerickú krajinu z 81. na 34. miesto.
V minuloročnej edícii Ligy národov zóny CONCACAF skončili Panamčania druhí za Mexikom, pričom v semifinále vyradili USA. Na Gold Cupe vypadli vo štvrťfinále s Hondurasom.
Motorom stredu poľa by mal byť Adalberto Carrasquilla z mexického klubu Pumas UNAM. V útoku sa bude Christiansen opierať o Ismaela Diaza, najlepšieho strelca Gold Cupu.
„Nebojíme sa nikoho. Chceme s každým súperiť ako rovný s rovným, naším cieľom je postup zo skupiny," zdôraznil Diaz.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program skupiny L na MS vo futbale 2026
| Skupina L | Matchday 7
| Skupina L | Matchday 7
| Skupina L | Matchday 13
| Skupina L | Matchday 13
| Skupina L | Matchday 17
| Skupina L | Matchday 17