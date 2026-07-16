    Fantastický výkon dostal Molčana do semifinále. Vyradil nasadenú dvojku a hráča TOP 20

    Slovenský tenista Alex Molčan na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu.
    Slovenský tenista Alex Molčan na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu. (Autor: TASR)
    Sportnet|16. júl 2026 o 23:55
    ShareTweet0

    Slovák pritom prehral prvý set 3:6.

    ATP Umag 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Alex Molčan (SR) - Alejandro Davidovich Fokina (Chor.) 3:6, 6:1, 6:2

    Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do semifinale dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v Umagu.

    Vo štvrťfinále vyradil favorizovaného druhého nasadeného Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu 3:6, 6:1, 6:2.

    Pre Molčana je to jedno z najväčších víťazstiev v kariére. Fokinovi patrí 20. miesto v rebríčku ATP.

    Slovák sa v live aktualizovanom rebríčku posunul na priebežné 81. miesto. V boji o finále nastúpi proti Damirovi Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny, ktorý vyradil vo štvrťfinále štvrtého nasadeného Taliana Mattea Arnaldiho.

    Druhú semifinálovú dvojicu tvorí Španiel Daniel Merida Aguilar a Argentínčan Roman Andres Burruchaga.

    Tenis

    Tenis

    Slovenský tenista Alex Molčan na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu.
    Slovenský tenista Alex Molčan na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu.
    Fantastický výkon dostal Molčana do semifinále. Vyradil nasadenú dvojku a hráča TOP 20
    št 23:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Fantastický výkon dostal Molčana do semifinále. Vyradil nasadenú dvojku a hráča TOP 20