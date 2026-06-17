    Ghana
    Ghana
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina L
    Vancouver
    01:00
    Panama
    Panama
    PrehľadPreview

    Ghana chce oživiť slávu z roku 2010, Panama ide do akcie aj so slovanistom

    Futbalisti Ghany na tréningu
    Futbalisti Ghany na tréningu (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. jún 2026 o 12:00
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    Nebojíme sa nikoho, vyhlásil najlepší strelec Panamy.

    Štadión v Toronte bude vo štvrtok o 1.00 SELČ dejiskom druhého zápasu L-skupiny na MS vo futbale medzi Ghanou a Panamou.

    V pozícii mierneho favorita je africký tím, ktorý sa chce na šampionáte rehabilitovať za neúspešné vystúpenie z MS 2022 v Katare, kde nepostúpil do vyraďovacích bojov.

    V základnej zostave Panamčanov by nemal chýbať obranca Slovana Braiislava Cesar Blackman.

    Pre Ghanu je zatiaľ najväčším úspechom na Mundiale štvrťfinále z MS 2010 v JAR. V tíme „Čiernych hviezd" prišlo pred začiatkom tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku k zmene na poste hlavného trénera.

    Ghana - Panama

    predpokladané zostavy:

    Ghana: Ati-Zigi - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Fatawu, Owusu, Adu, Sulemana - Semenyo, Ayew

    Panama: Mosquera - Blackman, Barcenas, Rodriguez, Martinez - Farina - Ramos, Harvey, Carrasquilla, Murillo - Diaz

    BMO Field (Toronto), rozhodcovia: Glenn Nyberg - Mahhod Beigi, Andreas Söderkvist (všetci Švédsko)

    Otta Adda vystriedal skúsený Portugalčan Carlos Queiroz. V ofenzíve sa bude Ghana na záverečnom turnaji spoliehať najmä na Antoina Semenya z Manchestru City.

    Záverečnú prípravu negatívne poznačil fakt, že Kanada odmietla udeliť víza Thomasovi Parteymu, jednému z najskúsenejších členov ghanského tímu.

    Queiroz sa predstaví ako tréner na piatom svetovom šampionáte za sebou a vytvorí tak rekord. Na MS 2010 viedol rodné Portugalsko, na MS 2014, MS 2018 a MS 2022 bol na lavičke Iránu.

    „Ghane môžem ponúknuť moje obrovské trénerské skúsenosti. Viem, že v krajine sú veľké očakávania, pokúsim sa ich naplniť. Úspešný vstup do turnaja je vždy dôležitý. Panama nebude jednoduchým súperom, v uplynulom období dosiahla na turnajoch na americkom kontinente dobré výsledky," uviedol 73-ročný Queiroz, ktorý na klubovej úrovni trénoval aj Real Madrid.

    Panama urobila pod vedením trénera Thomasa Christiansena výrazný progres. Dán sa ujal kormidla v júli 2020 a v rebríčku FIFA vytiahol stredoamerickú krajinu z 81. na 34. miesto.

    V minuloročnej edícii Ligy národov zóny CONCACAF skončili Panamčania druhí za Mexikom, pričom v semifinále vyradili USA. Na Gold Cupe vypadli vo štvrťfinále s Hondurasom.

    Motorom stredu poľa by mal byť Adalberto Carrasquilla z mexického klubu Pumas UNAM. V útoku sa bude Christiansen opierať o Ismaela Diaza, najlepšieho strelca Gold Cupu.

    „Nebojíme sa nikoho. Chceme s každým súperiť ako rovný s rovným, naším cieľom je postup zo skupiny," zdôraznil Diaz.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny L na MS vo futbale 2026

    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    vs.
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    GhanaGhanaGHA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    PanamaPanamaPAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Ghany na tréningu
    Futbalisti Ghany na tréningu
    Ghana chce oživiť slávu z roku 2010, Panama ide do akcie aj so slovanistom
    dnes 12:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Ghany na tréningu
    Futbalisti Ghany na tréningu
    Ghana chce oživiť slávu z roku 2010, Panama ide do akcie aj so slovanistom
    dnes 12:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Ghana chce oživiť slávu z roku 2010, Panama ide do akcie aj so slovanistom