Fantastický výkon dostal Molčana do semifinále. Vyradil nasadenú dvojku a hráča TOP 20

ATP Umag 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Alex Molčan (SR) - Alejandro Davidovich Fokina (Chor.) 3:6, 6:1, 6:2
Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do semifinale dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v Umagu.
Vo štvrťfinále vyradil favorizovaného druhého nasadeného Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu 3:6, 6:1, 6:2.
Pre Molčana je to jedno z najväčších víťazstiev v kariére. Fokinovi patrí 20. miesto v rebríčku ATP.
Slovák sa v live aktualizovanom rebríčku posunul na priebežné 81. miesto. V boji o finále nastúpi proti Damirovi Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny, ktorý vyradil vo štvrťfinále štvrtého nasadeného Taliana Mattea Arnaldiho.
Druhú semifinálovú dvojicu tvorí Španiel Daniel Merida Aguilar a Argentínčan Roman Andres Burruchaga.